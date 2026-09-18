Giữ vững an ninh hàng không, bảo đảm an toàn cho người dân

Cảng hàng không Pleiku không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương ngày càng tăng mà còn giữ vị trí đặc biệt trong thế trận quốc phòng, an ninh của khu vực Tây Nguyên. 9 tháng đầu năm, Cảng hàng không Pleiku phục vụ hơn 3600 chuyến bay với gần 600 nghìn lượt khách đến và đi. Xác định rõ nhiệm vụ, lực lượng An ninh hàng không đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, quyết tâm không để bị động, bất ngờ, không để phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự.

Mỗi CBCS Công an tại Cảng hàng không Pleiku đều nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Chị Hồ Ngọc Trâm (trú tại phường Pleiku) chia sẻ: “Hôm nay tôi bay từ TP Hồ Chí Minh về Pleiku, tôi thấy công tác kiểm tra an ninh ở sân bay được thực hiện rất nghiêm túc, nhưng vẫn nhanh chóng và thuận tiện, lực lượng Công an cũng rất thân thiện, nhiệt tình hướng dẫn”.

Tại kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 vừa qua, khi lượng hành khách tăng cao, Cảng hàng không Pleiku đã áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh cấp độ 1 để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn. Lực lượng làm nhiệm vụ an ninh được tăng cường ca, kíp, kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực trọng yếu, làm việc xuyên lễ, không kể ngày nghỉ cuối tuần và ngoài giờ hành chính. Bên cạnh đó, Đội An ninh hàng không Pleiku cũng đã tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh, chủ động phòng ngừa nguy cơ từ thiết bị bay không người lái.

Lực lượng làm nhiệm vụ an ninh được tăng cường ca, kíp, kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực trọng yếu, làm việc xuyên lễ, không kể ngày nghỉ cuối tuần và ngoài giờ hành chính.

Thượng úy Trần Công Bắc – Cán bộ Đội An ninh hàng không Pleiku cho biết: “Chúng tôi đều nỗ lực, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt vào dịp lễ, lượng hành khách đông hơn, áp lực công việc cũng cao hơn. Trong mỗi ca trực, mỗi cán bộ đều chấp hành nghiêm quy trình, kiểm tra kỹ từng trường hợp, không chủ quan, lơ là, kịp thời phát hiện và xử lý những dấu hiệu bất thường, các đồ vật cấm, đồng thời hướng dẫn hành khách chấp hành các quy định để vừa bảo đảm an ninh, an toàn, vừa tạo thuận lợi cho người dân”.

Song song với các biện pháp nghiệp vụ, Đội An ninh hàng không Pleiku cũng đã ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh hàng không thông qua các hệ thống giám sát, trao đổi thông tin; thực hiện các thủ tục an ninh, check-in, lên máy bay thông qua ứng dụng VNeID tích hợp dữ liệu sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt). Những tiện ích này đã đem lại sự tiện lợi, nhanh chóng cho người dân.

Người dân check-in thông qua ứng dụng VNeID tích hợp dữ liệu sinh trắc học đảm bảo nhanh chóng, tiện lợi.

Trung tá Đinh Thị Hưởng – Phó Đội trưởng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Gia Lai thông tin: “Đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh hàng không theo đúng quy định; bố trí lực lượng trực, tăng cường tuần tra, kiểm soát, giám sát tại các khu vực trọng yếu. Yêu cầu đặt ra là phải luôn chủ động nắm tình hình, nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm quy trình nghiệp vụ và không để xảy ra sơ hở, thiếu sót. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường huấn luyện, phối hợp giữa các lực lượng, sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh, an toàn hàng không”.

Trong tình hình mới, yêu cầu bảo đảm an ninh hàng không ngày càng cao. Mỗi CBCS Công an tại Cảng hàng không Pleiku đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm giữ vững an ninh trên từng chuyến hành trình của nhân dân.