Lời giải cho nỗi “trăn trở” giữa chiến khu

Đầu những năm 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp bước vào giai đoạn chuyển mình quyết liệt, không ít văn nghệ sĩ rời bỏ chốn đô thành lên chiến khu Việt Bắc. Đi cùng nhiệt huyết yêu nước là sự “dằn vặt” trong nội tâm họ: Giữa lúc chiến sĩ, đồng bào đổ máu nơi tiền tuyến, việc ngồi ký họa một dáng núi, trau chuốt một vần thơ, liệu có thực sự có ích? Nhiều văn sĩ, trí thức đã xin gia nhập bộ đội chủ lực vì cảm thấy cành cọ, ngòi bút quá “mỏng manh” trước họng súng của kẻ thù.

Thấu hiểu tâm tư ấy, sau Triển lãm Hội họa toàn quốc tại Việt Bắc (tháng 11/1951), ngày 10/12/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư thăm hỏi và căn dặn anh, chị, em họa sĩ. Trong bức thư lịch sử ấy, Người khẳng định: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là công, nông, binh”.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trao biểu trưng lưu niệm tặng các văn nghệ sĩ, trí thức, nhà văn hóa tiêu biểu; tri ân những cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa CAND (ngày 20/11).

Đây không chỉ là sự kiên định và tiếp nối tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” của Người đã quán triệt Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946) mà còn là lời tổng động viên “giải tỏa” những “khúc mắc” trong nội tâm của giới trí thức, giúp chuyển hóa những lớp Bình dân học vụ, đoàn văn công xung kích nơi chiến hào Điện Biên Phủ cùng nền mỹ thuật kháng chiến thành những “pháo đài” tinh thần vững chãi trong lịch sử sự nghiệp cách mạng dân tộc.

Nền tảng tinh thần - sức mạnh nội sinh trong giai đoạn cách mạng mới

Tám mươi năm đã qua kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc 1946 và gần tròn 75 năm Bác Hồ gửi thư cho giới họa sĩ, cả dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình, hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ, lời dạy “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận” đến nay vẫn nguyên vẹn tính thời sự và giá trị đối với sự nghiệp phát triển văn hóa quốc gia.

Nếu trong kháng chiến chống xâm lược, mặt trận văn hóa là cuộc đấu tranh trực diện nhằm đập tan văn hóa nô dịch của thực dân, đế quốc, thì trong kiến quốc thời đại số hiện nay, cuộc đấu tranh ấy diễn ra âm thầm, tinh vi hơn nhiều. Với sự “lợi hại” của thuật toán công nghệ, thông tin xấu, độc lan truyền nhanh, chĩa thẳng vào cảm xúc nhất thời của dư luận, cắt ghép ngữ cảnh, ngụy trang dưới lớp vỏ giải trí hay trào lưu “thời thượng” để gieo rắc hoài nghi, bóp méo lịch sử và làm phai nhạt chuẩn mực đạo đức, bản sắc văn hóa, hệ giá trị truyền thống.

Không gian mạng và các sản phẩm truyền thông, văn hóa “lai căng” đã và đang “được” các thế lực chống phá triệt để lợi dụng để thúc đẩy “diễn biến hòa bình”, kích động tâm lý bất mãn, nuôi dưỡng các yếu tố “tự diễn biến” trong nhận thức và làm suy giảm niềm tin xã hội.

Một số tiết mục văn nghệ trong Chương trình chính luận giao lưu nghệ thuật “Văn hóa CAND - Non sông hòa nhịp” và gặp mặt tôn vinh các văn nghệ sĩ, trí thức, nhà văn hóa có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa CAND do Bộ Công an tổ chức ngày 20/11.

Chính trong bối cảnh ấy, tư tưởng của Hồ Chí Minh về văn hóa càng phải được thấm nhuần: Bảo đảm sự vẹn toàn về chủ quyền quốc gia không chỉ là bảo vệ biên cương, hải đảo, mà còn là giữ vững “biên giới mềm” của văn hóa và sự đồng thuận trong Nhân dân. Văn hóa phải tiếp tục soi đường, định hướng phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và bản sắc quốc gia.

Bản lĩnh người Công an cách mạng trên mặt trận văn hóa, tư tưởng

Là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, CAND không chỉ giữ vững an ninh, trật tự trên thực địa, mà còn trực diện đấu tranh và kiến tạo trên địa hạt văn hóa, tư tưởng. Tinh thần “Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy” của Bác Hồ đã và đang được cán bộ, chiến sĩ Công an tiếp nối bằng bản lĩnh chính trị, tính nhân văn và phương thức truyền thông phù hợp với giai đoạn cách mạng mới.

