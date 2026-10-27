Giữ vững an ninh, trật tự, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Công an TP

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Công an TP, kết nối trực tuyến đến Công an các xã, phường trên địa bàn. Tham dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an TP, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương.

Tham dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an TP, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP

Trong tháng 10-2026, Công an TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các mặt công tác, đạt nhiều kết quả tích cực. Lực lượng Công an chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu Thành ủy, UBND TP ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT); phối hợp tham mưu, tổ chức thành công thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Bộ tại Đà Nẵng.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng- Phó Giám đốc Công an TP điều hành phần thảo luận

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được triển khai quyết liệt theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an TP. Trong tháng, toàn thành phố xảy ra 84 vụ phạm tội về trật tự xã hội, không tăng, không giảm so với tháng 9. Tính chung 10 tháng năm 2026, xảy ra 982 vụ, giảm 191 vụ, tương ứng 16,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Lãnh đạo phòng CSHS phát biểu thảo luận tại hội nghị

Trên lĩnh vực kinh tế, lực lượng Công an tập trung đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án, vụ án lớn. Điển hình, qua đấu tranh Chuyên án 0526G, Cơ quan Công an khởi tố 1 vụ án, 17 bị can về các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại phường Hòa Khánh. Mở rộng điều tra Chuyên án 126L, Cơ quan Công an khởi tố pháp nhân thương mại là Công ty TNHH MTV Hải Vận về tội “Trốn thuế”. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, xử lý 1 vụ với 7 đối tượng liên quan đến các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, với số tiền hơn 80 tỷ đồng.

Lãnh đạo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phát biểu thảo luận

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tiếp tục được tăng cường. Trong tháng, toàn thành phố xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông đường bộ. Toàn thành phố xảy ra 3 vụ cháy, giảm 13 vụ so với tháng 9.

Đại tá Trần Minh Nguyên- Phó Giám đốc Công an TP phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, dưới sự điều hành thảo luận của Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP, đại diện các phòng nghiệp vụ và Công an nhiều xã, phường đã tập trung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Các kiến nghị được lãnh đạo Công an TP trực tiếp giải đáp, chỉ đạo tháo gỡ, tạo điều kiện để các đơn vị nâng cao hiệu quả công tác trong những tháng cuối năm.

Đại tá Nguyễn Hà Lai- Phó Giám đốc Công an TP phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và những kết quả nổi bật của Công an các đơn vị, địa phương trong tháng 10. Đồng chí Giám đốc Công an TP yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, sâu sát cơ sở; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm ANTT, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an TP phát biểu kết luận hội nghị

Giám đốc Công an TP yêu cầu các đơn vị nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng tình hình trên không gian mạng; tăng cường rà soát, phát hiện các hội, nhóm có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhận diện và đấu tranh với phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác. Đồng thời, siết chặt quản lý, kiểm soát việc sử dụng thiết bị bay không người lái; quản lý người nước ngoài, hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú và lao động trên địa bàn.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng chí Giám đốc Công an TP yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng điều tra, xử lý án, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xác lập chuyên án đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, nhất là những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm. Công tác kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cũng phải được chú trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đối với tội phạm ma túy, Giám đốc Công an TP nhấn mạnh yêu cầu không chủ quan sau các đợt cao điểm; tiếp tục bám sát địa bàn, quản lý, giám sát chặt chẽ các đối tượng nghi vấn, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn từ sớm, không để các đối tượng tiếp tục hoạt động phạm tội.

Trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Công an các đơn vị, địa phương cần khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm ANTT dịp lễ, Tết và các sự kiện quan trọng cuối năm. Với công tác PCCC, phải chủ động phòng ngừa, tăng cường kiểm tra tại các khu chung cư, chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những nguy cơ mất an toàn, không để xảy ra cháy, nổ do chủ quan, lơ là.

Đối với trật tự, an toàn giao thông, Giám đốc Công an TP yêu cầu rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, phối hợp cảnh báo và triển khai giải pháp phòng ngừa phù hợp. Đồng thời, tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô và các hành vi vi phạm khác gây mất ANTT, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; xác định rõ trách nhiệm đối với từng địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế. Qua đó, tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển bền vững của thành phố.

X.SƠN