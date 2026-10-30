Giữ vững bản sắc trong hội nhập quốc tế

Dạy học sinh Pháp về lịch sử Việt Nam

Tiết học lịch sử bài Chiến dịch Điện Biên Phủ của học sinh lớp 12D5 Trường THPT Marie Curie, TPHCM mới đây có thêm những vị khách đặc biệt, đó là 15 học sinh và giáo viên Trường THPT Georges Pompidou (Pháp).

Tiết học nằm trong khuôn khổ chuyến giao lưu giữa Trường THPT Georges Pompidou và Trường THPT Marie Curie, lần đầu tiên được tổ Lịch sử của Trường THPT Marie Curie mạnh dạn xây dựng, với mục tiêu giúp thế hệ trẻ 2 nước cùng nhìn lại quá khứ bằng tinh thần cởi mở, tôn trọng, hiểu hơn giá trị của hòa bình và thắt chặt thêm tình hữu nghị, hợp tác. Đặc biệt, trong bối cảnh hợp tác quốc tế giáo dục sâu rộng, tiết học Lịch sử còn được thầy trò Trường THPT Marie Curie gửi gắm đến bạn bè quốc tế thông điệp của lòng tự tôn, tự hào dân tộc, gìn giữ những giá trị truyền thống.

Học sinh Trường THPT Marie Curie chia sẻ về lịch sử Việt Nam đến học sinh, giáo viên Pháp

Tiết học diễn ra hoàn toàn bằng tiếng Anh, phụ đề tiếng Pháp, học sinh lớp 12D5 chủ động dẫn dắt, thể hiện những dấu ấn của chiến dịch Điện Biên Phủ đến học sinh và giáo viên Pháp thông qua thuyết trình, sắm vai, diễn kịch.

Cô Ngô Thị Thanh Hải, giáo viên Lịch sử, Trường THPT Marie Curie cho biết, bằng tinh thần hòa hảo, hữu nghị, tư tưởng bao trùm xuyên suốt tiết học đặc biệt này là mong muốn mở ra thêm góc nhìn đa chiều về chiến tranh Việt Nam và Pháp đến với thế hệ trẻ Pháp; truyền tải ý chí của nhân dân Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền, nền độc lập tự do của dân tộc. Đặc biệt, tiết học một lần nữa nhắc nhở về sự tàn khốc của chiến tranh, những giá trị của hòa bình, gửi gắm thông điệp của tinh thần hữu nghị, hướng đến tương lai, khắc họa tinh thần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của thế hệ trẻ Việt Nam trong tình hình mới.

“Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc giáo dục học sinh về lịch sử, lòng tự tôn, tự hào dân tộc là vô cùng quan trọng. Để học sinh hiểu giá trị của hòa bình, khơi lên khát vọng cống hiến. Giá trị lớn mà thầy trò nhà trường gửi gắm đến học sinh và giáo viên Pháp trong tiết học không chỉ là ý chí, tinh thần của người Việt Nam trong giữ gìn và bảo vệ nền độc lập của dân tộc, đó còn là thông điệp về hình ảnh một dân tộc quật cường, một dân tộc đang nỗ lực bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình, với thế hệ trẻ giỏi giang, năng động, am tường lịch sử dân tộc khi hội nhập quốc tế và tinh thần hữu nghị, hợp tác, hướng tới tương lai”, cô Hải nhấn mạnh.

Theo thầy Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie, khi triển khai Nghị quyết 59 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới đối với giáo dục, song song với đẩy mạnh hợp tác quốc tế thì những yêu cầu về gìn giữ bản sắc càng đóng vai trò quan trọng, bao gồm bản sắc văn hóa và giá trị lịch sử. Để học sinh tự tin hội nhập, hòa nhập với bạn bè quốc tế song luôn vững vàng về giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc, để bạn bè quốc tế thêm hiểu về đất nước và con người Việt Nam

Thầy Hùng cho biết, với các chương trình hợp tác quốc tế của trường, không chỉ dừng ở việc giao lưu đơn thuần mà được nhà trường thiết kế với điểm nhấn đặc biệt, có chiều sâu, trong đó chú trọng về lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống, gắn với yếu tố hiện đại trong đổi mới giáo dục. Với mỗi đoàn học sinh quốc tế đến giao lưu, sẽ luôn có 3 địa điểm mà nhà trường sẽ đưa đoàn đi tham quan, đó là: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam; Bảo tàng Chứng tích chiến tranh; Địa đạo Củ Chi, để bạn bè quốc tế hiểu thêm về lịch sử, văn hóa Việt Nam, tinh thần chiến đấu của nhân dân Việt Nam trong đấu tranh, giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc.

