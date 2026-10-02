Giữ vững 'lợi thế con người' trước làn sóng AI, góc nhìn từ hội thảo RMIT

Hội thảo về Tầm nhìn giáo dục đại học 2026 - Yếu tố con người quy tụ hơn 250 giảng viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia thiết kế học tập, lãnh đạo các cơ sở giáo dục, đại diện doanh nghiệp và sinh viên từ Việt Nam cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trong phát biểu khai mạc, Giáo sư Sherman Young, Thừa hành Phó chủ tịch Hội đồng trường (phụ trách Giáo dục) kiêm Phó giám đốc Đại học RMIT, cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của AI đang đặt ra nhiều câu hỏi quan trọng về trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học, từ cách định hướng sử dụng AI, tri thức và khả năng phán đoán mà nhà trường cần bồi đắp, cho đến việc làm thế nào để AI mở rộng thay vì thu hẹp các cơ hội giáo dục.

Giáo sư Sherman Young

Giáo sư Young nhấn mạnh: “Lợi thế con người ở đây là khả năng xác định mục đích, đưa ra những phán đoán học thuật đúng đắn, hành động có đạo đức, quan tâm đến người khác và chịu trách nhiệm với các quyết định của mình. AI có thể hỗ trợ những năng lực này, nhưng không thể thay thế chúng”.

Tại RMIT, hướng tiếp cận này thể hiện qua chiến lược hành động “Biến tri thức thành hành động” cũng như tập trung đào tạo những cử nhân sẵn sàng cho kỷ nguyên AI song vẫn duy trì phương pháp sư phạm 3A đặc trưng của trường, gồm Active (chủ động), Applied (ứng dụng) và Authentic (chân thật).

Phòng thí nghiệm AI tạo sinh trong giáo dục (GAILE) của RMIT áp dụng phương pháp lấy con người làm trung tâm và sư phạm làm nền tảng, chú trọng xây dựng năng lực về AI, nâng cao chất lượng giáo dục bằng AI và phát triển hiểu biết phản biện về AI.

Hội thảo còn có phiên tọa đàm “Yếu tố con người: ai đang mài giũa?” với sự tham gia của Giáo sư Sherman Young, Phó giáo sư Tim Fawns, Học viện Giáo dục Monash (Đại học Monash) và bà Nguyễn Hồng Hạnh (EdTech Agency). Phiên thảo luận do Tiến sĩ Hoàng Anh Đức, nghiên cứu viên tại Đại học RMIT Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm đổi mới dạy và học thuộc Viện Nghiên cứu cao cấp về toán, điều phối.

Phó giáo sư Tim Fawns

Phó giáo sư Fawns nhận định thay vì chuẩn bị cho sinh viên một bộ kỹ năng cố định, các trường đại học nên tập trung phát triển năng lực để người học có thể lèo lái qua những điều bất định và tự định hình tương lai, hay nói cách khác là “bồi đắp khả năng thích ứng”.

Ông nói: “Cần trang bị cho sinh viên khả năng nhìn nhận công nghệ một cách tổng quan, biết cách phản biện và đánh giá kết quả do công nghệ tạo ra”.

Theo bà Hồng Hạnh, tốc độ thay đổi công nghệ nhanh chóng khiến các cơ sở giáo dục cần xem xét công nghệ trong bối cảnh cụ thể, tính đến nguồn lực của nhà trường, năng lực của giảng viên, các hệ thống hiện có và nhu cầu của người học.

Phiên thảo luận quy tụ góc nhìn đa chiều từ nhiều lĩnh vực giáo dục.

Hội thảo cũng thảo luận về phương thức để các trường đại học có thể thích ứng với những kỳ vọng đang thay đổi đối với giáo dục, việc làm và học tập suốt đời. Thay vì đơn thuần thay thế các mô hình hiện có bằng những mô hình mới, Phó giáo sư Fawns cho rằng giáo dục đại học có thể mở rộng các lộ trình học, đồng thời tiếp tục duy trì những phương thức vẫn mang lại giá trị. Ông nói: “Không phải là chuyển từ A sang B, mà là xây dựng một hệ sinh thái đa dạng và phong phú hơn”.

Giáo sư Young cho rằng những thay đổi trong bối cảnh giáo dục cũng tạo cơ hội để nhìn nhận lại các lộ trình truyền thống từ trường phổ thông đến đại học và sau đại học. Ông nói: “Môi trường hiện nay gần như đang buộc chúng ta phải nhìn nhận lại những giả định của mình về mọi thứ”, đồng thời đặt câu hỏi liệu mô hình giáo dục truyền thống từ mẫu giáo đến lớp 12, tiếp nối bằng bậc đại học và sau đại học, có còn phù hợp với tương lai hay không.

“Người học hiện đứng trước nhiều lựa chọn hơn trước đây, nhưng đồng thời phải đối mặt với một thế giới việc làm và cuộc sống sau tốt nghiệp ngày càng phức tạp”.

Từ góc độ công nghệ giáo dục, bà Hạnh nhận định các trường đại học có thể ngày càng đóng vai trò là những cơ sở giáo dục dành để học tập suốt đời, nơi người học có thể quay lại học lại kỹ năng, nâng cao kỹ năng và các chương trình cấp chứng chỉ vi mô khi nhu cầu thay đổi.

Hội thảo cũng là dịp để RMIT Việt Nam công bố Trung tâm nghiên cứu xuất sắc mới, với mục tiêu tăng cường hợp tác và trao đổi tri thức theo ba định hướng chiến lược, gồm dạy và học, tương lai số và giảng dạy bằng tiếng Anh.

Giáo sư Seng Kok, Giám đốc phụ trách sinh viên tại RMIT Việt Nam, cho biết: “Trung tâm nghiên cứu xuất sắc ra mắt trong khuôn khổ tầm nhìn 25 năm tới của nhà trường, xoay quanh ba định hướng chính gắn kết chặt chẽ với sứ mệnh của Đại học RMIT tại Việt Nam cũng như những khát vọng của Việt Nam trong tương lai”.

(Nguồn: Đại học RMIT)