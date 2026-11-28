Từ những công trường, nhà máy đến các doanh nghiệp xây dựng, Công đoàn ngành Xây dựng đang hướng tới vai trò cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, góp phần điều tiết cung - cầu nhân lực, nâng cao kỹ năng nghề và bảo đảm an sinh trong bối cảnh tự động hóa, chuyển đổi số, xây dựng xanh ngày càng mạnh mẽ.

Từ công trường đến doanh nghiệp, chủ động kết nối việc làm

Khi công nghệ thay đổi cách thức tổ chức sản xuất, yêu cầu về kỹ năng nghề cũng không ngừng nâng cao. Với người lao động ngành Xây dựng, thích ứng không chỉ là học cách vận hành thiết bị mới hay tiếp cận công nghệ hiện đại, mà còn là bài toán duy trì việc làm, ổn định thu nhập và bảo đảm quyền lợi khi thị trường lao động có nhiều biến động.

Không chỉ kết nối việc làm, Công đoàn ngành Xây dựng còn chú trọng đào tạo nghề, cải thiện điều kiện làm việc, mở rộng lưới an sinh, giúp người lao động thích ứng với công nghệ và ổn định sinh kế.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực ở một số dự án, trong khi lao động tại những công trình đã hoàn thành hoặc thu hẹp hoạt động có thể rơi vào cảnh thiếu việc làm. Sự mất cân đối cung - cầu

lao động cục bộ đặt ra yêu cầu phải có cơ chế kết nối, điều tiết linh hoạt và hiệu quả hơn.

Trước thực tế đó, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) xác định công đoàn cơ sở, công trường và nhà máy là những địa bàn trọng tâm để triển khai các giải pháp hỗ trợ người lao động. Mục tiêu không chỉ dừng ở kết nối việc làm mà còn hướng tới giảm thiểu tình trạng lao động tự do thiếu bảo hộ, nâng cao thu nhập thực tế và xây dựng thị trường lao động hiện đại, bền vững.

Một trong những nhiệm vụ được CĐXDVN đặt ra là đưa nội dung kết nối cung - cầu lao động trở thành hoạt động thường xuyên trong chương trình công tác của các cấp công đoàn.

Theo lộ trình hằng năm, 100% công đoàn trực thuộc CĐXDVN sẽ lồng ghép nội dung này vào chương trình công tác. Đặc biệt, tại những doanh nghiệp có biến động nhân sự lớn hoặc kết thúc dự án trọng điểm, 100% công đoàn cơ sở phải tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động về phương án điều chuyển, đào tạo lại cho công nhân.

Đây là giải pháp nhằm chủ động ứng phó với những thay đổi về nhu cầu nhân lực, hạn chế tình trạng người lao động mất việc hoặc phải tự tìm kiếm công việc mới khi dự án kết thúc.

Thay vì để người lao động tự xoay xở trước biến động việc làm, tổ chức công đoàn hướng tới tham gia sớm hơn vào quá trình kết nối, trao đổi và tìm phương án bố trí công việc phù hợp. Qua đó, người lao động có thêm cơ hội tiếp tục làm việc, còn doanh nghiệp có thể tận dụng nguồn nhân lực đã có kinh nghiệm, tay nghề.

Tầm nhìn này được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu đến năm 2031. Theo đó, ít nhất 90% công nhân lao động tại các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn được cung cấp đầy đủ thông tin về thị trường lao động, pháp luật và chính sách an sinh.

Ít nhất 75% công nhân được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bậc thợ, cập nhật kỹ năng nghề mới và tác phong công nghiệp. Tỷ lệ người lao động sử dụng thành thạo các nền tảng số cơ bản để tìm kiếm việc làm, tra cứu chế độ bảo hiểm phấn đấu đạt ít nhất 65%.

Đáng chú ý, ít nhất 50% đoàn viên được kỳ vọng đạt danh hiệu "Công dân học tập" hoặc sở hữu chứng chỉ kỹ năng nghề được công nhận.

Những mục tiêu này cho thấy định hướng không chỉ giải quyết nhu cầu việc làm trước mắt mà còn chú trọng nâng cao năng lực thích ứng lâu dài, giúp người lao động có thêm cơ hội tham gia vào thị trường lao động đang thay đổi.

Không để người lao động đứng ngoài cuộc chuyển đổi số

Trong bối cảnh tự động hóa và công nghệ mới ngày càng hiện diện trong hoạt động xây dựng, nâng cao kỹ năng nghề được xem là một trong những chìa khóa để người lao động duy trì việc làm và cải thiện thu nhập.

Vì vậy, CĐXDVN định hướng phát động phong trào "Mỗi đoàn viên một kỹ năng mới", hưởng ứng chương trình "Bình dân học vụ số". Hoạt động truyền thông cũng được đa dạng hóa thông qua mạng xã hội và các tổ công đoàn tại công trường, giúp người lao động tiếp cận kịp thời thông tin về việc làm, chính sách và cơ hội đào tạo.

Không dừng ở việc phổ biến kiến thức, tổ chức công đoàn còn hướng tới chuẩn hóa chất lượng nguồn nhân lực thông qua mô hình liên kết ba bên: "Công đoàn - Doanh nghiệp - Cơ sở đào tạo".

Theo đó, các khóa đào tạo ngắn hạn được định hướng tổ chức ngay tại công trường, tập trung vào những lĩnh vực gắn với yêu cầu mới của ngành như công nghệ vật liệu xanh, mô hình thông tin công trình (BIM), vận hành thiết bị hiện đại.

Đặc biệt, CĐXDVN nghiên cứu thí điểm cơ chế "phiếu hỗ trợ học nghề công đoàn" dành cho lao động lớn tuổi, lao động giản đơn. Đây là nhóm có thể gặp nhiều khó khăn hơn khi phải thích ứng với yêu cầu công nghệ và phương thức sản xuất mới.

Cùng với đào tạo, việc điều tiết nhân lực giữa các doanh nghiệp, dự án cũng được chú trọng. CĐXDVN định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu nhân lực nội ngành, tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến, qua đó kết nối lao động từ những nơi đang dôi dư đến các dự án trọng điểm có nhu cầu bổ sung nhân công.

Một nền tảng số dùng chung về thông tin việc làm cũng được đặt mục tiêu xây dựng, liên thông dữ liệu với hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm quốc gia. Đồng thời, ngành phấn đấu nhân rộng tối thiểu 10 mô hình tiêu biểu về liên kết đào tạo và cung ứng nhân lực.

Việc kết nối này được kỳ vọng giúp thông tin thị trường lao động minh bạch hơn, rút ngắn khoảng cách giữa nơi thừa và nơi thiếu nhân lực, tạo thêm cơ hội việc làm cho công nhân.

Giữ chân người lao động bằng việc làm ổn định và an sinh bền vững

Bên cạnh đào tạo và kết nối việc làm, một vấn đề quan trọng khác là làm thế nào để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Thực tế, thu nhập không phải yếu tố duy nhất quyết định sự gắn bó. Điều kiện làm việc, nhà ở công nhân, bữa ăn ca, chế độ đãi ngộ và cơ hội phát triển tay nghề cũng có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống của người lao động.

Vì vậy, CĐXDVN xác định tăng cường thương lượng để cải thiện điều kiện làm việc, nhà ở công nhân và chất lượng bữa ăn ca. Các khoản phụ cấp dành cho lao động có tay nghề cao, tiền thưởng sáng kiến cũng được định hướng đưa vào thỏa ước lao động tập thể.

Thông qua những nội dung thương lượng cụ thể, tổ chức công đoàn kỳ vọng góp phần hạn chế tình trạng "nhảy việc" tự phát, giúp doanh nghiệp ổn định đội ngũ nhân lực, đồng thời bảo đảm người lao động được hưởng thành quả tương xứng với năng lực và đóng góp.

Một nhiệm vụ không kém phần quan trọng là xây dựng lưới an sinh bền vững, nhất là tại các công trường có tính lưu động cao. CĐXDVN định hướng giám sát chặt chẽ việc giao kết hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm bắt buộc, hạn chế nguy cơ người lao động bị bỏ sót quyền lợi khi di chuyển giữa các công trình, dự án.

Đáng chú ý, bộ tiêu chí "Chuyển đổi việc làm công bằng" cũng được đặt ra nhằm yêu cầu doanh nghiệp thông báo sớm lộ trình thay đổi công nghệ, đồng thời ưu tiên bố trí việc làm mới cho những nhóm lao động yếu thế như lao động nữ, lao động di cư và lao động thời vụ.

Định hướng này đặt quyền lợi người lao động vào trung tâm của quá trình chuyển đổi. Bởi khi công nghệ thay đổi, yêu cầu sản xuất thay đổi, người lao động cần được thông tin, chuẩn bị kỹ năng và có cơ hội tiếp tục làm việc, thay vì phải tự đối mặt với nguy cơ mất việc.

Từ kết nối cung - cầu, đào tạo kỹ năng mới đến cải thiện điều kiện làm việc và bảo đảm an sinh, các giải pháp của Công đoàn Xây dựng Việt Nam hướng tới một mục tiêu xuyên suốt: Không để người lao động bị bỏ lại phía sau trong quá trình hiện đại hóa ngành Xây dựng.

Khi công đoàn thực sự trở thành cầu nối tin cậy giữa người lao động và doanh nghiệp, mỗi biến động về công nghệ, nhân lực không chỉ là thách thức mà còn có thể mở ra cơ hội việc làm tốt hơn, thu nhập ổn định hơn và một thị trường lao động công bằng, bền vững hơn.