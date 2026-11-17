Kiểm tra sản xuất tại dây chuyền may- Công ty cổ phần Tiên Hưng. Ảnh Mạnh Khánh-TTXVN

Tại Hưng Yên, mục tiêu này đang được thúc đẩy bằng sự chuyển động tích cực của công nghiệp, dòng vốn đầu tư, hoạt động xuất khẩu cùng những bước đi chiến lược của mỗi địa phương trên địa bàn.

*Xây dựng kịch bản tăng trưởng cho từng lĩnh vực

Trong 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hưng Yên tăng 11,22% so với cùng kỳ, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 11,5% trở lên trong cả năm. Để thực hiện mục tiêu, các ngành, các địa phương của tỉnh Hưng Yên đang triển khai nhiều biện pháp để duy trì đà tăng trưởng 2 con số.

Với hơn 800 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, phường Trần Lãm xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là một trong những giải pháp quan trọng nhằm duy trì đà tăng trưởng. Phường chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức đối thoại, thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Thời gian qua, chính quyền phường đã quan tâm đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các hoạt động đối thoại, trao đổi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt, những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, tiếp cận mặt bằng, giải phóng mặt bằng (GPMB) được địa phương quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất. Qua đó, củng cố niềm tin, tạo động lực để cộng đồng doanh nghiệp phát triển ổn định, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và đóng góp vào ngân sách.

Cùng với việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, phường Trần Lãm tập trung triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sát với thực tiễn, xây dựng kịch bản tăng trưởng cho từng lĩnh vực, phân công rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện. Nhờ phát huy lợi thế địa phương, các ngành kinh tế tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung. 10 tháng năm 2026, tổng giá trị sản xuất của phường ước đạt trên 6.936 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Phạm Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: Trong 10 tháng qua, UBND phường đã tập trung chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm; chủ động triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, GPMB và phát triển quỹ đất được quan tâm chỉ đạo, góp phần tạo nguồn lực và không gian phát triển mới cho địa phương.

Thời gian còn lại của năm 2026, phường Trần Lãm nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, duy trì tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, mở rộng sản xuất, kinh doanh; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, khai thác hiệu quả các nguồn thu. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ GPMB, triển khai các dự án đầu tư công, nâng cao tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị, quyết tâm giữ vững đà tăng trưởng và phát triển bền vững.

Còn xã Hoàng Hoa Thám (Hưng Yên) cũng đang tạo thêm động lực cho tăng trưởng, bằng việc giữ nhịp sản xuất của các nhà máy đến những vùng nông nghiệp hàng hóa. Với đà phát triển tích cực, xã tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026.

*Khơi thông nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng

Ngay từ đầu năm, xã Hoàng Hoa Thám tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng và khai thác hiệu quả tiềm năng của từng khu vực kinh tế được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm. Kết quả 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 11,5%, bằng 95,8% mục tiêu cả năm.

Công nhân hăng say lao động, sản xuất. Ảnh Mạnh Khánh-TTXVN

Duy trì sản xuất, mở rộng thị trường, bảo đảm việc làm cho người lao động đang trở thành nền tảng quan trọng giúp kinh tế địa phương giữ nhịp tăng trưởng. Ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiên Hưng cho biết, sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất hiệu quả. 8 tháng năm 2026, doanh thu của công ty đạt trên 910 tỷ đồng. Doanh nghiệp tạo việc làm cho khoảng 3.700 lao động, với thu nhập bình quân 14 triệu đồng/người/tháng.

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 12% trong năm 2026, xã đang tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực có khả năng tạo thêm giá trị, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư, sản xuất. Ông Nguyễn Đức Lăng, Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa Thám cho biết: Để hoàn thành mục tiêu đề ra, địa phương tập trung thúc đẩy tăng trưởng, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Xã phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn; đẩy nhanh các dự án đầu tư công, hạ tầng khu dân cư, giao thông và công trình chuyển tiếp, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả giải ngân.

Xã tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình “Chính quyền đồng hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp”, cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Với quyết tâm của các doanh nghiệp, sự đồng hành của chính quyền địa phương, tin tưởng rằng tỉnh Hưng Yên sẽ giữ vững đà tăng trưởng 2 con số./.