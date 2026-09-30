Giữ vững mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số

Xuất khẩu ròng là một trong các cấu phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: ANH QUÂN)

Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đặt quyết tâm phấn đấu mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Với vai trò thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, Đảng ủy Bộ Công thương tích cực tham mưu Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ các giải pháp thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Trên tinh thần đổi mới tư duy quản trị, nâng cao chất lượng tham mưu và năng lực tổ chức thực hiện, Đảng ủy Bộ Công thương chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị chuyên môn thuộc Bộ cụ thể hóa các mục tiêu Chính phủ giao thành các chỉ tiêu, kịch bản điều hành theo tháng, quý; dự báo các rủi ro, theo dõi sát diễn biến thực tiễn, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các điểm nghẽn, các vấn đề phát sinh, không để khó khăn tích tụ thành những vấn đề lớn, cản trở quá trình thực hiện.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo và những ngành có khả năng tạo giá trị gia tăng, sức lan tỏa lớn, giữ vai trò quan trọng trong phát triển. Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo lãnh đạo Bộ, các đơn vị tăng cường làm việc trực tiếp với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn về đơn hàng, nguyên liệu, thủ tục đầu tư, tiến độ dự án; đồng thời tập trung xử lý những ngành, lĩnh vực có tốc độ phục hồi chậm. Do vậy, trong năm 2026 sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng tích cực; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,5% và đóng góp 9,6 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo tập trung khai thác hiệu quả hơn các hiệp định thương mại tự do (FTA), đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng; tìm các giải pháp nâng cao chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng; tăng cường cảnh báo sớm, chủ động ứng phó các vụ việc phòng vệ thương mại; kiểm soát xuất xứ và hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng cao tại các thị trường lớn.

Kết quả, tính đến tháng 9, kim ngạch xuất khẩu đạt 374,84 tỷ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu cả năm 2026 là 15-16%, tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành mục tiêu của cả năm. Đáng chú ý, trước thực trạng nhập siêu tăng cao, Bộ Công thương đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu. Nhập siêu đã giảm dần từ 5,21 tỷ USD trong tháng 5 xuống 2,12 tỷ USD trong tháng 8.

Đối với thị trường trong nước, Đảng ủy Bộ Công thương tích cực chỉ đạo công tác phối hợp đẩy mạnh các chương trình kích cầu thực chất, kết nối cung-cầu, phát triển hệ thống phân phối hiện đại và thương mại điện tử; xác định thị trường trong nước phải trở thành một trụ đỡ ngày càng vững chắc của tăng trưởng, nhất là khi thị trường thế giới biến động. Đến tháng 8, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2025, phản ánh nhu cầu tiêu dùng và các hoạt động dịch vụ tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng khu vực dịch vụ.

Với nỗ lực của các cấp ủy, đơn vị thuộc Bộ Công thương, việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 của Chính phủ đã có hai chỉ tiêu đạt là tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu; tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Ba chỉ tiêu vượt kế hoạch là tăng trưởng xuất khẩu; tỷ lệ dự phòng công suất nguồn; tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử. Những kết quả này đã góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số mà Trung ương đề ra.

Tuy nhiên, hiện tại nhiều ngành, lĩnh vực còn gặp khó khăn, như tiến độ bổ sung công suất nguồn điện còn chậm so với mục tiêu, tiềm ẩn rủi ro cho tăng trưởng những năm tới; nhập siêu nguyên phụ liệu từ một số thị trường vẫn ở mức cao. Có ba chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch của Chính phủ phải tiếp tục tập trung xử lý là: Tăng trưởng sản xuất công nghiệp; tăng trưởng thị trường thương mại điện tử B2C; tổng công suất nguồn điện…

Theo đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Công thương, thời gian tới Đảng ủy Bộ Công thương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tập trung giữ vững đà tăng sản xuất công nghiệp; bảo đảm cung ứng đủ điện và xăng dầu trong mọi tình huống; mở rộng thị trường xuất khẩu đi đôi với kiểm soát nhập siêu, bảo vệ chuỗi cung ứng; kích cầu thị trường trong nước và thúc đẩy thương mại điện tử.

Đảng ủy cũng đặt yêu cầu quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung vào tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền Bộ; chủ động đề xuất Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền; gắn trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; lấy chất lượng tham mưu, tiến độ, kết quả, hiệu quả giải quyết công việc là một trong những thước đo quan trọng về năng lực lãnh đạo.