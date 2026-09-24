Giữ vững chất lượng giáo dục sau sắp xếp trường học

Thầy và trò Trường THPT Bỉm Sơn tìm hiểu về lịch sử, truyền thống thi đua dạy tốt - học tốt của nhà trường.

Khi “siêu trường” vượt qua phép thử quản trị

Với 100% học sinh đỗ tốt nghiệp, điểm trung bình thi xếp thứ 3 toàn tỉnh, 1 thủ khoa khối C, 1 á khoa khối B cấp tỉnh, Trường THPT Bỉm Sơn đã khép lại năm học 2025-2026 đầy tự hào.

Lộ trình phát triển ấy tiếp nối sang năm học 2026-2027 bằng bước ngoặt lớn: hợp nhất với Trường THPT Lê Hồng Phong, mở ra quy mô “siêu trường” với 49 lớp học và hơn 2.100 học sinh.

Đứng trước bài toán quản trị nhân sự lớn, Ban Giám hiệu nhà trường đã nhanh chóng tái cấu trúc bộ máy chuyên môn, chủ động đặt đúng người vào đúng vị trí dựa trên năng lực và sở trường thực tế. Nhờ bước đi khoa học và quyết liệt, nhà trường không chỉ giữ vững nhịp điệu dạy tốt - học tốt mà còn biến thách thức sáp nhập thành đòn bẩy bứt phá.

Thầy giáo Nguyễn Văn Xuân, Hiệu trưởng Trường THPT Bỉm Sơn cho biết: “Ngay sau khi sáp nhập, chúng tôi bắt tay ngay vào việc tái thiết bộ máy, khơi dậy nội lực và tinh thần cống hiến của đội ngũ giáo viên từ cả hai nhà trường. Với quan điểm không để bất kỳ học sinh nào bị bỏ lại phía sau, nhà trường đã đánh giá kỹ năng lực từng em để phân nhóm, xây dựng lộ trình bồi dưỡng riêng biệt, giúp các em bứt phá trong học tập".

Bố trí cán bộ, giáo viên “đúng người, đúng việc” giúp Trường THPT Bỉm Sơn duy trì và nâng cao chất lượng .

Không riêng khối THPT, làn sóng chuyển mình và tinh thần chủ động cũng ghi dấu ấn rõ nét ở bậc học phổ thông cơ sở. Minh chứng sinh động cho hiệu quả sắp xếp của xã Thọ Phú đó là, từ 18 trường mầm non, tiểu học và THCS ban đầu, địa phương đã thu gọn còn 5 cơ sở giáo dục (gồm 1 trường THCS, 3 trường tiểu học và 2 trường mầm non), đảm nhận nhiệm vụ học tập cho gần 4.500 học sinh.

Việc “quy về một mối” không gây xáo trộn mà ngược lại, đã tháo gỡ dứt điểm “điểm nghẽn” thiếu giáo viên bộ môn Tin học, Ngoại ngữ, Âm nhạc vốn tồn đọng bấy lâu. Bằng cơ chế điều tiết nhân sự linh hoạt giữa trường trung tâm và các phân hiệu, hoạt động chuyên môn tại các nhà trường đã nhanh chóng đi vào nếp nếp, nâng cao chất lượng dạy và học thực chất.

Thầy giáo Lê Đình Quân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thọ Phú 1 cho biết: “Địa bàn rộng lớn đặt ra nhiều bài toán khó, nhưng chúng tôi tìm thấy lời giải từ sự thấu hiểu và phân công hợp lý. Nhà trường linh hoạt bố trí thầy cô phụ trách ngay tại điểm trường gần nơi sinh sống. Giải pháp này vừa giảm bớt áp lực di chuyển cho giáo viên, vừa giúp công tác điều phối nhân sự vận hành trơn tru".

Việc hợp nhất quy mô trường lớp tạo điều kiện để Trường Tiểu học Thọ Phú 1 bố trí đủ giáo viên Tiếng Anh.

Tinh gọn 60% đầu mối vì một nền giáo dục bền vững

Nhìn tổng thể, con số cắt giảm 1.168 trường (giảm 60,5% đầu mối) phản ánh bước chuyển mình lịch sử và quyết tâm chính trị của tỉnh Thanh Hóa.

Bài toán quản trị sau sáp nhập chưa bao giờ dễ dàng, nhất là tại các địa bàn miền núi với địa hình chia cắt và hạ tầng chưa đồng bộ. Không thụ động hay trông chờ, chính quyền các địa phương cùng đội ngũ nhà giáo xứ Thanh đã chủ động nhập cuộc bằng tất cả sự tận tụy và tinh thần sáng tạo.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Phú khẳng định: “Khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần đòi hỏi cán bộ quản lý phải thực sự bản lĩnh, năng nổ và sâu sát cơ sở. Địa phương đã chủ động rà soát, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo nhà trường bằng những nhân tố tâm huyết, giàu năng lực quản trị để đảm bảo bộ máy mới vận hành hiệu quả ngay từ những ngày đầu".

Với tư duy xuyên suốt: Tinh gọn bộ máy là con đường ngắn nhất để tập trung nguồn lực, ngành Giáo dục Thanh Hóa đã chuyển hóa mọi rào cản thành động lực đổi mới quản trị, giữ vững nếp dạy tốt - học tốt. Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, tư duy quản trị mở của ban giám hiệu đến ngọn lửa yêu nghề của mỗi thầy cô, cuộc “đại phẫu” trường lớp đã thực sự trở thành cú hích phát triển. Mạng lưới giáo dục mới đang vận hành trơn tru, phát huy sức mạnh tổng hợp để chắp cánh cho các thế hệ học sinh tự tin vươn xa.