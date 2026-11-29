Đối tượng Mai Văn Đồng trong Chuyên án AG1026 bị Bộ dội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ khi vận chuyển trái phép 2 tỷ đồng qua biên giới. Ảnh: Tiến Vinh

Chủ động đánh trúng các đường dây tội phạm

Với đường biên giới dài, tiếp giáp Campuchia, địa bàn tỉnh An Giang có nhiều đường mòn, lối mở, kênh rạch và các tuyến giao thông kết nối với khu vực nội địa. Đây là điều kiện để các đối tượng lợi dụng tổ chức hoạt động vận chuyển trái phép ma túy, hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Đáng chú ý, các đối tượng thường hoạt động theo nhóm, phân công người cảnh giới, vận chuyển, tập kết hàng hóa ở những địa điểm khác nhau nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tăng cường nắm tình hình địa bàn; chủ động xác lập các kế hoạch nghiệp vụ, chuyên án, tập trung đấu tranh với những đường dây, đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc liên quan đến ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ và tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.

Nổi bật trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã độc lập và phối hợp bắt giữ 22 vụ, 23 đối tượng. Tang vật thu giữ hơn 44,7kg ma túy các loại, 179 đầu thuốc lá điện tử chứa chất ma túy thuộc nhóm Etomidate và Metomidate, cùng 25 viên thuốc lắc (MDMA). So với cùng kỳ năm 2025, số vụ bắt giữ tăng 10 vụ, số đối tượng tăng 7 người, lượng ma túy thu giữ tăng hơn 22,3kg.

Đáng chú ý, qua triển khai Chuyên án AG426 đấu tranh với hoạt động vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ qua khu vực biên giới tỉnh An Giang, ngày 20/8/2026, lực lượng đánh án đã bắt giữ một đối tượng, thu giữ 689,336g ma túy đá (Methamphetamine) và một xe mô tô đã qua sử dụng. Kết quả đấu tranh chuyên án góp phần ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu từ bên kia biên giới vào nội địa.

Cùng với tội phạm ma túy, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cũng được Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tập trung đấu tranh. Đơn vị đã độc lập, phối hợp bắt giữ 56 vụ, 62 đối tượng, tổng trị giá tang vật khoảng 8,148 tỷ đồng. Điển hình, ngày 8/11/2026, lực lượng đánh án đã phá thành công Chuyên án AG1026 đấu tranh với hoạt động vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bắt giữ một đối tượng, thu giữ 2 tỷ đồng.

Đối với hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phát hiện, đấu tranh với các đối tượng tổ chức, môi giới đưa người qua biên giới trái quy định. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã bắt giữ, tiếp nhận 269 vụ, 2.007 đối tượng. Riêng Chuyên án AG826, ngày 13/8/2026, lực lượng đánh án đã bắt giữ 5 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới tỉnh An Giang.

Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẳng định: “Đấu tranh với tội phạm phải kiên trì, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm; không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, bắt giữ đối tượng trực tiếp vi phạm mà phải làm rõ phương thức hoạt động, mở rộng điều tra, truy xét các mắt xích liên quan, từng bước triệt phá tận gốc các đường dây tội phạm. Qua đó, nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa và giữ vững an ninh, trật tự trên tuyến biên giới”.

Siết chặt kiểm soát, ngăn hàng lậu vận chuyển vào nội địa

Tại tỉnh Đồng Tháp, hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới có những đặc điểm riêng, tập trung vào các mặt hàng như thuốc lá điếu, đường cát, cát, xăng dầu, phế liệu và một số loại hàng hóa khác. Các đối tượng thường lợi dụng địa hình sông ngòi, kênh rạch, đường mòn, lối mở để vận chuyển hàng hóa, tìm cách đưa vào nội địa tiêu thụ. Một số đối tượng còn bỏ lại phương tiện, hàng hóa khi bị lực lượng chức năng phát hiện.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 116 vụ, 141 đối tượng liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, vùng biển. Trong đó, đơn vị chủ trì bắt giữ, xử lý 89 vụ, 95 đối tượng; phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 27 vụ, 46 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 56.460 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, hơn 2.129m³ cát, 2.650kg đường cát, 4 tấn bao cũ đã qua sử dụng, 3.076 lít dầu, cùng nhiều phương tiện vận chuyển như xe mô tô, ô tô, phương tiện thủy.

Không chỉ tập trung vào các tuyến vận chuyển, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp còn phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh, kịp thời phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Điển hình, ngày 17/8/2026, Đồn Biên phòng Bình Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Tháp, Đội Quản lý thị trường số 9, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12 và Công an phường Hồng Ngự kiểm tra một cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang đóng gói các mặt hàng sữa tắm, dầu gội, nước hoa, kem dưỡng da... để bán cho khách hàng nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 300 triệu đồng. Vụ việc được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trong công tác đấu tranh với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện, phối hợp bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng. Trong đó, ngày 27/7/2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước phối hợp với lực lượng Hải quan phát hiện một đối tượng vận chuyển 17,5 triệu riel Campuchia; ngày 3/7/2026, Đồn Biên phòng Bình Thạnh phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 260,53 triệu đồng qua biên giới. Hai vụ việc sau đó được lực lượng Hải quan và Công an tiếp tục xử lý theo quy định.

“Các đối tượng buôn lậu thường xuyên thay đổi phương thức, lợi dụng địa bàn giáp biên và những sơ hở trong quá trình vận chuyển hàng hóa để hoạt động. Vì vậy, bên cạnh việc xử lý từng vụ việc, chúng tôi chú trọng nắm chắc quy luật hoạt động, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng để kịp thời nhận diện phương thức mới, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về buôn lậu trên địa bàn” - Đại tá Nguyễn Thanh Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh.

Việc kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là những đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy, không chỉ góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia mà còn tạo môi trường ổn định để các hoạt động giao thương, phát triển kinh tế ở khu vực biên giới diễn ra đúng pháp luật. Đây cũng là cơ sở để củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng địa bàn biên giới an toàn, ổn định.