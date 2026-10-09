Giữ vững an ninh, trật tự trên đặc khu Phú Quý

Nằm cách xa đất liền khoảng 56 hải lý, với tổng diện tích hơn 17 km2, Đặc khu Phú Quý có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh, quốc phòng và kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác bảo đảm ANTT, Công an đặc khu Phú Quý luôn chủ động trong công tác đấu tranh, phòng ngừa chủ động đối với các loại tội phạm, ngay từ cơ sở, nhằm giữ vững cuộc sống bình yên cho người dân trên đảo và tạo môi trường an toàn cho du khách.

Cột cờ Tổ quốc trên Đặc khu Phú Quý.

Do hoạt động giao thương chủ yếu qua đường biển, Công an Đặc khu Phú Quý đã chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng và các doanh nghiệp vận tải biển để trao đổi thông tin, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào cửa ngõ đặc khu, kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ phức tạp ngay từ sớm.

Lãnh đạo Công an Đặc khu Phú Quý cho biết, trước đây, các loại hình tội phạm hình sự trên đảo rất ít. Nhưng khi du lịch phát triển mạnh, thì các hành vi vi phạm pháp luật cũng có dấu hiệu tăng theo. Tuy nhiên, do chủ động xây dựng kế hoạch, phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, nên tình hình ANTT, luôn được đảm bảo.

Để không phát sinh “điểm nóng”; Công an Đặc khu phân công cán bộ bám sát địa bàn, chủ động giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn nhỏ ngay từ cơ sở, đồng thời tập trung phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các hành vi trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cờ bạc, cố ý gây thương tích và các tệ nạn xã hội.

Công an đặc khu Phú Quý đến tận hộ gia đình vận động bà con chấp hành pháp luật và tham gia bảo vệ ANTT.

Chia sẻ về tình hình ANTT trên hòn đảo tiền tiêu được ví như “mắt ngọc” giữa biển xanh này, Ngọc Bảo, một thổ dân và là một hướng dẫn viên du lịch tự do, nhận xét: “Làm du lịch, tất nhiên các sản phẩm du lịch phải là tốt nhất. Ngoài các điểm tham quan, cảnh, sắc và các dịch vụ đi kèm thì yếu tố con người cũng cần phải nhắc đến. Ở đây con người cực kỳ thân thiện, mến khách… Người dân sẵn sàng chở khách quanh đảo mà không lấy tiền”.

Vẫn theo Ngọc Bảo: “Ngoài đặc sản biển còn có một loại "đặc sản" khác đó là ANTT. Không tin chú cứ ra dốc Phượt vào sáng sớm để ngắm bình minh, dù có để xe trên dốc, quên rút chìa khóa, thì đến trưa, quay lại xe của chú vẫn yên còn”, hướng dẫn viên du lịch chia sẻ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH thường xuyên luyện tập để chủ động ứng phó nếu sự cố xảy ra.

Song song đó, Công an Đặc khu Phú Quý cũng đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH). Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 11 (phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng) thường xuyên tổ chức diễn tập, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sát với thực tế địa bàn biển đảo.

Trung tá Đoàn Đức Thanh, Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 11 cho biết: “Đơn vị lấy công tác phòng ngừa làm then chốt, đồng thời luôn duy trì trạng thái thường trực sẵn sàng về lực lượng, phương tiện nhằm xử lý kịp thời, hiệu quả các sự cố cháy, nổ ngay từ phút đầu”.

Cán bộ, chiến sĩ Phân trại tạm giam Phú Quý kiểm tra, bảo đảm an toàn cơ sở giam giữ.

Ngoài ra, mọi công tác đảm bảo ANTT trên đảo, cũng được Công an Đặc khu thực hiện nghiêm túc. Trong đó công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của người dân trên hòn đảo tiền tiêu được đặt lên hàng đầu, đó chính là biện pháp phòng chống, ngăn ngừa hiệu quả nhất.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an đặc khu Phú Quý đã tổ chức 12 buổi tuyên truyền pháp luật thu hút gần 1.800 lượt người tham gia, tập trung vào các nội dung: phòng chống tội phạm, ma túy, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, định danh điện tử, quản lý vũ khí - vật liệu nổ và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trung tá Nguyễn Phúc Thùy, Trưởng Công an Đặc khu Phú Quý.

Đặc biệt, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã lan tỏa sâu rộng với 7 mô hình Dân vận khéo và 3 mô hình ANTT hoạt động hiệu quả, nổi bật như: “Camera an ninh”, “Tiếng loa IUU” và “Tổ liên gia an toàn PCCC” (đã nhân rộng tại 13 điểm). Qua đó, vận động người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn tội phạm công nghệ cao và tích cực cung cấp nhiều nguồn tin giá trị cho lực lượng Công an.

Trung tá Nguyễn Phúc Thùy, Trưởng Công an đặc khu Phú Quý nhấn mạnh: “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên biển đảo là nhiệm vụ chiến lược, ngoài nỗ lực của các tổ chức, chính quyền, đòi hỏi mỗi người dân Phú Quý là một “tai mắt”, một cột mốc sống bảo vệ ANTT. Cán bộ, chiến sĩ Công an Đặc khu sẽ luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực hơn, hành động thường xuyên, liên tục, quyết liệt, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất, xứng đáng là điểm tựa tin cậy của Nhân dân nơi tiền tiêu Tổ quốc”.

Sự chủ động, tận tụy của lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng tại đặc khu Phú Quý không chỉ giữ vững sự bình yên cho biển đảo, mà còn tạo nền tảng vững chắc để địa phương phát triển kinh tế - xã hội, đưa Phú Quý trở thành điểm đến an toàn, ấn tượng và thân thiện trong lòng du khách.