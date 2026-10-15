Giữ vững an ninh trật tự dịp cuối năm

Công an phường Trảng Dài ra quân tuyên truyền vận động người dân thu gom vũ khí, vật liệu nổ. Ảnh: C.T.V

Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Nhìn lại kết quả công tác trong 9 tháng của năm 2026 cho thấy, Công an thành phố triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, tham mưu giải quyết các vụ việc phát sinh, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Theo Công an thành phố, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố xảy ra 1.464 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 80 vụ, tương đương 5,18% so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,5%, cao hơn 2,55% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Kết quả nêu trên cho thấy việc chủ động nắm địa bàn, quản lý đối tượng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại cơ sở đã phát huy hiệu quả. Một số vụ việc được công an địa bàn cơ sở phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Tại xã Xuân Thành, hơn 1 tháng gần đây, lực lượng Công an xã đã chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá 3 vụ, bắt giữ 11 đối tượng liên quan đến mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Như ngày 25-9, Công an xã đã triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng thường xuyên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.

Bên cạnh đó, việc bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ cũng được chú trọng. Như đầu tháng 10-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố khởi tố, bắt tạm giam Ngô Thanh Quang (ở tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Theo điều tra, ngày 2-10, tại khu vực phường Trảng Bom, khi được tổ tuần tra cảnh sát giao thông Công an thành phố yêu cầu kiểm tra trong lúc lưu thông trên đường, đối tượng này không chấp hành mà tìm cách chống đối và tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong lĩnh vực giao thông, việc tăng cường phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã cùng với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát giao thông góp phần kéo giảm các vụ tai nạn.

Quản lý chặt địa bàn

Từ thực tế nêu trên, Công an thành phố xác định trong những tháng cuối năm phải tiếp tục chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, đồng thời tập trung hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2026.

Tại Hội nghị Sơ kết công tác quý III của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu công an các đơn vị, địa phương xác định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, cần tập trung chỉ đạo và nguồn lực thực hiện. Mục tiêu đặt ra là quản lý chặt địa bàn, đối tượng, “phải kéo giảm bằng được chỉ tiêu 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội”, đồng thời giữ vững xã, phường không ma túy.

Bên cạnh đó, phải tập trung điều tra, khám phá các đường dây, ổ nhóm và đối tượng tội phạm chuyên nghiệp gây bức xúc trong nhân dân.

Theo chỉ đạo tại lễ chào cờ tháng 10 của Công an thành phố, quý IV-2026 được xác định là giai đoạn “về đích”. Vì vậy, lực lượng Công an thành phố phải tiếp tục tập trung vào các loại tội phạm nổi lên như: xâm phạm tính mạng, sức khỏe, trộm cắp, cướp giật, lừa đảo trên không gian mạng, ma túy, cờ bạc, “tín dụng đen” và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

Lĩnh vực giao thông, ngoài việc duy trì cơ chế phối hợp, bố trí lực lượng phù hợp với tình hình thực tế của lực lượng cảnh sát giao thông thì yêu cầu đặt ra là tiếp tục “quản trị nguy cơ”, rà soát các tuyến, nút giao, điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn; đồng thời phát huy vai trò của công an xã, phường trong tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, công tác xây dựng lực lượng tiếp tục được xác định là yếu tố quan trọng. Lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm ngay từ khi mới phát sinh.

Những tháng cuối năm thường đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm ANTT. Với mục tiêu kéo giảm tội phạm, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, kiềm chế tai nạn giao thông, phòng ngừa cháy nổ và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, việc tập trung lực lượng, quản lý chặt địa bàn, đối tượng và nâng cao trách nhiệm của từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ sẽ là những yếu tố quyết định để Công an thành phố hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, giữ vững ANTT trên địa bàn.