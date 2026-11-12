Giữ vững đà tăng trưởng kinh tế cao, Quảng Ninh chủ động xây dựng kịch bản điều hành năm 2027

Khai thác tối đa dư địa, xác lập các chỉ tiêu phát triển trọng tâm

​Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng vừa chủ trì cuộc họp rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; trong đó, tập trung vào phương án giao chỉ tiêu cùng kịch bản điều hành tăng trưởng kinh tế.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Đỗ Phương (Q.M.G)

Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình lịch sử khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra là vừa nhanh chóng ổn định tổ chức, vận hành hiệu quả mô hình mới, vừa duy trì đà tăng trưởng, khai thác các tiềm năng, lợi thế để tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

​Triển khai nhiệm vụ, thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý, từng tháng, thường xuyên kiểm đếm tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đến nay, Quảng Ninh đã có 18/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, môi trường đạt và vượt kế hoạch. Tăng trưởng GRDP cả năm đang phấn đấu đạt 13,21%; thu ngân sách nhà nước ước đạt 103.300 tỷ đồng, tăng 20,46% so với năm 2025. Các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

​Chuẩn bị cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, thành phố xác định mục tiêu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về công nghiệp, kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, logistics và thương mại biên giới. Theo dự thảo, Quảng Ninh dự kiến đặt ra 40 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, môi trường, trong đó tốc độ tăng trưởng GRDP, tổng thu ngân sách nhà nước và GRDP bình quân đầu người phấn đấu cao hơn năm 2026. Cùng với đó, thành phố xây dựng mục tiêu tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt trên 15,9%; kim ngạch xuất khẩu tăng từ 10% đến 11%, nhập khẩu tăng từ 11% đến 12%; phấn đấu thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 14.000 doanh nghiệp; tỷ lệ đóng góp của kinh tế tư nhân trong GRDP đạt từ 40% trở lên.

​Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế, những chỉ tiêu về văn hóa - xã hội và môi trường tiếp tục được thành phố quan tâmvới mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 88,5%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống tập trung đạt 97,5%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 100%; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 46%...

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Đỗ Phương (Q.M.G)

Đặc biệt, ngay sau khi thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, UBND thành phố sẽ xây dựng ngay kịch bản tăng trưởng năm 2027 theo hướng cụ thể hóa theo từng quý, từng khu vực kinh tế, ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu. Các chỉ tiêu sẽ được gắn chặt với trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương nhằm làm cơ sở kiểm đếm, đánh giá và điều chỉnh kịp thời trong quá trình thực hiện.

Rõ mục tiêu, trách nhiệm trong kịch bản điều hành tăng trưởng

​Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, đánh giá sát tình hình, làm rõ những chỉ tiêu đạt, vượt và chưa đạt kế hoạch. Trên cơ sở đó, các đơn vị phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2026.

​Đối với kế hoạch năm 2027, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng yêu cầu việc xây dựng và giao chỉ tiêu phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, có cơ sở thực tiễn và tính khả thi; đồng thời, thể hiện quyết tâm cao trong việc khai thác hiệu quả các dư địa, động lực tăng trưởng mới. Các chỉ tiêu phải được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp với tiềm năng, lợi thế và khả năng phát triển của từng ngành, lĩnh vực, địa phương; những chỉ tiêu đề xuất thấp hơn hoặc chưa tương xứng với kết quả thực hiện năm 2026 phải được nghiên cứu, điều chỉnh hoặc giải trình cụ thể.

UBND thành phố Quảng Ninh yêu cầu xây dựng các chỉ tiếu tăng trưởng 2027 phải bảo đảm phù hợp với tiềm năng, lợi thế và khả năng phát triển của từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Ảnh: Tuấn Nguyên

​Khi xây dựng kịch bản tăng trưởng, các thông số phải được lượng hóa chi tiết theo từng ngành, lĩnh vực, từng quý, gắn liền với nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các ngành, các cấp cần chủ động xác định nguồn lực cũng như phương án bù đắp khi có biến động phát sinh, tuyệt đối không để bị động trong công tác chỉ đạo, điều hành. Cùng với đó, cần tập trung triển khai các giải pháp tạo đột phá trong phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, logistics; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả thu ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, các cơ quan, đơn vị cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chủ động kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để công việc chậm trễ, bị động. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện dự thảo kế hoạch, phương án giao chỉ tiêu và dự thảo kịch bản điều hành tăng trưởng năm 2027, bảo đảm rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, tạo cơ sở triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm.