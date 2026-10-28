Giữ vững công lý nơi sông nước

Thực hiện quy trình tố tụng trên địa hình đặc biệt

Ở vùng Đồng Tháp Mười, mùa nước nổi là đặc trưng của miền sông nước, nhưng cũng đặt ra không ít trở ngại cho hoạt động chuyên môn của Tòa án.

Khi đến mùa nước nổi , nhiều khu vực dân cư nằm ven sông, kênh, rạch phải di chuyển bằng xuồng ghe.

Với cán bộ Tòa án, mỗi chuyến công tác phục vụ việc thẩm định tại chỗ vì thế không đơn thuần là một bước trong quy trình tố tụng, mà còn là hành trình vượt qua những điều kiện địa hình không thuận lợi để trực tiếp kiểm tra, xác minh các tình tiết của từng vụ án.

Cán bộ Tòa án mặc áo phao chuẩn bị đi thẩm định

Cán bộ Tòa án xuống ghe đi thẩm định giữa mênh mông biển nước

Tại những địa bàn có nhà ở, đất đai và tài sản nằm sát mé sông, việc đến hiện trường có thể đòi hỏi cán bộ phải di chuyển bằng xuồng, ghe, kết hợp đi bộ qua những lối đi nhỏ.

Việc lên xuống phương tiện, mang theo hồ sơ, tài liệu và phối hợp với cán bộ đo đạc và các bên liên quan đều cần sự thận trọng khi di chuyển.

Đoàn công tác đi thẩm định

Phía sau những chuyến đi ấy là yêu cầu bảo đảm việc giải quyết vụ án đúng quy định pháp luật, không chỉ dựa trên tài liệu có trong hồ sơ mà còn phải xem xét đầy đủ những tình tiết thực tế có ý nghĩa đối với việc làm rõ bản chất vụ án.

Cán bộ TAND khu vực 10 - Đồng Tháp làm việc với đương sự tại nơi thẩm định

Hình ảnh cán bộ Tòa án mặc áo phao, di chuyển trên chiếc xuồng nhỏ để tiếp cận nhà dân ven sông là minh chứng sinh động cho đặc thù công việc ấy.

Trong điều kiện địa bàn sông nước, trách nhiệm thực thi công vụ đôi khi được thể hiện từ những việc rất cụ thể: có mặt đúng nơi cần đến, kiểm tra đầy đủ hiện trạng, lắng nghe ý kiến của người dân và ghi nhận các tình tiết cần thiết theo quy định.

Vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2026, TAND khu vực 10 – Đồng Tháp đã thụ lý 1.192 vụ việc; đã giải quyết 1.867 vụ việc, đạt tỷ lệ 93,72%. Đáng chú ý, đơn vị không có án quá hạn thời hạn chuẩn bị xét xử. Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là trong bối cảnh số lượng vụ việc dân sự chiếm tỷ trọng lớn, nhiều vụ việc cần xác minh, thu thập chứng cứ hoặc làm rõ hiện trạng tài sản tại chỗ..

Năm 2026, TAND khu vực 10 – Đồng Tháp tiếp tục chú trọng hòa giải, đối thoại, tạo điều kiện để các bên tranh chấp tìm kiếm tiếng nói chung. Trong kỳ báo cáo, đơn vị đã giải quyết 116 vụ, việc thòa giải, đối thoại tại Tòa án; trong đó có 58 vụ hòa giải, đối thoại thành. Kết quả này góp phần giải quyết mâu thuẫn, hạn chế tranh chấp kéo dài và tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân.

Song song với việc duy trì chất lượng chuyên môn, TAND khu vực 10 còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước số hóa hồ sơ và cải tiến quy trình xử lý công việc. Đây được xem là một trong những giải pháp hỗ trợ thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm áp lực hành chính và tạo điều kiện để cán bộ tập trung hơn cho nhiệm vụ giải quyết vụ án.

Chánh án TAND khu vực 10 Trần Hiến Cường họp phổ biến công tác tại đơn vị

Đơn vị đã công bố 1.332 bản án, quyết định thuộc trường hợp phải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án; tổ chức 24 phiên tòa rút kinh nghiệm, 7 phiên tòa xét xử trực tuyến kết hợp rút kinh nghiệm và 7 phiên tòa xét xử lưu động.

Việc ứng dụng công nghệ giúp rút ngắn thời gian tra cứu, quản lý tài liệu, hỗ trợ quá trình phối hợp giữa các bộ phận. Tuy nhiên, đối với những vụ việc cần thẩm định tại chỗ, công nghệ không thể thay thế hoàn toàn việc trực tiếp kiểm tra hiện trạng. Hồ sơ điện tử có thể giúp cán bộ chuẩn bị thông tin nhanh chóng hơn, nhưng việc xác minh thực địa vẫn cần được thực hiện theo yêu cầu của vụ án và quy định pháp luật.

Từ những kết quả đạt được trong công tác xét xử, hòa giải, đối thoại và chuyển đổi số, TAND khu vực 10 – Đồng Tháp tiếp tục cho thấy nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Liên tiếp từ năm 2023 - 2025, TAND khu vực 10 – Đồng Tháp vinh dự được nhận danh hiệu” Tập thể lao động xuất sắc” và “Cờ thi đua cua Chính phủ".