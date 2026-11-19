Những “cột mốc sống” giữ bình yên nơi biên cương

Tỉnh Gia Lai có hơn 80km đường biên giới giáp với nước bạn Campuchia, trải dài trên địa bàn 7 xã gồm: Ia O, Ia Chía, Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Púch và Ia Mơ. Dọc tuyến biên giới, mỗi thôn, làng không chỉ là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc mà còn là những điểm tựa quan trọng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Với uy tín trong cộng đồng, già làng Ksor Bơng (làng Bi, xã Ia O) thường xuyên vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Ngã 3 sông Sê San chảy qua khu vực biên giới xã Ia O (tỉnh Gia Lai) tiếp giáp tỉnh bạn Campuchia. Ảnh: Trần Hiền

Từ sự vận động của già Ksor Bơng, làng Bi đã thành lập tổ tự quản đường biên, cột mốc. Hằng ngày, các thành viên phối hợp với lực lượng Biên phòng tuần tra dọc tuyến biên giới, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường để thông báo cho lực lượng chức năng xử lý.

“Những năm qua, dân làng luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật, cùng nhau bảo vệ chủ quyền biên giới. Già luôn nhắc nhở, động viên con cháu, người dân tham gia, phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tự quản đường biên, cột mốc, tuần tra biên giới. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề nảy sinh trên biên giới”, già Ksor Bơng chia sẻ.

Không chỉ có các già làng, người có uy tín, lớp thanh niên địa phương cũng đang trở thành lực lượng tích cực trong công tác bảo vệ biên giới. Câu chuyện của 7 thanh niên làng Kloong (xã Ia O) từng sập bẫy “việc nhẹ, lương cao” là một minh chứng.

Trên tuyến biên giới, những già làng, người có uy tín và thanh niên địa phương đang trở thành những “cột mốc sống”, sát cánh cùng Bộ đội Biên phòng giữ gìn từng tấc đất biên cương. Ảnh: Trần Hiền

Sau những vấp ngã, được lực lượng Biên phòng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ định hướng cuộc sống, những thanh niên này đã tu chí làm ăn, từng bước ổn định cuộc sống. Từ những người từng bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, họ nay trở thành những tuyên truyền viên tích cực, chia sẻ chính câu chuyện của mình để cảnh báo bà con không nghe theo lời dụ dỗ, không vượt biên trái phép.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân không chỉ dựa vào những phương thức tuyên truyền, vận động truyền thống mà còn cần được mở rộng bằng các nền tảng và tiện ích số. Đây không đơn thuần là đưa điện thoại thông minh hay ứng dụng công nghệ đến với người dân, mà còn là cách tạo thêm những kênh kết nối giữa BĐBP, chính quyền cơ sở và cộng đồng dân cư.

Lấy lòng dân làm điểm tựa chuyển đổi số nơi biên giới

Trao đổi với PV, Trung tá Huỳnh Ngọc Phú - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia O cho biết: “Những năm qua, đơn vị luôn chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bảo vệ biên giới; củng cố thế trận lòng dân… Trong quá trình chuyển đổi số, lực lượng này tiếp tục được xác định là cầu nối quan trọng để đưa công nghệ đến từng hộ gia đình.

Đơn vị chú trọng lựa chọn những thanh niên có kiến thức, kỹ năng công nghệ làm “hạt nhân” hỗ trợ người lớn tuổi; đồng thời phát huy uy tín của già làng, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào thay đổi nhận thức, từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ vào đời sống”.

Già Ksor Bơng (bên phải) cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia O bảo vệ biên giới, cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Trần Hiền

Dù mang lại nhiều tiện ích, chuyển đổi số tại khu vực biên giới Gia Lai vẫn gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng, đời sống một bộ phận người dân còn hạn chế, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và người cao tuổi. Khả năng tiếp cận công nghệ chưa đồng đều, trong khi các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi.

Trước thực tế đó, Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Việc triển khai không chạy theo số lượng, hình thức mà lấy sự chuyển biến về nhận thức, kỹ năng và khả năng ứng dụng công nghệ của người dân làm thước đo hiệu quả.

Cột mốc 25 ở Ia O là cột mốc đầu tiên được xây dựng trên địa bàn biên giới tỉnh Gia Lai, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của hai nước. Ảnh: Trần Hiền

Đại tá Đoàn Ngọc Báu - Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn quán triệt sâu sắc quan điểm lấy dân làm gốc, Nhân dân là chủ thể và là chỗ dựa vững chắc của Bộ đội Biên phòng. Chuyển đổi số đòi hỏi người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà phải thực sự trở thành chủ thể tham gia, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng trong xây dựng, phát triển, bảo vệ địa bàn. Khi được trang bị kiến thức, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm, mỗi người dân sẽ thực sự là một ‘cột mốc sống’, mỗi thôn, làng trở thành điểm tựa vững chắc trong bảo vệ biên giới”.

Theo Đại tá Đoàn Ngọc Báu, nếu trước đây việc trao đổi thông tin chủ yếu thông qua gặp gỡ trực tiếp, sinh hoạt cộng đồng hay tuần tra thực địa thì nay công nghệ số đã mở thêm kênh kết nối nhanh chóng, thuận tiện giữa người dân với Bộ đội Biên phòng và chính quyền cơ sở. Qua đó, những thông tin liên quan đến an ninh, trật tự, tình hình địa bàn có thể được tiếp nhận, trao đổi kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới.

Trong kỷ nguyên số, khi công nghệ trở thành nhịp cầu kết nối quân - dân, sức mạnh lòng dân tiếp tục được bồi đắp, góp phần giữ vững bình yên nơi phên dậu Tổ quốc. Ảnh: Trần Hiền

“Thời gian tới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, phát huy vai trò các tổ chuyển đổi số, cán bộ vận động quần chúng và đảng viên phụ trách hộ gia đình; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng, phát huy hiệu quả mã QR hòm thư tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm” Đại tá Báu cho biết thêm.

Từ những bước chân tuần tra đường biên đến từng thao tác trên điện thoại thông minh, người dân vùng biên đang ngày càng chủ động ứng dụng công nghệ, chung tay bảo vệ địa bàn. Khi công nghệ trở thành cầu nối giữa lòng dân với lực lượng chức năng, chuyển đổi số không chỉ phục vụ đời sống mà còn góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.