“Chúng tôi hướng tới mục tiêu mỗi đoàn học sinh, giáo viên nước bạn qua Việt Nam trao đổi, giao lưu về giáo dục thì phải hiểu về văn hóa, lịch sử của dân tộc Việt Nam. Khi đã có cái nhìn bao quát nhất về lịch sử Việt Nam thì chắc chắn những cảm nhận về đổi mới giáo dục sẽ càng rõ nét hơn. Trong tiết học Lịch sử đặc biệt, sự sáng tạo của giáo viên qua phương pháp dạy học tích cực, khả năng ngoại ngữ, thuyết trình, hiểu biết về lịch sử của học sinh nhà trường đã mang đến cho học sinh, giáo viên Pháp nhiều bất ngờ”, thầy Hùng nhấn mạnh.

Hòa nhập mạnh mẽ nhưng không hòa tan

Vài năm nay, “giao lưu quốc tế” không còn là khái niệm xa vời với thầy trò Trường THPT Phan Đăng Lưu, TPHCM. Mỗi năm học, nhà trường liên tiếp đón các đoàn học sinh, giáo viên đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, thậm chí thầy trò nhà trường cũng đã có những chuyến “xuất ngoại” để giao lưu quốc tế. Từ các chương trình giao lưu quốc tế, các ngoại ngữ Nhật, Trung, Hàn, Pháp đã được mạnh dạn đưa vào giảng dạy tại trường theo chương trình nhà trường.

Cô, trò Trường THPT Phan Đăng Lưu trong chuyến “xuất ngoại” giao lưu quốc tế tại Đài Loan

Để có thể rộng cửa đón khách quốc tế, cô Trần Thị Thơm, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu cho biết, một mặt nhà trường đẩy mạnh dạy và học ngoại ngữ, tạo điều kiện để học sinh, giáo viên nâng cao năng lực ngoại ngữ thông qua đa dạng các chương trình dạy học ngoại ngữ. Một mặt, trường nâng cấp đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng chất giờ học. Hiện nay, sóng wifi đã được phủ đến từng lớp học, mỗi lớp học đều có máy chiếu, ti vi, màn hình led với hệ thống âm thanh đã được trang bị tại sân trường, thuận lợi để nhà trường đổi mới sinh hoạt dưới cờ, đa dạng thêm hoạt động trải nghiệm cho học sinh…

Tuy nhiên, theo cô Thơm, điều làm nên giá trị cốt lõi để học sinh, giáo viên nhà trường tự tin đón đoàn quốc tế đó chính là niềm tự hào về bản sắc dân tộc. Tại mỗi chương trình giao lưu, nón lá, áo dài, nhạc cụ dân tộc luôn là những “điểm nhấn” không thể thiếu được thầy trò nhà trường kiêu hãnh giới thiệu đến học sinh, giáo viên các nước bạn.

“Trong bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ, đặc biệt là cụ thể hóa Nghị quyết 59 vào ngành giáo dục, nhà trường xác định giá trị cốt lõi của hội nhập đó không chỉ là chú trọng về năng lực ngôn ngữ mà quan trọng hơn cả vẫn là bản sắc dân tộc. Để học sinh nhà trường tự tin hội nhập mạnh mẽ nhưng không hòa tan các giá trị làm nên hồn, cốt của người Việt Nam. Càng trong hội nhập, những giá trị về văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc càng cần được chú trọng, để làm sao mỗi học sinh là một hướng dẫn viên hiệu quả giới thiệu đến bạn bè quốc tế về bản sắc dân tộc mình”, cô Thơm nhấn mạnh.