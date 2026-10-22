Giữ vững chủ quyền văn hóa, giáo dục và đào tạo khi hoàn thiện thể chế

Chiều 22/10, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo (Ban Công tác).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo - Ảnh: CP

Số hóa và chuẩn hóa dữ liệu di sản bằng nội dung đa ngôn ngữ để quảng bá Việt Nam

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết Bộ sẽ lựa chọn một số di sản phù hợp để số hóa, chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng nội dung đa ngôn ngữ, phục vụ bảo tồn, nghiên cứu, giáo dục, du lịch và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Theo Bộ trưởng, nguồn dữ liệu chính xác, có kiểm chứng và độ tin cậy cao sẽ giúp người dân, du khách quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp cận thông tin xác thực về đất nước, con người Việt Nam.

Bà Lâm Thị Phương Thanh cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn hợp tác quốc tế với phát triển nguồn nhân lực, tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và thị trường; phát huy vai trò của chuyên gia, trí thức, nghệ sĩ, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài trong các hoạt động trao đổi, giảng dạy, chia sẻ tri thức...

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại phiên họp - Ảnh: CP

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn đề xuất thúc đẩy mở ngành "Việt Nam học" tại một số quốc gia, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học phát triển hợp tác quốc tế.

Theo ông Bùi Hoài Sơn, việc tăng cường giảng dạy, nghiên cứu về Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu giao lưu, hợp tác mà còn góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam và gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.

Ông Sơn cũng đề cập việc phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tôn vinh danh nhân lịch sử Việt Nam ở tầm quốc tế và thực hiện các chương trình hành động trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn nêu ý kiến tại phiên họp - Ảnh: CP

Xác định ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các cơ quan thành viên cần rà soát những nhiệm vụ còn lại của năm 2026, khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác năm 2027. Kế hoạch phải xác định rõ từng nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và mục tiêu cần đạt được, ưu tiên những vấn đề chiến lược, quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp liên ngành; hoàn thành kế hoạch chậm nhất vào ngày 30/11/2026.

Định hướng giai đoạn 2027–2030, Phó Thủ tướng xác định ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách để nâng cao năng lực điều phối và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, giáo dục – đào tạo.

Các bộ, cơ quan cần rà soát toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, đề án liên quan; xác định những nội dung cần sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước và dự báo xu thế thế giới, nhất là những chuyển biến do dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và các xu thế mới tạo ra.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị rà soát, chuyển hóa các cam kết quốc tế thành nguồn lực phát triển - Ảnh: CP

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hoàn thiện thể chế không chỉ nhằm nâng cao năng lực hội nhập mà còn phải bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững chủ quyền quốc gia, trong đó có chủ quyền về văn hóa, giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt, năm 2027, Việt Nam đăng cai APEC. Đây là sự kiện lớn của quốc gia, đòi hỏi các bộ, ngành liên quan chủ động phối hợp, tham gia xây dựng nội dung chương trình và bảo đảm sự thống nhất trong trao đổi tại các diễn đàn.

Nhóm nhiệm vụ trọng tâm thứ hai là rà soát, chuyển hóa các cam kết quốc tế thành nguồn lực phát triển, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, cơ quan chủ động kiến tạo, đề xuất sáng kiến tại các diễn đàn đa phương - Ảnh: CP

Nhóm nhiệm vụ trọng tâm thứ ba là chủ động kiến tạo, đề xuất sáng kiến tại các diễn đàn đa phương, qua đó nâng cao vị thế, vai trò và đóng góp của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng đồng tình với các đề xuất về mở chương trình "Việt Nam học" ở nước ngoài, củng cố các thương hiệu văn hóa gắn với UNESCO, phát huy giá trị di sản và tôn vinh danh nhân Việt Nam ở tầm quốc tế...

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường truyền thông, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành.