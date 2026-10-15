Giữ vững 'lá chắn thép', bảo vệ bình yên thành phố Cảng

“Lá chắn” vững chắc, chủ động tấn công trấn áp tội phạm

Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu (Phòng Cảnh sát Cơ động) bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện của thành phố

Trong 9 tháng qua, Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố đã điều động 73.103 lượt cán bộ, chiến sĩ duy trì nghiêm túc tại các vọng gác, bảo vệ an toàn tuyệt đối 07 mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng và 03 cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố. Đơn vị cũng điều động 1.376 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện 358 yêu cầu bảo vệ các cuộc họp, hội nghị, phục vụ đón tiếp các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến thăm, làm việc.

Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp tổ chức diễn tập thực binh xử trí tình huống A2, tái chiếm mục tiêu, giải cứu con tin tại phường Nam Triệu

Bên cạnh đó, trước tình hình các đoàn đông người kéo đến khiếu kiện tiềm ẩn phức tạp, đơn vị đã kịp thời tăng cường 201 lượt cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an ninh trật tự đối với 54 lượt đoàn gồm 106 lượt công dân, xử lý tình huống đúng pháp luật và hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định, quyết không để phát sinh điểm nóng.

Song song với nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, trên mặt trận tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống đua xe trái phép, đơn vị đã triển khai 2.116 lượt cán bộ, chiến sĩ thành 61 ca với 181 tổ tuần tra vũ trang, kiểm tra hành chính và chốt điểm tại các địa bàn phức tạp.

Đội Cảnh sát cơ động (Phòng Cảnh sát cơ động): Bảo đảm tuyệt đối an toàn trận thi đấu giữa CLB Hải Phòng và Thép Cần Thơ

Qua đó, lực lượng Cảnh sát cơ động đã trực tiếp phát hiện 46 vụ việc với 61 đối tượng, thu giữ 48 phương tiện vi phạm bàn giao cho Công an các đơn vị, địa phương xử lý theo thẩm quyền. Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch HP22 của Công an thành phố, đơn vị đã huy động 3.754 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phối hợp mật phục, kiểm tra hành chính, vây ráp, chủ động phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm đường phố, mang lại sự bình yên cho từng góc phố, con đường khi đêm về.

Vững vàng trận địa, tinh nhuệ sẵn sàng chiến đấu

Khẳng định sức mạnh tổng hợp trong các chuyên án lớn và công tác thi hành pháp luật, đơn vị đã điều động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ. Nổi bật là việc phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đấu tranh triệt phá thành công chuyên án lớn về băng ổ nhóm tội phạm hoạt động liên tỉnh, vinh dự nhận được lời khen từ Bộ Công an. Đơn vị cũng thực hiện 39 yêu cầu phối hợp khám xét nơi ở đối tượng ma túy, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đợt cưỡng chế thu hồi đất, thi hành án dân sự và quá trình di chuyển can phạm nhân sang Trại tạm giam mới.

Tập luyện phương án tấn công, vô hiệu hóa phần tử nguy hiểm

Trong công tác động vật nghiệp vụ, tại Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi CAND lần thứ V năm 2026, đoàn Công an thành phố Hải Phòng đã xuất sắc giành 02 giải Ba và 02 giải Khuyến khích. Đặc biệt, thể hiện bản lĩnh, trình độ chuyên môn vượt trội cùng sự ăn ý, tinh tường trong huấn luyện tác chiến, Đại úy Đinh Văn Huynh – cán bộ Đội Quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ đã xuất sắc ghi tên mình vào vòng Chung khảo Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi toàn quốc lần thứ V – năm 2026, trở thành tấm gương tiêu biểu, khẳng định chất lượng rèn luyện thực chiến của lực lượng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Cảng.

Đội Quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ (Phòng Cảnh sát Cơ động - CATP Hải Phòng) đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận tại vòng Sơ khảo Hội thi

Xác định tinh thần thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu, công tác huấn luyện luôn được đặt lên hàng đầu. Đơn vị đã hoàn thành huấn luyện nâng cao giai đoạn 1, chủ động tham mưu tổ chức các khóa huấn luyện cho lực lượng Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu, đồng thời điều động 3.627 lượt cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn diễn tập phương án tái chiếm mục tiêu, giải thoát con tin, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại 18 xã, phường.

Đảng ủy Phòng Cảnh sát cơ động tổ chức sinh hoạt chính trị và đối thoại với đoàn viên, hội viên, người lao động

Đi đôi với công tác chuyên môn, Đảng ủy, Lãnh đạo đơn vị luôn tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật kỷ cương và triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” qua các hoạt động dân vận thiết thực tại các địa bàn đóng quân. Nhờ đó, trong 9 tháng qua, đơn vị đã có 04 lượt tập thể, 26 lượt cá nhân vinh dự được các cấp khen thưởng.

Phòng Cảnh sát cơ động: Hoàn thành xuất sắc 4 lớp huấn luyện Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu năm 2026

Hướng tới 3 tháng cuối năm 2026, Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hải Phòng quyết tâm quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Giám đốc Công an thành phố, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, tăng cường bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, siết chặt Điều lệnh CAND và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại, phương án phòng chống khủng bố, tiếp tục giữ vững thương hiệu "lá chắn thép" bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân thành phố Cảng.