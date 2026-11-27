Với hơn 2,5 triệu lao động làm việc trên địa bàn, Đồng Nai đang áp dụng nhiều giải pháp nhằm tạo “lá chắn” vững chắc, bảo đảm môi trường lao động hài hòa, ổn định trong giai đoạn mới.

Đại diện Đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch và các công ty đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp ký kết quy chế phối hợp thực hiện mô hình Kết nối bình yên khu công nghiệp.

Ổn định quan hệ lao động

So với trước đây, không gian mạng hiện đã trở thành “địa bàn” phát sinh nhiều vấn đề về an ninh trật tự (ANTT). Công nhân có thể trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến, giả danh cơ quan chức năng, tuyển dụng việc làm giả, vay tiền qua các ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc bị đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng. Những biến động trong quan hệ lao động, việc làm, thu nhập và đời sống cũng có thể tác động đến tâm lý người lao động. Từ đó phát sinh những mâu thuẫn nếu không được phát hiện và giải quyết kịp thời. Điều này đặt ra yêu cầu bảo đảm an ninh công nhân trong tình hình mới không chỉ dừng ở vụ việc khi đã xảy ra mà phải chuyển mạnh sang chủ động phòng ngừa, nhận diện nguy cơ và giải quyết từ sớm, từ cơ sở.

Tại Hội nghị về công tác bảo đảm an ninh công nhân tổ chức vào ngày 11-11, đại diện Công an thành phố cho biết: An ninh công nhân là vấn đề cần được quan tâm. Tại các công trình lớn, số lượng lao động đông đến từ nhiều địa phương khác nhau. Những vấn đề liên quan đến tiền lương, thưởng, chế độ chính sách, điều kiện sinh hoạt và việc làm nếu không được quan tâm giải quyết có thể phát sinh tranh chấp, ngừng việc tập thể, ảnh hưởng đến hoạt động thi công. Đây cũng là nguyên nhân chính gây ra nhiều vụ ngừng việc tập thể, đình công trái quy định của pháp luật xảy ra trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho biết: Phần lớn các vụ việc xảy ra là do người lao động chưa hiểu hết quy định, chính sách của doanh nghiệp liên quan đến lương, thưởng, thời giờ làm việc. Mỗi doanh nghiệp có chính sách khác nhau tùy theo lợi nhuận đạt được trong từng năm. Tuy nhiên, khi quyền lợi của người lao động không được đảm bảo giữa các năm hoặc có sự chênh lệch giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp kia thì sẽ phát sinh mâu thuẫn.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Thắng, cho đến nay, các vụ ngừng việc tập thể đều được giải quyết thông qua hình thức hòa giải.

Theo ông Nguyễn Đức Thắng, những thay đổi về tiền lương, thời gian làm việc, chế độ thưởng, phúc lợi cần được thông tin rõ ràng, đúng quy định và tạo điều kiện để người lao động trao đổi. Về phía Liên đoàn Lao động thành phố cũng sẽ đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động để thích ứng với thời kỳ mới, chọn việc trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Trong năm 2026, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức 15 cuộc đối thoại với người lao động, giúp đảm bảo ổn định quan hệ lao động. Vì vậy, doanh nghiệp cần xây dựng cơ chế tiếp nhận phản ánh của người lao động, duy trì đối thoại định kỳ và công khai những chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của công nhân.

Đồng hành cùng công nhân, doanh nghiệp

Để đáp ứng yêu cầu mới, lực lượng công an các đơn vị, địa phương phải quan tâm bảo đảm an ninh công nhân, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội tại các khu vực tập trung đông người lao động. Ngoài ra, công an các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, chủ động nắm chắc tình hình tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, khu nhà trọ và địa bàn tập trung đông công nhân.

Chỉ đạo tại Hội nghị về công tác bảo đảm an ninh công nhân tổ chức vào ngày 11-11, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu lực lượng công an tập trung rà soát, thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; đấu tranh với tệ nạn xã hội ở khu vực tập trung đông công nhân. Đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp với các ban, ngành, địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và người lao động tham gia bảo đảm ANTT.

Còn theo Đại tá Thái Duy Lương, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an thành phố, trên địa bàn thành phố hiện có 23 phường, xã trọng điểm về an ninh công nhân và đơn vị đang chấm chọn để xây dựng mô hình bảo đảm ANTT tại doanh nghiệp phù hợp. Những mô hình này đồng thời là kênh thông tin trực tiếp giữa doanh nghiệp với công an cơ sở. Khi có vụ việc bất thường, thông tin được trao đổi nhanh chóng, giúp lực lượng chức năng kịp thời xác minh, xử lý.

Cùng đề cập đến vấn đề này, Trung tá Nguyễn Thị Đào, Phó Trưởng Công an phường Chơn Thành cho biết: Tuyên truyền pháp luật là hoạt động được Công an phường thực hiện thường xuyên trong triển khai công tác phòng ngừa xã hội nhằm trang bị kiến thức pháp luật cho công nhân, người lao động đang làm việc tại các công ty trong khu công nghiệp trên địa bàn.

Việc chủ động nắm chắc tình hình tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, khu nhà trọ; phối hợp với các ngành, địa phương kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nhân rộng các mô hình bảo đảm ANTT, góp phần giữ ổn định môi trường lao động, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.