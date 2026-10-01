Giữ vững biên cương Bát Mọt, chăm lo đời sống Nhân dân

Chăm lo giáo dục, tạo nền tảng phát triển vùng biên

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bát Mọt, đồng chí Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá đã kiểm tra các hạng mục phục vụ dạy và học, ăn, ở, sinh hoạt của học sinh.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục ở địa bàn biên giới, tạo điều kiện để con em đồng bào các dân tộc được học tập, sinh hoạt trong môi trường giáo dục tập trung, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng biên.

Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, các đơn vị liên quan phải đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý, vận hành để các công trình phát huy hiệu quả lâu dài.

Cơ sở vật chất được đầu tư khang trang phải đi đôi với tổ chức khai thác khoa học, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, kịp thời sửa chữa các hạng mục xuống cấp, không để công trình đầu tư lớn nhưng vận hành thiếu hiệu quả.

Đồng chí Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bát Mọt.

Đồng chí Lê Đức Thái nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, nguồn nước sinh hoạt và điều kiện ăn, ở của học sinh nội trú. Đây là những vấn đề trực tiếp liên quan đến sức khỏe, chất lượng học tập và sự phát triển toàn diện của các em.

Nhà trường cần xây dựng quy trình quản lý chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, bảo quản, chế biến thực phẩm đến tổ chức bữa ăn; trồng cây khuôn viên trường học xanh, sạch, an toàn; nâng cao ý thức của cán bộ, giáo viên và học sinh trong bảo vệ môi trường.

Cùng với nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường cần tổ chức phù hợp các hoạt động lao động, rèn luyện kỹ năng tự phục vụ cho học sinh, giúp các em hình thành ý thức trách nhiệm, tính tự lập và kỹ năng sống. Việc tổ chức lao động phải phù hợp với lứa tuổi, bảo đảm an toàn, không làm ảnh hưởng đến thời gian học tập, nghỉ ngơi của học sinh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình vận hành nhà trường; xác định đầu tư cho giáo dục vùng biên không chỉ là đầu tư cho cơ sở vật chất mà quan trọng hơn là đầu tư cho con người, tạo nền tảng để nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bát Mọt vì vậy cần được vận hành đúng mục tiêu, trở thành môi trường giáo dục toàn diện, nơi học sinh không chỉ được học kiến thức mà còn được rèn luyện nền nếp, kỹ năng, ý thức cộng đồng và tình yêu quê hương, đất nước. Qua đó góp phần tạo nguồn cán bộ, nhân lực tại chỗ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới.

Vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc

Đồng chí Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Tại Đồn Biên phòng Bát Mọt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Đồn Biên phòng Bát Mọt được thành lập ngày 30/4/1959, đóng quân trên địa bàn thôn Khẹo, xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa, tiếp giáp với xã Pao và xã Sầm Tớ, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào.

Đơn vị được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 17,5 km, từ mốc 350 đến mốc 358; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Bát Mọt gồm 4 thôn, với 949 hộ/4.195 khẩu, trong đó đồng bào Thái chiếm 98%; kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu phụ Khẹo - Thà Láu theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới tại Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nội, ngoại biên cơ bản ổn định. Tuy nhiên, phía ngoại biên vẫn còn tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tái trồng cây thuốc phiện. Tháng 1/2026, đơn vị phát hiện khoảng 5 ha cây thuốc phiện tại bản Pa Nốc Seo, xã Sầm Tớ, cách mốc 356 khoảng 6 km và đã thông báo, trao đổi với phía bạn.

Hoạt động khai thác quặng sắt tại bản Phôn Xay, xã Pao, cách biên giới 4 km hiện đang tạm dừng; khối lượng quặng sắt tồn trữ tại kho bãi khoảng 55 nghìn tấn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường sông, suối biên giới vẫn tiềm ẩn. Kinh tế, đời sống của phía bạn còn khó khăn cũng là yếu tố có thể tạo điều kiện để các thế lực tác động, tạo ảnh hưởng về chính trị, quốc phòng - an ninh.

Trên địa bàn khu vực biên giới, hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, vi phạm quy chế biên giới vẫn còn xảy ra, tập trung ở các thôn giáp biên giới Khẹo và Vịn. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến thời tiết diễn biến khó lường, mưa lớn kéo dài có thể gây sạt lở đất, đá, ngập lụt, đe dọa tính mạng, đường sá và tài sản của Nhân dân.

