Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đồng hành cùng phát triển

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Ly Kiều Vân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban và Văn phòng Tỉnh ủy.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: N.M

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo của UBKT Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy về kết quả công tác 9 tháng năm 2026. Theo đó, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; thành lập 10 đoàn kiểm tra đối với 78 BTV đảng ủy xã, phường và đặc khu. Hoàn thành 13 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan các dự án trồng, chăm sóc cây xanh; quyết định kỷ luật 31 đảng viên, tham mưu BTV Tỉnh ủy kỷ luật 5 đảng viên.

Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 - Ảnh: N.M

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.M

UBKT Tỉnh ủy cũng đã hoàn thành 2 cuộc giám sát tổ chức đảng và đảng viên; triển khai kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và nhiệm vụ phát sinh. Tiếp nhận, xử lý 173 lượt đơn tố cáo, phản ánh, khiếu nại kỷ luật Đảng; giải quyết tố cáo đối với 1 cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Tăng cường giám sát thường xuyên, kịp thời kiểm tra các vấn đề nổi lên về thi tốt nghiệp THPT, dự án chậm tiến độ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thi hành kỷ luật đảng viên.

Công tác chuyển đổi số, bồi dưỡng nghiệp vụ, khắc phục hạn chế theo kết luận của Trung ương được chú trọng. Qua giám sát đã kịp thời kiến nghị tháo gỡ khó khăn về kinh tế, đầu tư công, đất đai, tài sản công và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu.

Đồng chí Ly Kiều Vân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 - Ảnh: N.M

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành 59 văn bản và trực tiếp ban hành 247 văn bản về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo; đưa 3/5 vụ án, vụ việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và 2 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh ra khỏi diện theo dõi. Tham mưu tổ chức 9 phiên tiếp công dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, tiếp 83 lượt công dân; tiếp nhận và tham mưu xử lý 465/465 đơn, thư, không để tồn đọng.

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.M

Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã rà soát 29 vụ việc phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; thực hiện thẩm định công tác cán bộ, các đề án, văn bản; tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp trong công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc, dự án chậm tiến độ, công trình tồn đọng và tài sản công dôi dư sau sắp xếp.

Đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những khó khăn, tồn tại, "điểm nghẽn", đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ nhằm hoàn thành nhiệm vụ quý IV và cả năm 2026, tạo tiền đề cho nhiệm kỳ mới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác tham mưu, tinh thần trách nhiệm, quá trình đôn đốc, theo dõi các nhiệm vụ của UBKT Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị đổi mới cách tiếp cận, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và nội chính, lấy kết quả đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội, tháo gỡ "điểm nghẽn", nâng cao đời sống Nhân dân làm thước đo. Các cơ quan cần chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp cụ thể, đưa chủ trương, chỉ đạo vào thực tiễn; thực hiện nhiệm vụ kiên quyết, quyết liệt, không né tránh, ngại va chạm, tạo chuyển biến rõ nét từ cơ sở.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.M

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cơ quan kiểm tra, nội chính phải thực hiện nghiêm chức năng giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đồng thời chủ động tham mưu tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng chính quyền thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện đầu tư hạ tầng, nâng cao đời sống Nhân dân. Qua kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, cần phát hiện đúng những vấn đề mấu chốt, đôn đốc cấp ủy các cấp chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo hiệu quả thực chất. Đồng thời, rà soát các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng chưa đạt yêu cầu; đánh giá đội ngũ, quy trình nghiệp vụ, kịp thời hướng dẫn cơ sở khắc phục hạn chế, đổi mới cách tiếp cận, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy phải tự tạo áp lực, quyết tâm tạo chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Các mục tiêu cần được cụ thể hóa bằng kế hoạch, lộ trình, tiến độ rõ ràng và kiên trì theo đuổi, kể cả những nhiệm vụ khó, vượt khả năng hiện tại; bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho UBKT Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy về tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các kết luận của BTV, Thường trực Tỉnh ủy; rà soát, tham mưu tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm tiến độ; đẩy nhanh số hóa tài liệu, đổi mới quy trình xử lý công việc, nâng cao chất lượng tham mưu và năng lực chuyên môn. Các nhiệm vụ phải gắn với mốc thời gian, tiến độ hoàn thành cụ thể. Đồng thời, yêu cầu hai cơ quan rà soát tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và từng cán bộ, bảo đảm công việc triển khai khoa học, đúng tiến độ, hiệu quả.