Giữ vững biên cương, dựng xây cuộc sống mới trên vùng biên Gia Lai

Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai giúp người dân làm kinh tế. (Ảnh: SONG NGÂN)

Chính nhờ sự đồng hành sát cánh ấy, các vùng biên của Gia Lai đã và đang chứng kiến những đổi thay kỳ diệu, khơi mở một hành trình giữ đất-dựng làng bền vững, mạnh mẽ, thắm tình quân dân.

Từ chủ trương tới việc làm thiết thực

Tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, hình ảnh những người lính biên phòng say mê hướng dẫn đồng bào H’rê, Gia Rai, Ba Na vun trồng, làm nương rẫy đã trở nên bình dị và thân thương như một phần đời sống thường nhật. Không chỉ đồn trú giữ chốt, bộ đội biên phòng Gia Lai còn sát dân, gần dân, vì dân qua mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo khu vực biên giới” tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ở đây, 52 đảng viên đã nhận phụ trách, giúp đỡ 132 hộ dân, đa phần là hộ nghèo sống tại các làng dọc biên giới.

Chị Hi Kri vui mừng khi được bộ đội biên phòng giúp đỡ. (Ảnh: SONG NGÂN)

Đến thăm làng Bi, xã Ia Dom, ai ai cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh các chiến sĩ áo xanh phụ chị em, bà con bàn cách trồng thêm mùa vụ mới, cải tạo vườn, dẫn nước thủy lợi, chăm sóc cây cà-phê, hồ tiêu, điều... Chị Hi Kri, một trong những hộ nghèo được Đồn Biên phòng hỗ trợ chia sẻ: “Vui lắm. Ở vùng biên giới này, gia đình tôi ở gần với bộ đội, bộ đội giúp đỡ gia đình rất nhiều. Gia đình rất cảm ơn”. Đằng sau nụ cười chân chất ấy là cả một hành trình chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ ngày công, thăm hỏi, sẻ chia gieo lên những mùa bội thu, giảm dần khoảng cách đói nghèo nơi phên dậu xa xôi này.

Không dừng lại ở hỗ trợ sản xuất, công tác bảo đảm an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế nơi biên cương cũng được các đơn vị biên phòng thực hiện bền bỉ. Hằng tháng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Ia Dom và các thôn làng tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người có công, gia đình chính sách.

Thương binh 4/4 Rơ Chăm Nich, thôn Moóc Đen, xã Ia Dom tâm sự: “Đau ốm nếu mà không kịp đi viện thì sang bệnh viện chỗ làng Bi của biên phòng. Nói chung anh em biên phòng ngày lễ, ngày Tết thường xuyên đến thăm gia đình, tặng quà. Anh em ở địa bàn vậy thôi, ai cũng thương, cũng quý hết”. Tình cảm ấy không chỉ là đạo lý tri ân của những thế hệ đi sau mà còn là nhịp cầu kết nối, nuôi dưỡng khối đại đoàn kết, sức mạnh giữ đất, giữ làng, giữ rừng biên giới.

Thương binh 4/4 Rơ Chăm Nich được bộ đội biên phòng thăm khám sức khỏe. (Ảnh: SONG NGÂN)

Thế trận lòng dân - điểm tựa giữ vững phên dậu Tổ quốc

Đại úy Trần Tuấn Linh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cho biết: “Thông qua các mô hình giúp dân phát triển kinh tế thì người dân khu vực biên giới đã có sự tin tưởng với bộ đội biên phòng. Người dân cùng với bộ đội biên phòng như là 'cột mốc sống' lao động, sản xuất, qua lại khu vực biên giới… phối hợp bộ đội biên phòng, lực lượng chức năng trên khu vực cửa khẩu bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội”.

Chính sự phối hợp này đã chuyển hóa ý thức tự bảo vệ biên giới từ trách nhiệm của người lính thành việc chung của cả cộng đồng cư dân biên giới. Ở mỗi bản làng, trong từng hoạt động như trồng lúa nước, thu hái nông sản… bà con đều chủ động kết hợp tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. Tinh thần ấy đối với vùng biên giới không đơn thuần là gìn giữ sự ổn định, mà thực chất là xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Tại Đồn Biên phòng Ia Puch, Trung tá Nguyễn Đăng Dũng, Đội phó Đội Vận động quần chúng chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên xuống nắm bắt, ba bám bốn cùng với nhân dân. Tham mưu cho già làng, Thôn trưởng, mong bà con cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng giữ gìn an ninh trật tự. Bên cạnh đó vận động, tuyên truyền bà con chăm lo sản xuất”. Không chỉ bám dân, các chiến sĩ biên phòng còn kết nối với lực lượng già làng, thôn trưởng, từ đó tạo thành cánh tay nối dài của Đảng, biến từng mái nhà thành “cột mốc sống” nơi biên ải.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Puch Siu H’Ler khẳng định: “Các đồng chí trong lực lượng biên phòng thường xuyên chủ động phối hợp cùng tham mưu cho cấp ủy, triển khai các nhiệm vụ liên quan tới bảo đảm quốc phòng biên giới; đồng thời, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới”.

Lan tỏa chính sách an sinh, vun bồi tương lai cho thế hệ mới

Ở vùng biên Gia Lai, các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Mái ấm biên cương”… ngày càng đi vào chiều sâu, hỗ trợ cho hàng trăm hoàn cảnh học sinh khó khăn ở các xã vùng sâu vùng xa, nơi thiếu thốn cơ sở vật chất học tập.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai nhận định: “Bộ đội biên phòng Gia Lai triển khai các biện pháp nghiệp vụ bám nắm địa bàn, bám nắm các loại đối tượng để sẵn sàng bảo vệ bình yên khu vực biên giới, đồng thời phát triển chăn nuôi, trồng trọt để giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”.

Tặng quà cho thương binh 4/4 Rơ Chăm Nich. (Ảnh: SONG NGÂN)

Quá trình thực hiện các chương trình an sinh này giúp trẻ em nghèo yên tâm đến trường, theo đuổi giấc mơ con chữ, vun đắp tình quân dân, tiếp sức để thế hệ trẻ vùng biên có động lực lớn mạnh, hình thành thế hệ kế tiếp đủ tri thức, bản lĩnh bảo vệ phên dậu của quốc gia trong tương lai.

Hằng năm, từ nguồn xã hội hóa, các đồn biên phòng phối hợp Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương tổ chức trao nhà đại đoàn kết, tặng quà, khám bệnh phát thuốc miễn phí, hỗ trợ cây, con giống, vật tư nông nghiệp cho người nghèo, người có công; qua đó, góp phần hiện thực hóa phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo vùng biên, khơi dậy tinh thần tự lực, trách nhiệm cộng đồng, đoàn kết kiên cường chống nghèo, chống giặc đói tri thức.

Câu chuyện trên tuyến biên giới Gia Lai hôm nay, với những mô hình dân vận khéo, công tác phối hợp đồng bộ giữa quân-dân-chính quyền, cùng những dấu ấn an sinh xã hội không ngừng mở rộng thể hiện vai trò xung kích của lực lượng bộ đội biên phòng trong giai đoạn mới.

Mỗi ngày bám bản, bám dân, mỗi việc làm sẻ chia, mỗi mô hình dân vận sát thực của các đồn biên phòng Gia Lai không chỉ góp phần xóa dần khoảng cách nghèo khó, xây dựng nông thôn mới, mà còn lặng thầm xây thành lũy lòng dân, vững chắc từng thước đất biên thùy.