Trước hết, văn hóa ứng xử và tác phong công vụ của người chiến sĩ CAND phải là thước đo trực tiếp của văn hóa cách mạng. Thực hiện nghiêm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, khi mỗi cán bộ, chiến sĩ giữ kỷ cương, liêm chính, tận tụy, gần dân và tôn trọng Nhân dân, hành động chuẩn mực ấy chính là pháo đài vững chắc phá sản mọi âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng dân tộc, vô hiệu hóa mọi luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng.

Là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, CAND không chỉ giữ vững an ninh, trật tự trên thực địa, mà còn trực diện đấu tranh và kiến tạo trên địa hạt văn hóa, tư tưởng.

Cùng với đó, trong CAND còn có một đội ngũ đông đảo trí thức, văn sĩ đầy tài năng và trách nhiệm; một lực lượng cán bộ hùng hậu chuyên trách công tác tuyên truyền ở các cấp và cả những KOLs đồng hành trong sự nghiệp xây dựng niềm tin số, tất cả họ đã và đang ngày đêm cống hiến quên mình trên mặt trận không tiếng súng.

Từ những bài viết chính luận các phương tiện truyện truyền thông đại chúng đến các tác phẩm văn học, nghệ thuật, phóng sự phản ánh thực tiễn bảo vệ an ninh trật tự; ngòi bút và ống kính của họ đã góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác kịp thời, ngăn chặn, đẩy lùi các thông tin sai lệch, độc hại. Song song với đấu tranh ngăn chặn vi phạm, bạo lực tinh thần và văn hóa lệch chuẩn gây mất an ninh trật tự từ cơ sở, hoạt động văn hóa, tuyên truyền trong CAND chú trọng lan tỏa việc làm tử tế, củng cố ý thức thượng tôn pháp luật và thế trận lòng dân ở thực địa cũng như trên không gian số.

Thắp sáng ngọn đuốc văn hóa Việt từ phong trào thi đua “Ba nhất”

Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 cũng là dịp để mỗi người Việt thấm hiểu sâu sắc thêm về triết lý văn hóa của Danh nhân Hồ Chí Minh và trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa nước nhà. Tám mươi năm trước từ Việt Bắc, lời căn dặn của Bác đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho đội ngũ làm văn hóa, nghệ thuật trên hành trình kháng chiến. Hôm nay, trong kỷ nguyên vươn mình của cả dân tộc, tư tưởng, tầm nhìn vĩ đại ấy tiếp tục được cụ thể hóa trong từng quan điểm, quyết sách, bước đi của toàn Đảng, toàn dân nói chung cũng như trong từng nhiệm vụ của lực lượng CAND.

Một tiết mục văn nghệ trong sự kiện Ngày Văn hóa tại Trường Đại học An ninh nhân dân.

Tinh thần ấy vận vào thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND đang được gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Đó là sự nghiêm minh trong kỷ cương công vụ, chuẩn mực trong phát ngôn, ứng xử và trách nhiệm nghề nghiệp của người làm công tác văn hóa, báo chí, tuyên truyền, không để sự cẩu thả hay lệch chuẩn làm ảnh hưởng đến uy tín lực lượng. Đó là biểu hiện của bản lĩnh kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, sự tỉnh táo, sắc bén khi nhận diện và đấu tranh với các thủ đoạn “thao túng thông tin”, phá hoại tư tưởng trên không gian mạng và đời sống văn hóa. Đồng thời thể hiện ở việc lấy thực tiễn đời sống, tâm tư chính đáng và lợi ích của Nhân dân làm điểm tựa, để mỗi thông điệp truyền thông, mỗi hoạt động văn hóa đều dễ hiểu, sát thực tế và bồi đắp niềm tin trong cộng đồng.

Khi văn hóa hiện diện trong từng nếp nghĩ, cách làm, từng hành vi, thái độ ứng xử công vụ của lực lượng Công an ở các cấp, nền tảng tinh thần xã hội sẽ ngày càng được bồi đắp vững chắc. Thấm nhuần lời huấn thị của Bác và phát huy tinh thần “Ba nhất”, toàn lực lượng CAND cùng đội ngũ văn sĩ, trí thức, nhà báo cách mạng tiếp tục cống hiến cho sự ổn định và phát triển của đất nước, góp phần kiến tạo sức mạnh nội sinh to lớn để toàn dân tộc “cất cánh” trong kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường.