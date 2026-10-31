Giữ vững an ninh, tạo động lực phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn

Chủ động nhận diện phức tạp về ANTT

Khu kinh tế Nghi Sơn được xác định là một trong những trung tâm công nghiệp, năng lượng và cảng biển trọng điểm của khu vực Bắc Trung Bộ, giữ vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa. Cùng với sự hiện diện của các dự án quy mô lớn, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh ngày càng sôi động, địa bàn này cũng đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức đối với công tác bảo đảm ANTT.

Thực tế cho thấy, từ đầu năm đến nay, bên cạnh những thuận lợi trong thu hút đầu tư và phát triển sản xuất, hoạt động tại Khu kinh tế Nghi Sơn vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng, giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án chậm tiến độ... Đây đều là những vấn đề có thể phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, đình công, tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT và môi trường đầu tư.

Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp hơn 28.000 tỷ đồng vào nguồn thu ngân sách, tạo việc làm cho hơn 100.000 lao động.

Ông Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án và hoạt động của doanh nghiệp, ban quản lý mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của Công an tỉnh Thanh Hoá trong giải quyết các vấn đề phát sinh; bảo đảm an ninh, an toàn tại các dự án, nhà máy trọng điểm; kịp thời tháo gỡ những khó khăn liên quan đến ANTT, phòng cháy, chữa cháy, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Từ thực tiễn đó, công tác bảo đảm ANTT tại Khu kinh tế Nghi Sơn cần được triển khai chủ động, toàn diện, gắn chặt với yêu cầu phát triển kinh tế. Trong đó, trọng tâm là nâng cao hiệu quả nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý người nước ngoài, lao động; chủ động phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh tại các công trình, dự án trọng điểm và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đánh giá về vị trí, vai trò của Khu kinh tế Nghi Sơn, Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, đây là địa bàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hiện đóng góp trên 50% tổng thu ngân sách toàn tỉnh. Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp hơn 28.000 tỷ đồng vào nguồn thu ngân sách, tạo việc làm cho hơn 100.000 lao động. Những kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò động lực của Khu kinh tế Nghi Sơn đối với tăng trưởng và phát triển của tỉnh.

Với những kết quả đã đạt được thời gian qua, Khu kinh tế Nghi Sơn tiếp tục khẳng định vai trò động lực tăng trưởng và phát triển của tỉnh Thanh Hoá.

Quán triệt tinh thần “Đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm phải có kết quả”, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Tuyệt đối không để các vấn đề phát sinh kéo dài, tích tụ thành điểm nóng, phức tạp về ANTT, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và hiệu quả hoạt động của các dự án trọng điểm.

Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, cần tiếp tục duy trì, tăng cường phối hợp với lực lượng Công an trong trao đổi thông tin, đánh giá tình hình, chủ động nhận diện những vấn đề tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT. Đặc biệt, cần thường xuyên trao đổi những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn liên quan đến giải phóng mặt bằng, thẩm định đầu tư, bảo đảm ANTT, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để kịp thời phối hợp giải quyết dứt điểm.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Bảo đảm an ninh, trật tự Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp giai đoạn 2026 - 2030” và Quy chế phối hợp số 08 giữa Công an tỉnh với ban quản lý. Chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn tại các công trình, dự án lớn; tăng cường bảo vệ an ninh nội bộ; chủ động phòng ngừa, giải quyết các vụ việc đình công, khiếu kiện, tập trung đông người ngay từ cơ sở.

Một trong những giải pháp quan trọng là đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động trong tham gia bảo đảm ANTT. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa ban quản lý, chính quyền địa phương và lực lượng Công an cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh

Đối với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các phường, xã liên quan, Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá yêu cầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bám sát địa bàn, lĩnh vực phụ trách, chủ động nắm chắc tình hình và tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT.

Trong đó, cần tập trung vào những vấn đề phát sinh từ công tác giải phóng mặt bằng, tranh chấp, khiếu kiện, hoạt động đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm. Tăng cường phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; chủ động phát hiện, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Công tác quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT cũng cần được tăng cường. Cùng với đó là bảo đảm an ninh nội bộ, an toàn tại các công trình, dự án, nhà máy trọng điểm, nhất là trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành.

Đặc thù của Khu kinh tế Nghi Sơn là tập trung nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp, năng lượng, hóa chất và các công trình có quy mô lớn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố cháy, nổ, tai nạn lao động và các tình huống mất an toàn. Do đó, công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cần được chú trọng, gắn với nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông; chủ động rà soát, nhận diện và xử lý kịp thời các nguy cơ mất ANTT, không để ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Có thể thấy, yêu cầu bảo đảm ANTT tại Khu kinh tế Nghi Sơn ngày càng gắn bó chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế. Mỗi vụ việc được phát hiện, giải quyết kịp thời từ cơ sở; mỗi nguy cơ mất an toàn được chủ động phòng ngừa sẽ góp phần bảo vệ hoạt động của doanh nghiệp, giữ vững môi trường đầu tư và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, lực lượng Công an Thanh Hóa tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong bảo đảm ANTT, xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, ổn định. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Khu kinh tế Nghi Sơn tiếp tục phát huy vai trò động lực tăng trưởng, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của tỉnh Thanh Hóa.