Trước những yêu cầu đó, từ đầu năm 2026 đến nay, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, sự phối hợp của Đảng ủy, UBND xã Bát Mọt, các ngành, các lực lượng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng.

Đồng chí Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng quà cho Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Đơn vị phối hợp với các lực lượng và lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào tuần tra bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an toàn cột mốc, dấu hiệu đường biên giới quốc gia; làm tốt công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại biên giới, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm Hiệp định, quy chế biên giới, không để xảy ra xâm nhập biên giới trái phép. Đồng thời, tạo điều kiện cho Nhân dân hai bên qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng được đơn vị triển khai quyết liệt. Đồn Biên phòng Bát Mọt đã phối hợp tham gia đấu tranh thành công chuyên án do Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh xác lập, bắt giữ 1 vụ/1 đối tượng người Lào, thu giữ tang vật 1.050 kg pháo hoa nổ và 1 xe ô tô biển kiểm soát Lào.

Đơn vị phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 4 vụ/5 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại; thu nộp ngân sách Nhà nước 16,7 triệu đồng. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí được chú trọng, qua đó người dân đã giao nộp 12 khẩu súng tự chế các loại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, luyện tập thuần thục các phương án tác chiến bảo vệ an toàn địa bàn, đơn vị trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; tích cực tham gia ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Trong điều kiện địa bàn biên giới rộng, địa hình phức tạp, đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng biên phòng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới; đồng thời phải thực sự gần dân, sát dân, hiểu dân và dựa vào Nhân dân để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Gắn bó với Nhân dân, xây dựng biên cương bình yên

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt còn tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân.

Đơn vị đã bố trí 1 đồng chí cán bộ tham gia đại biểu HĐND xã Bát Mọt; phân công 27 đảng viên phụ trách 119 hộ gia đình; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Cùng với địa phương, đơn vị tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo thông qua các mô hình trồng sắn cao sản, nuôi ếch, ốc nhồi thương phẩm; hỗ trợ con giống cho người nghèo.

Hiện nay, Đồn Biên phòng Bát Mọt đang tập trung phối hợp với địa phương xây dựng điểm mô hình “Bản sáng vùng biên” tại thôn Khẹo, là thôn khó khăn nhất, để nhân rộng. Đơn vị tích cực kết nối, huy động các nguồn lực xã hội hóa, trao tặng hàng nghìn suất quà cho đồng bào; sửa chữa đường liên thôn, thi công cổng chào thôn, hệ thống đèn năng lượng mặt trời thắp sáng đường thôn, bản; hỗ trợ con giống cho đồng bào với tổng trị giá trên 500 triệu đồng; hướng dẫn phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước nâng cao đời sống cho bà con.

Các chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”, “Tháng ba biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được triển khai hiệu quả. Đơn vị nhận đỡ đầu 24 cháu theo chương trình “Nâng bước em đến trường”, có 2 con nuôi Đồn Biên phòng; hỗ trợ xây dựng 2 “Nhà Đại đoàn kết”, 1 nhà mái ấm tình thương; tặng 3 sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi.

Cùng với công tác dân vận, Đồn Biên phòng Bát Mọt làm tốt công tác đối ngoại biên phòng và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đối ngoại nhân dân. Đơn vị duy trì thường xuyên hội đàm, trao đổi tình hình, thăm hỏi, giao lưu, tặng quà dịp lễ, Tết; hỗ trợ vật chất khi phía bạn thành lập chính quyền cấp xã.

Hoạt động kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Bát Mọt với Đại đội Biên phòng 216/Lào được duy trì có hiệu quả; hoạt động kết nghĩa bản - bản giữa thôn Khẹo và bản Thà Láu tiếp tục được triển khai. Qua đó góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên biên giới ngày càng được củng cố.

Đồng chí Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu Đồn Biên phòng Bát Mọt tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trên địa bàn, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới, vừa tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Công tác dân vận cần được triển khai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, từng bước thoát nghèo bền vững.

Đó cũng là cách để xây dựng khu vực biên giới Bát Mọt ngày càng ổn định, vững mạnh, trở thành phên dậu vững chắc của Tổ quốc.

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt tiếp tục đoàn kết, kỷ cương, nêu cao tinh thần cảnh giác, khắc phục khó khăn, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương quản lý, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, góp sức xây dựng biên cương ngày càng giàu mạnh, bình yên.