Giữ vững an ninh trật tự tại các khu, cụm công nghiệp

Công an phường Đồng Văn kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ Công ty Hankook Al Tec ở Khu Công nghiệp Đồng Văn I.

Chủ động nhận diện những nguy cơ mất ANTT

Phường Đồng Văn hiện có 5 KCN với diện tích 1.215ha, trong đó 4 KCN đang hoạt động, thu hút gần 600 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho khoảng 65 nghìn lao động. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, số lượng lao động tập trung lớn, đến từ nhiều nơi khiến tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tệ nạn xã hội và nguy cơ tội phạm có chiều hướng gia tăng.

Thượng tá Hoàng Ngọc Mùi, Trưởng Công an phường Đồng Văn cho biết: Để chủ động nắm tình hình, giữ vững ANTT phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Công an phường đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Riêng lực lượng Công an phường đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết và xử lý nhiều vụ việc tiềm ẩn phức tạp. Bên cạnh đó, để tăng cường phòng ngừa, Công an phường phối hợp lực lượng bảo vệ doanh nghiệp tổ chức tuần tra bảo đảm ANTT; triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thông tin về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để công nhân, người lao động nâng cao cảnh giác, phòng ngừa.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 20 KCN, 49 CCN đang hoạt động, thu hút gần 3.000 doanh nghiệp hoạt động. Các doanh nghiệp đã và đang tạo việc làm cho trên 412 nghìn lao động, đóng góp quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Tuy nhiên, chất lượng việc làm trong một số ngành nghề, lĩnh vực chưa cao; lao động phổ thông chiếm tỷ lệ lớn, thu nhập không cao. Việc làm của một bộ phận lao động ở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước không ổn định do doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh kém hiệu quả phải ngừng hoạt động, giải thể, phá sản. Đây là những nguyên nhân, yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT tại các KCN, CCN.

Đặc biệt, thời gian gần đây tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội tại các KCN, CCN có thời điểm diễn ra khá phức tạp. Đáng chú ý, một số nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động bảo kê, chèn ép doanh nghiệp; các vụ việc cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, đánh người gây thương tích do mâu thuẫn trong nội bộ công nhân, giữa công nhân với thanh niên địa phương các xã, phường vùng giáp ranh với các KCN, CCN có chiều hướng gia tăng. Tệ nạn ma túy, cờ bạc, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng đặt ra nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết.

Cùng với đó, việc một lượng lớn người lao động trong và ngoài tỉnh tập trung ở các KCN, CCN kéo theo sự phát triển mạnh của các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT như khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, nhà trọ, hiệu cầm đồ... gây khó khăn, phức tạp cho công tác quản lý cư trú, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của các ngành chức năng. Công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; hệ thống xử lý chất thải, nước thải, tiếng ồn chưa được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư đúng mức, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của công nhân và nhân dân quanh khu vực.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp

Với phương châm giữ vững ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Công an tỉnh chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm ANTT tại các KCN, CCN; xây dựng môi trường an ninh, an toàn để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chủ động nắm tình hình chấp hành quy định pháp luật của các doanh nghiệp; lắng nghe ý kiến từ Công đoàn, đại diện người lao động của các công ty.

Từ đó, kịp thời phát hiện những diễn biến về tư tưởng có khả năng phát sinh phức tạp để phối hợp với các ngành chức năng giải quyết dứt điểm, ổn định tình hình, không để công nhân bức xúc kéo dài. Ngoài ra, Công an tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị nghiệp vụ nắm chắc tình hình, tổ chức các đợt tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội ở các KCN, CCN. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết hiệu quả 6 vụ đình công, 21 vụ ngừng việc tập thể, 52 vụ việc tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đình công tại các doanh nghiệp. Đồng thời, điều tra, khám phá 36 vụ phạm pháp hình sự với 71 đối tượng, xử phạt hành chính 85 vụ với số tiền 800 triệu đồng; xử lý 89 vụ vi phạm về môi trường.

Mặt khác, lực lượng Công an còn thường xuyên phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức 118 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút trên 45 nghìn lượt cán bộ, công nhân tham gia, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động cũng như các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Lực lượng Công an cũng phối hợp xây dựng các mô hình quần chúng bảo đảm ANTT; trong đó có nhiều mô hình đang phát huy hiệu quả như: “Tổ công nhân tự quản” ở các KCN Đồng Văn I, Đồng Văn II; mô hình “Tổ an ninh công nhân” tại KCN Bảo Minh; mô hình “Tổ an ninh tự quản” tại KCN Châu Sơn…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT tại các KCN, CCN, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành đề ra các giải pháp cụ thể và tổ chức triển khai đến tận cơ sở; phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, tạo điều kiện cho công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện tội phạm, đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh tại các KCN, CCN. Cùng với đó, thường xuyên nắm tình hình ANTT tại các KCN, CCN, kịp thời tham mưu, giải quyết các tình huống, vấn đề phức tạp về ANTT, góp phần tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.