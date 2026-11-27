Người dân bày bán nông sản tại chợ phiên Làng chài Tân Thành, Hội An

Từ phiên chợ làng chài

“Tại sao không là kết nối, hợp tác, hỗ trợ nhau thật”? Câu hỏi nảy sinh khi những người tổ chức chợ phiên Làng chài Tân Thành làm hồ sơ OCOP và tìm đến các đơn vị cùng quan tâm đến việc gìn giữ giá trị bản địa. Tại Đại hội Chi hội Điểm đến xanh Đà Nẵng diễn ra ngày 25.11, ông Lê Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Điểm đến xứ Quảng, nhắc lại câu hỏi ấy khi kể về khởi đầu của hành trình du lịch xanh 2021 - 2026.

Từ câu chuyện làm hồ sơ OCOP cho chợ phiên Làng chài Tân Thành, ý tưởng liên kết giữa các điểm đến dần thành hình. Ngày 26.11.2021, khi du lịch bắt đầu khởi động lại sau dịch Covid-19, sáu đơn vị, trong đó có Làng chài Tân Thành, cùng ra mắt Câu lạc bộ Điểm đến Quảng Nam. Chưa đầy một tháng sau, câu lạc bộ công bố quyết định thành lập và kết nạp thêm thành viên.

Cách làm du lịch gắn với sinh kế địa phương có thể thấy ở cả chợ phiên lẫn đồng ruộng. Tại Tân Thành, chợ phiên vừa là nơi người dân bán sản vật, vừa trở thành điểm hẹn văn hóa, du lịch. Chợ phiên được công nhận OCOP 4 sao và nhận Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN. Trên cánh đồng ở Hội An, các thành viên câu lạc bộ vận động triển khai mô hình trồng lúa hữu cơ để nâng giá trị hạt lúa, gìn giữ môi trường đồng ruộng và mở thêm trải nghiệm mùa gặt. Từ việc bán sản vật ở chợ đến việc đón khách tìm hiểu nghề nông, người dân tham gia làm du lịch bằng chính công việc và vốn hiểu biết của mình.

Khi mạng lưới mở rộng với tên gọi Câu lạc bộ Điểm đến xứ Quảng, các thành viên khảo sát làng nghề, tập huấn giảm nhựa, tái chế và hỗ trợ du lịch cộng đồng tại Cẩm Kim, làng Đại Bình cùng một số địa bàn Phú Ninh, Bắc Trà My. Có những mối liên kết bắt đầu từ việc tìm đầu ra cho măng Trà Vân, bưởi Quế Phước, rồi được nối tiếp qua đề án Chợ Xanh Xứ Quảng.

Trong nhiều năm qua, khái niệm “du lịch xanh” tại dải đất miền Trung thường gắn liền với những sáng kiến tiên phong ở từng cơ sở đơn lẻ, từ những khu nghỉ dưỡng cắt giảm nhựa dùng một lần tại Hội An đến các mô hình du lịch sinh thái ven biển Đà Nẵng. Tuy nhiên, để chuyển hóa từ nỗ lực tự thân của từng doanh nghiệp thành năng lực cạnh tranh chung của cả vùng điểm đến, ngành Du lịch cần một cơ chế điều phối bài bản hơn.

Để giá trị ở lại với người làm ra nó

Ngày 25.11, tại Đảo Ký Ức Hội An, Chi hội Điểm đến xanh Đà Nẵng ra mắt tại Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2030, với 52 thành viên. Chi hội hình thành từ việc hợp nhất Câu lạc bộ Điểm đến xứ Quảng và Câu lạc bộ Du lịch xanh, trực thuộc Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng. Tại Đại hội, đại diện sáu chi hội trực thuộc Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng gồm Điểm đến xanh Đà Nẵng, Khách sạn, Lữ hành, Điểm đến Sự kiện, Hướng dẫn viên Du lịch và Vận chuyển Du lịch Đà Nẵng đã cùng ký thỏa thuận triển khai “Nhịp cầu xanh - Green Connect”.

Theo thỏa thuận, Chi hội Điểm đến xanh khảo sát nhu cầu của làng nghề, các điểm đến cộng đồng ở nông thôn, miền núi và các mô hình du lịch xanh khởi nghiệp. Qua Green Connect trên TrulyDanang.com và chuyên mục “Kho Xanh”, cơ sở lưu trú có thể chuyển đồ vải, thiết bị còn sử dụng tốt đến nơi cần, hoặc cử nhân sự hướng dẫn nghiệp vụ. Nông sản, đặc sản và sản phẩm OCOP có thêm cơ hội vào bếp ăn, thực đơn hoặc quầy trưng bày của khách sạn.

