Tại xóm Đồng Tiến 1, xã Đoài Dương, Tổ tiết kiệm và vay vốn hiện có 27 thành viên tham gia vay vốn từ nhiều chương trình tín dụng chính sách như: cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, sản xuất, kinh doanh, nước sạch, vệ sinh môi trường và hỗ trợ nhà ở. Căn cứ nhu cầu, điều kiện của từng gia đình, nguồn vốn được sử dụng vào những mục đích thiết thực, phục vụ sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Là tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, chị Nông Thị Nhớ thường xuyên phối hợp với các tổ chức hội nhận ủy thác hướng dẫn thành viên hoàn thiện thủ tục vay vốn, nắm bắt nhu cầu sử dụng vốn và nhắc nhở thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng thời hạn. Theo chị Nhớ, nguồn vốn ưu đãi tạo thêm điều kiện để các hộ đầu tư phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập. Một số hộ được vay vốn trồng cây ăn quả, bước đầu có sản phẩm thu hoạch, mở ra triển vọng phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo. Hiện tổ có 27 tổ viên vay vốn.

Tại xóm Kéo Tác, xã Trùng Khánh, Tổ tiết kiệm và vay vốn do chị La Thị Đài làm tổ trưởng có 26 thành viên, các hộ vay vốn phục vụ chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình. Tổ duy trì việc trao đổi, nắm bắt nhu cầu của các thành viên, tuyên truyền thực hiện đúng quy định và phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình quản lý vốn vay. Chị Đài cho biết: "Chúng tôi thường xuyên trao đổi với các thành viên để nắm bắt nhu cầu vay vốn, tuyên truyền sử dụng vốn đúng mục đích và thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy định. Trong quá trình hoạt động, tổ phối hợp với tổ chức hội nhận ủy thác và cán bộ ngân hàng giải đáp những vấn đề người dân chưa rõ, kịp thời báo cáo khó khăn phát sinh, giúp các thành viên thuận lợi hơn trong tiếp cận chính sách và phát triển kinh tế gia đình".

Tổ tiết kiệm và vay vốn xóm Đồng Tiến 1, xã Đoài Dương họp nắm bắt nhu cầu sử dụng vốn của các thành viên.

Hiện Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Trùng Khánh quản lý 238 Tổ tiết kiệm và vay vốn, giảm 26 tổ so với đầu năm do thực hiện sáp nhập tổ. Bình quân mỗi tổ có 32 thành viên, dư nợ bình quân đạt 2 tỷ 791 triệu đồng, tăng 639 triệu đồng so với năm 2025. Chất lượng hoạt động của các tổ cơ bản được duy trì. Trong tổng số 238 tổ, có 229 tổ xếp loại tốt, chiếm 96%; 6 tổ xếp loại khá, chiếm 2,5%; 3 tổ xếp loại trung bình, chiếm 1,3%. Kết quả này cho thấy mạng lưới tổ tiếp tục phát huy vai trò trong quản lý tín dụng chính sách tại cơ sở. Tổng dư nợ đạt 664 tỷ 269 triệu đồng, với 7.553 khách hàng vay vốn. Dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 663 tỷ 496 triệu đồng, chiếm 99,88% tổng dư nợ. Tỷ lệ thu lãi đạt 100,51%; nợ quá hạn 320 triệu đồng, chiếm 0,05% tổng dư nợ.

Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Trùng Khánh Hoàng Thu Phương cho biết: "Ngân hàng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn. Trọng tâm là tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực cho ban quản lý tổ, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn và hướng dẫn người dân sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý hoạt động tín dụng chính sách, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ ngân hàng".