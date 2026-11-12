Giữ vững an ninh, trật tự, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp phối hợp với các lực lượng tuần tra, bảo vệ biên giới. Ảnh: Đinh Quân

Kiểm soát chặt chẽ, tạo thuận lợi thông quan

Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp kết nối với cửa khẩu Prey Vor, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Đây là đầu mối giao thương kết nối các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long với Campuchia, đáp ứng nhu cầu đi lại, trao đổi hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và hợp tác giữa hai nước. Đứng chân trên địa bàn xã Bình Hiệp, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 10,373km; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu. Đặc điểm địa bàn đòi hỏi đơn vị phải thường xuyên nắm chắc tình hình, tổ chức lực lượng phù hợp, kết hợp quản lý, bảo vệ biên giới với giữ gìn an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu.

Theo số liệu ghi nhận trong 10 tháng năm 2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho hơn 140.000 lượt hành khách và giải quyết thủ tục xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho hơn 40.000 lượt người. Hiện có hơn 40 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Lưu lượng người, phương tiện và hàng hóa lớn đặt ra yêu cầu cao đối với công tác kiểm tra, kiểm soát, đồng thời đòi hỏi việc giải quyết thủ tục phải nhanh chóng, đúng quy định. Việc tuân thủ quy trình, thẩm quyền trong từng khâu giúp phòng ngừa sai sót, tiêu cực, hạn chế chậm trễ trong hoạt động giao thương và đi lại của người dân.

Để khai thác hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ và trang thiết bị kỹ thuật, cán bộ, chiến sĩ phải nắm chắc quy trình, thành thạo thao tác và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, tác phong làm việc, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ cần được thể hiện trong từng công việc. Hướng dẫn rõ ràng, giải quyết thủ tục đúng quy định sẽ góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp qua cửa khẩu.

Trung tá Trần Văn Bì, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp cho biết: "Đơn vị thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng quản lý, kiểm soát tại cửa khẩu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác các phần mềm nghiệp vụ và trang thiết bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ. Chế độ trực chỉ huy, trực nghiệp vụ được duy trì nghiêm, bảo đảm kịp thời giải quyết công việc và xử lý tình huống phát sinh".

Trung tá Trần Văn Bì nhấn mạnh: Tinh thần chủ động, chặt chẽ, đúng pháp luật, vì nhân dân phục vụ luôn được cán bộ, chiến sĩ thể hiện trong từng ca trực, từng khâu giải quyết thủ tục. Với mỗi cán bộ, chiến sĩ, giữ nghiêm kỷ luật, thực hiện đúng chức trách và tận tình hướng dẫn người dân, doanh nghiệp là cách thiết thực để xây dựng cửa khẩu an toàn, thông thoáng, góp phần xây dựng hình ảnh người lính Biên phòng gần dân, hiểu dân.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện qua lại biên giới, đơn vị chú trọng phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm quy chế biên giới, quy định về xuất nhập cảnh, cũng như lợi dụng hoạt động tại cửa khẩu để vi phạm pháp luật. Yêu cầu đặt ra là kiểm tra chặt chẽ, đánh giá đúng tính chất vụ việc, xử lý theo quy định; gắn trách nhiệm của cán bộ thực hiện nhiệm vụ với chất lượng từng khâu công tác.

Phối hợp giữ vững an ninh khu vực cửa khẩu

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp duy trì phối hợp với Hải quan, Công an xuất nhập cảnh, lực lượng kiểm dịch và các cơ quan chức năng tại cửa khẩu. Nội dung phối hợp tập trung vào trao đổi thông tin, thống nhất biện pháp xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm mỗi lực lượng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát tại cửa khẩu. Thông qua giao ban, sơ kết công tác phối hợp, các đơn vị đánh giá tình hình, rà soát kết quả thực hiện, xác định những nội dung cần điều chỉnh. Quy chế phối hợp được rà soát, bổ sung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn địa bàn. Việc trao đổi thường xuyên giúp các lực lượng chủ động trong xử lý công việc, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa hành vi vi phạm, tạo thuận lợi cho người dân qua lại thăm thân, giao lưu, trao đổi hàng hóa.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp phối hợp với lực lượng Hải quan kiểm tra, giám sát hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu. Ảnh: Đinh Quân

Cùng với đó, đơn vị xác định gắn công tác phối hợp với tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp và cư dân biên giới thực hiện đúng quy định khi qua cửa khẩu. Khi người dân, doanh nghiệp nắm rõ quy trình, thủ tục và trách nhiệm chấp hành pháp luật, hoạt động kiểm tra, kiểm soát sẽ được thực hiện thuận lợi, hiệu quả hơn. Đây là nội dung được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao ý thức tự giác, phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã xử lý vi phạm hành chính 23 vụ/289 đối tượng về các hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh đúng theo quy định" và "Công dân Việt Nam không có giấy tờ xuất, nhập cảnh để nhập cảnh Việt Nam", thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 1, 6 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị đã chuyển hồ sơ vi phạm hành chính có dấu hiệu hình sự 2 vụ/2 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về xuất, nhập cảnh; bắt và bàn giao 3 vụ/3 đối tượng bị truy nã cho Công an các tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung tá Bùi Ngọc Thiệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp cho biết: "Trước dự báo hoạt động thương mại biên giới tiếp tục phát triển, đơn vị xác định tăng cường phối hợp với Hải quan và các lực lượng chức năng, thực hiện nghiêm quy định về quản lý xuất, nhập khẩu; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, người dân chấp hành pháp luật khi làm thủ tục. Yêu cầu xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị là kiểm tra chặt chẽ nhưng không gây phiền hà; kiểm soát đúng quy định nhưng tạo thuận lợi tối đa trong khuôn khổ pháp luật".

Thời gian tới, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp tiếp tục tập trung nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới và khu vực cửa khẩu; duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Công tác kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu được thực hiện gắn với tuần tra, quản lý, bảo vệ đoạn biên giới phụ trách, đáp ứng yêu cầu giữ vững an ninh, trật tự khi hoạt động qua lại, giao thương ngày càng tăng.