Doanh nghiệp lữ hành sẽ góp ý cách tổ chức trải nghiệm trước khi đưa các điểm đủ điều kiện vào tour. Hướng dẫn viên cùng người dân xây dựng nội dung thuyết minh về di sản, làng nghề và chuyển phản hồi của khách về điểm đến. Đơn vị tổ chức sự kiện kết nối địa điểm phù hợp cho hội nghị và trải nghiệm văn hóa. Khối vận chuyển vận động hội viên bố trí lộ trình hợp lý, tiết kiệm nhiên liệu và giảm nhựa dùng một lần trên xe.

Với doanh nghiệp vừa và nhỏ, chi phí là một trở ngại khi chuyển đổi xanh. Phương hướng của Chi hội bắt đầu từ những việc vừa sức, ít tốn kém và có thể theo dõi bằng số liệu. Kết quả thực hiện tại từng cơ sở sẽ là căn cứ để quyết định mô hình nào có thể nhân rộng.

Ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Chi hội Điểm đến xanh Đà Nẵng, cho rằng giá trị xanh cần được chứng minh bằng những việc làm hằng ngày. Chi hội xác lập nguyên tắc “truyền thông có căn cứ”, chỉ công bố kết quả khi có tiêu chí và dữ liệu kiểm chứng. Mỗi cơ sở hội viên được khuyến khích cử một đầu mối phụ trách (Green Champion) để theo dõi các chỉ số như điện, nước sử dụng trên mỗi đêm lưu trú, lượng rác hữu cơ được tái chế và tỷ lệ mua nguyên liệu địa phương.

Điểm nhấn đáng chú ý trong lộ trình thí điểm năm 2027 của Chi hội là việc đưa du lịch xanh trở về với những chạm khắc tinh tế của đời sống bản địa, nơi người nông dân, nghệ nhân và nhân viên phục vụ trở thành trung tâm tạo nên cảm xúc cho du khách. Thay vì nhập khẩu các vật phẩm trang trí công nghiệp, sáng kiến “Từ khu vườn đến bàn ăn” khuyến khích các khách sạn, nhà hàng tận dụng lá chuối, lá dừa, hoa và cành cắt tỉa trong vườn để tạo điểm nhấn không gian, đồng thời đo lường trực tiếp chi phí tiết kiệm được và lượng vật liệu tái sử dụng.

Song song đó, dự án “Da vụn - Vải cũ - Giá trị mới” mở ra mô hình kinh tế tuần hoàn liên ngành khi kết nối các xưởng sản xuất đồ da, cơ sở lưu trú có nguồn vải rèm cũ với các nghệ nhân thủ công địa phương. Những mẩu da thừa sạch hay vải linen đã qua sử dụng được thiết kế lại thành thẻ hành lý, bao hộ chiếu, túi quà tặng gắn nhãn minh bạch tên người thợ làm ra sản phẩm, kèm theo cơ chế chia sẻ doanh thu công bằng. Mỗi cơ sở lưu trú cũng được vận động dành “Một góc hàng địa phương” để trưng bày nông sản chế biến, trà thảo mộc và sản phẩm OCOP tích hợp mã QR kể câu chuyện nguồn gốc, giúp du khách hiểu rõ giá trị của từng sản vật trước khi mua sắm.

Với mô hình “Vận hành xanh đo được”, số liệu thu thập tại các cơ sở thí điểm sẽ giúp Chi hội đánh giá hiệu quả và kiểm tra minh chứng trước khi xây dựng kế hoạch năm 2028.

Từ những mảnh ghép di sản phố Hội đến nhịp sống năng động của đô thị biển Đà Nẵng, câu chuyện du lịch xanh đang bước sang một chương mới thực tế hơn. Khi doanh nghiệp coi trọng dữ liệu vận hành, cộng đồng được chia sẻ lợi ích công bằng và các mắt xích trong ngành cùng ngồi chung một bàn điều phối, “xanh” không còn là một khẩu hiệu ngắn hạn mà trở thành nền tảng phát triển dài hạn của du lịch miền Trung.