Giữ vững hiệu quả nguồn vốn đầu tư trang thiết bị trường nghề vùng khó

Sinh viên khoa Công nghệ Ô tô - Trường Cao đẳng Long An tham quan và học tập tại Toyota Long An.

Trong chiến lược phát triển mạng lưới giáo dục nghề nghiệp phục vụ kinh tế và xã hội, việc đầu tư đồng bộ cho các cơ sở đào tạo tại những địa bàn khó khăn luôn mang ý nghĩa đòn bẩy then chốt.

Cú hích hiện đại hóa cơ sở vật chất từ các nguồn lực hỗ trợ

Tại Trường Cao đẳng Long An, diện mạo sư phạm và điều kiện giảng dạy đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ các gói đầu tư trọng điểm từ ngân sách trung ương lẫn địa phương. Thời gian qua, nhà trường đã được tỉnh bố trí 250 tỷ đồng từ dự án Xây dựng mới, cải tạo sửa chữa và mua sắm thiết bị theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030. Cùng với đó, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương với tổng vốn 67,17 tỷ đồng đã hoàn thành giải ngân, bao gồm 32,84 tỷ đồng xây dựng xưởng thực hành và 34,33 tỷ đồng mua sắm thiết bị thực hành hiện đại cho các ngành kỹ thuật mũi nhọn.

Trao đổi về bước ngoặt này, ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Long An cho biết, các nguồn lực từ những dự án hỗ trợ vùng khó khăn đã tạo ra cú hích chiến lược cho nhà trường và toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nguồn vốn lớn giúp trường hiện đại hóa nhiều xưởng thực hành, bổ sung các trang thiết bị máy móc công nghệ cao đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Nhiều phòng học lý thuyết cùng khu thực hành chuyên sâu được xây dựng mới khang trang, đáp ứng kịp thời quy mô đào tạo ngày một tăng.

Quan trọng hơn là việc thụ hưởng hạ tầng hiện đại giúp người học được thực học, thực hành trực tiếp trên những dây chuyền công nghệ đang vận hành tại doanh nghiệp. Nhờ đó, tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp tăng lên rõ rệt, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh cũng như toàn vùng lân cận.

“Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp địa phương, nguồn lực này đóng vai trò thu hẹp khoảng cách điều kiện giảng dạy, mở rộng cơ hội học nghề và lập nghiệp cho người dân vùng khó”, ông Hòa khẳng định.

Việc đầu tư đồng bộ cho các cơ sở đào tạo tại những địa bàn khó khăn có ý nghĩa đòn bẩy then chốt.

Từ góc độ người thụ hưởng trực tiếp, sinh viên Lê Thị Hồng Phấn (SN 2004, quê ở xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh), đang theo học ngành Công nghệ thông tin chia sẻ rằng điều kiện học tập hiện tại đã khác biệt rất nhiều so với các khóa trước. Đối với chuyên ngành công nghệ, nếu chỉ dừng lại ở lý thuyết hoặc đọc giáo trình thì người học rất khó hình dung cách vận hành hệ thống trong thực tế. Khi được thao tác trực tiếp trên dàn máy tính và hệ thống thiết bị mới, Hồng Phấn không chỉ hiểu sâu bài giảng, ghi nhớ kiến thức bền vững mà còn hình thành phản xạ xử lý các lỗi kỹ thuật phát sinh.

“Quá trình tự mày mò khắc phục sự cố giúp sinh viên rèn luyện tính kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng giải quyết công việc độc lập. Đây là năng lực cốt lõi giúp các bạn trẻ nhanh chóng hòa nhập với môi trường doanh nghiệp hiện đại mà không bị bỡ ngỡ”, Phấn chia sẻ.

Bài toán duy trì đồng bộ để sinh lời chất lượng nhân lực

Việc tiếp nhận một khối lượng lớn máy móc công nghệ cao luôn đặt ra thách thức song hành về khả năng vận hành, kinh phí bảo dưỡng định kỳ và trình độ làm chủ thiết bị của đội ngũ giảng viên. Theo ông Nguyễn Văn Hòa, nhà trường quán triệt quan điểm đầu tư trang thiết bị phải luôn đi đôi với nâng cao năng lực sư phạm và chủ động kinh phí bảo trì thì dự án mới sinh lời bền vững. Thiết bị càng tiên tiến thì yêu cầu bảo dưỡng, sửa chữa và chuẩn hóa quy trình càng khắt khe, đòi hỏi sự chung tay thường xuyên từ các cấp quản lý và sự phối hợp của cộng đồng doanh nghiệp trong việc chuyển giao công nghệ. Để khối tài sản công này không bị hao mòn theo thời gian mà tiếp tục chuyển hóa thành chất lượng tay nghề, Trường Cao đẳng Long An đã và đang chủ động triển khai đồng bộ ba giải pháp trọng tâm.

Trước hết, nhà trường siết chặt khâu quản lý, khai thác thiết bị theo hướng tiết kiệm và hiệu quả, chủ động cân đối ngân sách nội bộ để phục vụ bảo trì thường xuyên. Thứ hai, trường đẩy mạnh liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo, đưa sinh viên đi thực tập và cung ứng nhân lực, qua đó liên tục cập nhật các tiêu chuẩn kỹ năng nghề mới nhất từ thị trường. Thứ ba, công tác đào tạo lại đội ngũ giảng viên được đặt lên hàng đầu, giúp thầy cô làm chủ máy móc, đổi mới phương pháp giảng dạy tích hợp và tiếp cận nhanh các tiến bộ kỹ thuật.

Việc kết hợp giữa thiết bị mới và môi trường thực tế đem lại hiệu quả trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực giáo dục nghề nghiệp.

“Cùng với đó, chương trình đào tạo và giáo trình được rà soát toàn diện theo hướng tăng tỷ trọng thực hành, sát thực tế sản xuất, giúp sinh viên làm quen tối đa với các tình huống kỹ thuật thực tế”, ông Hòa nhấn mạnh.

Hiệu quả của việc kết hợp giữa thiết bị mới và môi trường thực tế được minh chứng rõ nét qua trải nghiệm của sinh viên Trương Thị Yến Nhi (SN 2006, quê tại xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh) hiện là sinh viên năm cuối ngành Công nghệ thông tin. Trải qua quá trình học tập tại xưởng và từng được nhà trường giới thiệu đến làm việc tại kho Lưu trữ tỉnh Long An, Yến Nhi nhận thấy việc tiếp cận thiết bị tại trường đã tạo bệ phóng tâm lý rất vững vàng.

“Quá trình cọ xát giúp em hiểu rằng tay nghề vững vàng cần phải đi kèm với tính kỷ luật, sự cẩn trọng và tinh thần phối hợp nhóm. Nhờ được thực hành bài bản và trải nghiệm công việc thực tế từ sớm, sinh viên năm cuối hoàn toàn tự tin bước vào thị trường lao động, sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển dụng khắt khe mà không cần doanh nghiệp phải đào tạo lại từ đầu”, Yến Nhi bộc bạch.