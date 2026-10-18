Giữ vững bình yên để quê biển Duy Nghĩa phát triển bền vững

Tuy nhiên, sự phát triển bứt phá đi kèm với sự gia tăng các dịch vụ lưu trú, du lịch và dòng người dịch chuyển cũng đặt ra không ít nguy cơ tiềm ẩn về an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tiễn đó, Công an xã Duy Nghĩa đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động giữ vững thế trận an ninh, tạo môi trường an toàn tuyệt đối phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Chủ động nhận diện, kiên quyết trấn áp tội phạm

Thiếu tá Nguyễn Văn Long, Trưởng Công an xã Duy Nghĩa, cho biết thời gian qua, quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh của Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đơn vị đã chủ động rà soát, nắm chắc các mục tiêu, đối tượng trọng điểm. Với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng, đơn vị tập trung triệt xóa các nguy cơ từ sớm, từ xa, không để hình thành tội phạm có tổ chức, tội phạm “tín dụng đen”, cố ý gây thương tích hay trộm cắp tài sản; đồng thời siết chặt quản lý trên các lĩnh vực gian lận thương mại, môi trường, an toàn thực phẩm và tội phạm công nghệ cao.

Các tổ nghiệp vụ Công an xã Duy Nghĩa ký giao ước thi đua triển khai phong trào “Ba Nhất”.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm (từ 5/8 đến 20/9) làm sạch địa bàn trọng điểm về ma túy, toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị đã dốc sức, dốc lòng thực hiện rà soát toàn diện. Kết quả, lực lượng Công an xã Duy Nghĩa đã tiến hành test nhanh gần 800 trường hợp, phát hiện, bắt giữ và khởi tố 3 vụ phạm tội về ma túy; tiếp nhận 1 vụ/2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện 8 trường hợp dương tính (trong đó có 3 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc) và vận động, lập hồ sơ đưa 6 trường hợp đi cai nghiện tự nguyện.

Một điểm nhấn nổi bật trong đợt cao điểm là công tác tham mưu chiến lược. Công an xã Duy Nghĩa đã tham mưu Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tổ chức buổi làm việc với Ban Quản lý Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An vào ngày 13/8 nhằm bàn giải pháp ngăn chặn tệ nạn ma túy từ bên trong khu nghỉ dưỡng; đồng thời tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo, phối hợp với 11/11 thôn tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết chuyên đề, kế hoạch xây dựng thôn không ma túy, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia, tạo nên sự đồng thuận sâu rộng trong toàn thể nhân dân.

Công an xã Duy Nghĩa đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên, học sinh.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác định sức mạnh bảo vệ ANTT nằm ở nhân dân, vì nhân dân, Công an xã Duy Nghĩa đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì và nhân rộng nhiều mô hình tự quản hiệu quả. Những mô hình như “Camera an ninh”, “Tiếng loa an ninh”, “Tái hòa nhập cộng đồng”, “Hai giữ về ANTT” hay “Đạo hữu, phật tử chùa Phước Sơn chung tay giữ gìn ANTT, bảo vệ môi trường” đã đi vào chiều sâu, trở thành nét đẹp văn hóa an ninh tại địa phương.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong học đường cũng được đặc biệt coi trọng. Công an xã Duy Nghĩa đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về an toàn giao thông, an ninh mạng tại tất cả các trường THCS, THPT trên địa bàn, thu hút gần 3.900 lượt học sinh tham gia. Ngoài ra, đã vận động 100% học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật, các quy định về trật tự, an toàn giao thông ngay từ đầu năm học mới 2026-2027.

Công an xã Duy Nghĩa phối hợp Ban nhân dân thôn Sơn Viên phát động xây dựng khu dân cư không ma túy.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Công an xã Duy Nghĩa đã tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo và tổ chức thành công Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi xã Duy Nghĩa lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của 14/14 tổ bảo vệ ANTT. Qua hội thi đã góp phần củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống và nâng cao hiệu quả phối hợp, hỗ trợ Công an xã thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Đánh giá về sự đồng lòng của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT, Thiếu tá Lê Văn Trung, Phó Trưởng Công an xã Duy Nghĩa, chia sẻ: “Khi người dân tin tưởng và đồng hành cùng lực lượng Công an, mỗi một thôn xóm sẽ trở thành một phên giậu an toàn. Sự thành công của các hội thi, các mô hình tự quản hay các đợt cao điểm bảo vệ an toàn cho các sự kiện chính trị, lễ hội lớn vừa qua chính là minh chứng sinh động nhất cho sức mạnh tổng hợp của thế trận lòng dân tại Duy Nghĩa”.

Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Ba Nhất”

Một trong những động lực then chốt tạo nên chuyển biến mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an xã Duy Nghĩa chính là việc triển khai quyết liệt phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. Phong trào không dừng lại ở khẩu hiệu mà được cụ thể hóa sắc nét vào từng nhiệm vụ chuyên môn của từng CBCS.

Với tiêu chí “Kỷ luật nhất”, Tổ Điều lệnh kiêm nhiệm của Công an xã duy trì nghiêm công tác kiểm tra (tổ chức 44 lượt kiểm tra từ đầu năm 2026 đến nay), siết chặt chế độ trực ban, trực chiến và quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm.

Còn tinh thần “Trung thành nhất” được khẳng định qua việc giải quyết 100% tin báo (15/15 tin); tổ chức 123 lượt tuần tra đêm sau 22h đến 4h sáng hôm sau. Qua đó, phát hiện và giải tán 44 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya, bắt 3 vụ đánh bạc, 2 vụ trộm cắp, 1 vụ dùng kích điện tận diệt thủy sản và nhắc nhở 46 hộ dân nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản.

Công an xã Duy Nghĩa thăm, tặng quà học sinh nghèo hiếu học.

Lực lượng Công an xã Duy Nghĩa tăng cường tập luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật nhằm phục vụ công tác.

Đáng chú ý, tinh thần “Gần dân nhất” được tập thể Công an xã Duy Nghĩa triển khai quyết liệt, nhất là trong công tác đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ nhân dân tận tình. Đơn vị đã giải quyết gần 12.000 hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công với tỷ lệ đúng hạn đạt 100%; cấp căn cước cho khoảng 3.300 trường hợp và gần 4.000 định danh điện tử mức độ 2.

Đặc biệt, tinh thần “Gần dân nhất” còn được thắp sáng qua những phần việc giàu tính nhân văn. Chi đoàn và Chi hội Phụ nữ Công an xã đã ra mắt mô hình “Chắp cánh ước mơ cho em”, nhận đỡ đầu, hỗ trợ hằng tháng cho 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (500.000 đồng/em/tháng). Những món quà tuy nhỏ nhưng đong đầy tình thương, trở thành điểm tựa vững chắc nâng bước các em đến trường. Hiện đơn vị đang tiếp tục nhân rộng, hoàn thiện hồ sơ để nâng cấp mô hình trở thành mô hình dân vận khéo trong thời gian đến.

“Những kết quả trên là cơ sở để chúng tôi tiếp tục đánh giá, hoàn thiện việc thực hiện phong trào thi đua “Ba Nhất”, khắc phục những mặt còn hạn chế, nâng cao chất lượng công tác và ý thức phục vụ nhân dân. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đưa các tiêu chí thi đua vào nhiệm vụ thường xuyên của từng tổ công tác, từng cán bộ, chiến sĩ; chú trọng hiệu quả thực chất, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm và sự hài lòng của nhân dân làm căn cứ đánh giá, góp phần xây dựng lực lượng Công an xã ngày càng chính quy, kỷ cương, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ”, Thiếu tá Nguyễn Văn Long, Trưởng Công an xã Duy Nghĩa, chia sẻ thêm.

Ghi nhận những đóng góp của lực lượng Công an xã, ông Nguyễn Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Duy Nghĩa, nhấn mạnh: “Sự chủ động, sắc sảo và tinh thần phục vụ nhân dân của Công an xã đã tạo ra điểm tựa niềm tin rất lớn cho hệ thống chính trị và toàn thể bà con nhân dân. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và sự đồng lòng của lực lượng Công an, Duy Nghĩa đang sở hữu một môi trường an ninh, an toàn tuyệt đối để phát triển nhanh, bền vững”.

Xã Duy Nghĩa (Đà Nẵng) được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Duy Nghĩa, Duy Hải, Duy Thành thuộc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam trước đây. Xã Duy Nghĩa có diện tích tự nhiên 35,36km2, quy mô dân số gần 31.500 nhân khẩu, phân bố tại 11 thôn. Địa bàn xã Duy Nghĩa có vị trí địa lý thuận lợi, phía Đông giáp biển với đường bờ biển dài khoảng 7km; phía Tây giáp xã Xuân Phú và xã Nam Phước; phía Nam giáp xã Thăng An; phía Bắc giáp phường Hội An Đông. Cùng với hệ thống giao thông kết nối liên vùng, gồm Quốc lộ 1A, đường ven biển Võ Chí Công và tuyến ĐH5 nối dài ĐH6B hướng ra biển, Duy Nghĩa có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, giao thương và thu hút đầu tư.