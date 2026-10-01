Giữ vững mạch chảy tín dụng chính sách trên vùng đất Lục Yên

Mạng lưới điểm giao dịch xã của Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên luôn hoạt động thông suốt, giúp nhân dân vay vốn thuận lợi.

Bí thư chi bộ Đảng, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên Dương Quốc Tuấn cho biết: Liên tục những năm qua, dù gặp khó khăn về thiên tai bão lũ, đại dịch Covid-19 lan rộng, đến cả những thách thức lớn trong thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mở rộng cấp xã, Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên (tiền thân là Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lục Yên) vẫn nỗ lực triển khai các biện pháp tập trung huy động được nguồn vốn lớn và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước.

Dòng vốn tín dụng ưu đãi được bảo đảm thông suốt đến đúng địa chỉ, đúng nhu cầu, phủ kín địa bàn. Toàn bộ hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội cũng được duy trì thông qua 24 điểm giao dịch đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, nhà văn hóa cộng đồng cùng 332 Tổ Tiết kiệm và vay vốn trải đều ở các thôn bản.

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên Dương Quốc Tuấn.

Sau năm đầu tiên, vùng đất Lục Yên từ 24 xã sau sáp nhập còn 6 xã: Lâm Thượng, Lục Yên, Tân Lĩnh, Khánh Hòa, Phúc Lợi, Mường Lai. Theo Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quốc Tuấn, riêng các điểm giao dịch xã và lịch giao dịch vẫn được giữ nguyên trạng, duy trì hoạt động và lịch giao dịch được thực hiện vào một ngày cố định hằng tháng như trước. Các phiên giao dịch thông suốt, an toàn, hiệu quả. Người dân thuận lợi trong việc di chuyển, không phải đi lại xa.

“Hoạt động giao dịch được triển khai nghiêm túc, bảo đảm dòng chảy vốn tín dụng ưu đãi ổn định, thông suốt, mang đến sự yên tâm, hài lòng cho khách hàng. Từ đó, chính quyền các xã cũng chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và cử cán bộ công an có mặt tại điểm giao dịch xã nhằm bảo đảm hoạt động giao dịch của ngân hàng với khách hàng diễn ra an toàn, hiệu quả”, ông Tuấn khẳng định.

Tính đến 31/7/2026, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên đạt hơn 1.013 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 96 tỷ đồng. Dư nợ cũng đạt 1.012 tỷ đồng. Nguồn vốn đã được những cán bộ tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội Lục Yên truyền dẫn kịp thời đến khắp địa bàn, cho vay trực tiếp đến các đối tượng thụ hưởng. Cụ thể 6 tháng năm 2026, Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên đã giải ngân 182 tỷ đồng với 2.730 lượt khách hàng vay vốn, chủ yếu tập trung ở các chương trình hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, sản xuất kinh doanh, nước sạch vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm...

Tại thôn Thâm Pồng, xã Lục Yên, gia đình bà Vi Thị Thúy nhờ đồng vốn chính sách đã "đổi vận" cuộc đời. Vào 3 năm trước, bà Thúy vay 80 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên để nuôi bò sinh sản, trồng keo, cấy lúa nước. Hiện tại, gia đình bà có đàn bò 12 con, rừng cây công nghiệp 2,5ha. "Nhờ đồng vốn chính sách mà tôi mở rộng được quy mô gia trại chăn nuôi và trồng trọt, có việc làm và thu nhập ổn định, thoát khỏi hộ nghèo năm 2024", bà Thúy vui vẻ nói.

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên Dương Quốc Tuấn chia sẻ thêm: Mặc dù bộ máy chính quyền địa phương có nhiều thay đổi cũng như tên gọi hành chính có khác trước những nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo việc làm của người dân không giảm. Bởi vậy, nhiệm vụ chính của Ngân hàng Chính sách xã hội vẫn luôn chủ động vượt khó khăn, bám sát cơ sở, để “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc tập trung huy động nguồn vốn, chuyển tải kịp thời nguồn vốn đến đúng từng hộ nghèo, từng đối tượng chính sách.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên tận tình hướng dẫn nhân dân sử dụng vốn chính sách phát triển sản xuất kinh doanh.

Có thể khẳng định, trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được giữ vững dòng chảy và phủ kín vùng miền núi-dân tộc Lục Yên. Ngân hàng Chính sách xã hội thực sự làm “cánh tay nối dài” của Đảng, Nhà nước thực hiện chính sách an sinh xã hội, được ghi nhận là “trụ cột” và “điểm sáng” đối với công cuộc giảm nghèo bền vững. Bước vào cuộc hành trình mới, Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy đảng địa phương và sự hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đã tổ chức tốt việc thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cấp xã thay cho cấp huyện trước đây, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng mới, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác nhằm bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Song hành việc tiếp tục thực hiện sâu rộng Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên coi trọng nhiệm vụ nâng cao chất lượng tín dụng gắn với mở rộng độ che phủ chính sách, thông qua việc ưu tiên ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng nhằm đưa các giao dịch ngân hàng hiện đại đến gần dân, sát dân hơn.

Trên những điểm tựa thành công của hoạt động tín dụng chính sách trong thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên đặt mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ các chương trình tín dụng do ngân hàng cấp trên giao năm 2026 và nỗ lực giữ vững mạch chảy tín dụng ưu đãi thông suốt để phục vụ nhân dân tốt nhất và đóng góp thiết thực vào công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội bền vững.