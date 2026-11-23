Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Xã Pù Luông được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Pù Luông, Thành Sơn và Thành Lâm thuộc huyện Bá Thước trước đây. Với diện tích hơn 81km², dân số trên 9.500 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái và Mường sinh sống, địa bàn có đặc điểm dân cư phân bố không tập trung, nhiều bản làng cách xa trung tâm. Đây là những yếu tố gây không ít khó khăn cho công tác quản lý, nắm tình hình và bảo đảm ANTT.

Công an xã Pù Luông triển khai kế hoạch xây dựng "Xã không ma túy" giai đoạn 2025 - 2030.

Theo Thiếu tá Trương Thanh Hùng, Phó Trưởng Công an xã Pù Luông, từ năm 2020 đến nay, địa bàn có 3 đối tượng chấp hành xong án phạt tù liên quan đến ma túy. Hiện các đối tượng này đều đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương. Qua rà soát, lực lượng Công an cũng nắm tình hình khoảng 10 trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật. Đây chủ yếu là những thanh thiếu niên chưa có công việc ổn định, thường xuyên tụ tập ăn chơi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, Pù Luông là địa bàn có hoạt động du lịch phát triển mạnh, mỗi năm đón khoảng 200.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó khách nước ngoài chiếm hơn 1/3. Du khách đến từ nhiều địa phương, quốc gia khác nhau, thời gian lưu trú không đồng nhất, trong khi các cơ sở kinh doanh dịch vụ phân bố trên địa bàn rộng. Đặc điểm này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý khách lưu trú, nắm tình hình và phòng ngừa các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là nguy cơ lợi dụng hoạt động du lịch để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Công an xã Pù Luông triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa tội ma túy từ sớm, từ xa.

Nhận diện rõ những yếu tố tiềm ẩn, Công an xã Pù Luông xác định phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm. Đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các ngành, đoàn thể tham gia phòng, chống tội phạm; xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ phụ trách địa bàn, gắn trách nhiệm quản lý với công tác nắm tình hình và phát hiện vi phạm.

Đối với những trường hợp có nguy cơ vi phạm, Công an xã phân công cán bộ Cảnh sát khu vực, tổ địa bàn trực tiếp theo dõi, quản lý. Các cán bộ thường xuyên nắm bắt tình hình sinh hoạt, quan hệ xã hội và những biểu hiện bất thường để kịp thời có biện pháp giáo dục, nhắc nhở, răn đe. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, lực lượng Công an tiến hành gọi hỏi, kiểm tra theo quy định, chủ động ngăn chặn nguy cơ vi phạm ngay từ ban đầu.

Riêng trong năm 2026, Công an xã Pù Luông đã tổ chức hơn 160 lượt test ma túy đối với các trường hợp thuộc diện quản lý. Hoạt động này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phát hiện sớm nguy cơ vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các trường hợp liên quan.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, cuối năm 2025, xã Pù Luông được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là xã sạch về ma túy. Kết quả này ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân trong xây dựng địa bàn an toàn, không có ma túy.

Giữ vững thành quả, bảo vệ điểm đến an toàn

Đạt được danh hiệu xã sạch về ma túy đã khó, duy trì và giữ vững kết quả ấy trong điều kiện hoạt động du lịch ngày càng phát triển còn đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn. Với lượng khách khoảng 200.000 lượt mỗi năm, công tác bảo đảm ANTT tại Pù Luông đòi hỏi sự chủ động của lực lượng Công an và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức, cá nhân, nhất là những người trực tiếp kinh doanh dịch vụ du lịch.

Một trong những giải pháp được Công an xã chú trọng là phối hợp với các chủ cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, homestay. Thông qua các buổi làm việc trực tiếp, lực lượng Công an tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện nghiêm quy định về ANTT, quản lý khách lưu trú và nâng cao trách nhiệm trong phát hiện, thông báo những dấu hiệu bất thường.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy.

Các chủ cơ sở được vận động chú ý đến những biểu hiện nghi vấn như khách tụ tập đông người trong phòng, có hoạt động sinh hoạt bất thường hoặc dấu hiệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Khi phát hiện vấn đề đáng ngờ, cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Cùng với đó, Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền trực quan về tác hại của ma túy và chủ trương xây dựng địa bàn không ma túy. Các băng rôn, pano được bố trí tại những vị trí dễ quan sát, khu vực tập trung đông người và các địa điểm thuận lợi để người dân, du khách tiếp cận. Qua đó, thông điệp phòng, chống ma túy được lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm của cộng đồng.

Công tác rà soát, quản lý các trường hợp có tiền án, tiền sự, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương và những trường hợp thuộc diện quản lý theo quy định cũng được duy trì. Hiện trên địa bàn có 7 đối tượng án treo liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có 2 trường hợp liên quan đến vũ khí quân dụng; 7 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Đối với những trường hợp này, Công an xã thường xuyên gặp gỡ, gọi hỏi, giáo dục, nhắc nhở, nắm bắt tình hình sinh hoạt và việc chấp hành pháp luật. Những trường hợp liên quan đến ma túy được tổ chức kiểm tra theo quy định. Qua kiểm tra, các đối tượng đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Công an xã Pù Luông chủ động xây dựng kịch bản, quay clip tuyên truyền phòng chống ma tuý.

Để chủ động phòng ngừa vi phạm, Công an xã còn phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tổ chức tuần tra ban đêm, chú trọng các khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm, tuyến đường và địa điểm tập trung hoạt động dịch vụ du lịch. Qua tuần tra, lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt tình hình, nhắc nhở người dân, các cơ sở kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không để hình thành những điểm phức tạp về ANTT.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn xã Pù Luông không xảy ra vụ việc phức tạp về ANTT, Công an xã cũng không tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm. Kết quả này phản ánh sự chủ động trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và triển khai các biện pháp phòng ngừa từ cơ sở.

Đối với một địa bàn du lịch như Pù Luông, giữ vững môi trường không ma túy còn có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ hình ảnh và sức hấp dẫn của điểm đến. Cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa là những lợi thế tạo nên sức hút của vùng đất này, nhưng để du khách yên tâm tham quan, nghỉ dưỡng, môi trường xã hội an toàn, lành mạnh cũng là yếu tố không thể thiếu.