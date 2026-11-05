Giữ vững an ninh trật tự địa bàn biên giới

Công an xã Chiềng Khương triển khai nhiệm vụ giữ gìn ANTT địa bàn.

Thượng tá Lò Văn Hạnh, Trưởng Công an xã Chiềng Khương, cho biết: Đơn vị tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và trộm cắp tài sản. Trong 10 tháng năm 2026, Công an xã phối hợp phát hiện, bắt giữ 33 vụ án, vụ việc, trong đó có 28 vụ liên quan đến ma túy với 44 đối tượng; thu giữ 1.047 viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật khác.

Cùng với đấu tranh phòng, chống tội phạm, xã chú trọng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các mô hình tự quản. Toàn xã đã kiện toàn 19 tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 57 thành viên. Từ đầu năm đến nay, Công an xã phối hợp tổ chức 40 hội nghị lồng ghép tuyên truyền pháp luật, thu hút 2.497 lượt người tham gia, tập trung vào phòng, chống ma túy, mua bán người, di cư tự do, xuất cảnh trái phép, an ninh mạng và trật tự an toàn giao thông. Các thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hướng dẫn kỹ năng nắm tình hình, tuần tra và xử lý vụ việc ban đầu, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tại cơ sở.

Công an xã Chiềng Khương và các lực lượng tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự tại bản Chiềng Khương.

Tại bản Tân Hưng, phong trào tự quản về an ninh trật tự được duy trì thường xuyên. Bản có 358 hộ, 1.553 nhân khẩu, với 1 tổ bảo vệ an ninh, trật tự và 18 nhóm liên gia tự quản. Ông Trần Quang Lực, Bí thư Chi bộ bản, cho biết: Chi bộ chỉ đạo các nhóm liên gia tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống tội phạm, phát hiện, tố giác vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy. Hai năm gần đây, bản không phát sinh trường hợp liên quan đến ma túy, an ninh trật tự được giữ vững.

Bản cũng quan tâm hỗ trợ người sau cai nghiện trở về địa phương, thường xuyên thăm hỏi, động viên và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn từ quỹ nhóm liên gia tự quản để phát triển kinh tế. Ông Trần Văn Lạc, thành viên nhóm số 14 và ông Nguyễn Văn Oánh, thành viên nhóm số 9, là những trường hợp được cộng đồng hỗ trợ vay vốn sau cai nghiện. Sự giúp đỡ thiết thực đã tiếp thêm động lực để hai ông ổn định cuộc sống, tránh xa ma túy.

Công an xã Chiềng Khương hướng dẫn nhân dân bản Tân Hưng sử dụng bình chữa cháy.

Tại bản Chiềng Khương, các nhóm liên gia tự quản tiếp tục phát huy vai trò trong giữ gìn an ninh trật tự. Anh Lường Văn Chuẩn, Nhóm trưởng Nhóm liên gia tự quản số 9, cho biết: Nhóm có 35 hộ, gần 100 nhân khẩu. Các thành viên thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn an ninh trật tự; phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự và dân quân tuần tra, nắm tình hình. Khi phát sinh mâu thuẫn, nhóm chủ động phối hợp hòa giải, giải quyết kịp thời, không để hình thành điểm nóng.

Ngày 7/10/2026, Công an xã Chiềng Khương bắt giữ Quàng Văn Dương (áo xanh than) và Vì Văn Lóc (áo xanh lá cây), bản Mo, có hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.Ảnh PV

Là xã biên giới giáp nước bạn Lào, Chiềng Khương còn tăng cường phối hợp với lực lượng vũ trang huyện Mường Ét trong trao đổi thông tin, bảo vệ đường biên, mốc giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy. Hai bên phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến di cư tự do, xuất cảnh trái phép; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới.

Hiện Chiềng Khương vẫn là địa bàn trọng điểm loại 3 về ma túy, đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Công an xã tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng, lực lượng quân sự, các tổ bảo vệ an ninh, trật tự và nhân dân đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; củng cố các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn biên giới, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.