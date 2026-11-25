Nằm trên địa bàn thôn Bình Tiên (xã Công Hải), bãi biển Bình Tiên dài khoảng 4km với bãi cát dài, làn nước trong xanh và cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ. Đ​​​​​ược rừng cây và núi đá bao bọc nên mặt biển khá êm, nhiều thuận lợi để phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái. Cùng với khai thác những lợi thế này, địa phương luôn quan tâm giữ gìn cảnh quan và vệ sinh môi trường nơi đây để phát triển du lịch bền vững.

Chung tay giữ sạch bãi biển

Thường ra biển Bình Tiên dạo chơi, ông Nguyễn Văn Thắng (xã Công Hải) đã nhiều lần cùng người dân nhặt rác trên bãi cát. Yêu quý bãi biển quê mình bởi vẻ đẹp tự nhiên, ông vui khi thấy mọi người cùng quan tâm giữ gìn vệ sinh môi trường. Theo ông Thắng, những thùng rác đặt ngay tại bãi biển khá thuận tiện cho người dân, du khách có thêm ý thức giữ gìn bờ biển sạch đẹp.

Biển Bình Tiên sở hữu bãi cát dài, làn nước trong xanh.

Những thùng rác tại bãi biển Bình Tiên được thôn Bình Tiên phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Bình Tiên bố trí, tạo điều kiện để người dân và du khách bỏ rác đúng nơi quy định. Ông Hồ Văn Tha - Giám đốc công ty cho biết, là doanh nghiệp (DN) du lịch tại khu vực biển Bình Tiên, công ty chú trọng giữ gìn cảnh quan tự nhiên trong quá trình hoạt động. Ngoài tham gia các đợt ra quân cùng địa phương, công ty còn thường xuyên dọn vệ sinh dọc bờ biển, qua đó mong muốn du khách cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần giữ gìn vẻ đẹp của Bình Tiên.

Theo UBND xã Công Hải, địa phương thường xuyên triển khai những hoạt động bảo vệ môi trường, thu hút đông đảo người dân tham gia. Trong đó, đợt ra quân làm sạch bãi biển tại thôn Bình Tiên hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6) và phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” năm 2026 đã thu hút khoảng 200 lượt người tham gia thu gom rác trên bãi biển và trồng cây xanh. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường còn được địa phương đưa vào nội dung sinh hoạt khu dân cư và đời sống hằng ngày của người dân. Xã khuyến khích người dân bớt dùng đồ nhựa một lần và túi ni lông khó phân hủy. Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8-6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, xã treo pa nô, băng rôn tại trường học, khu dân cư và những nơi công cộng để tuyên truyền mọi người cùng giữ gìn môi trường biển. Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công xã cũng đăng các bài viết trên mạng xã hội để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Giữ cảnh quan để phát triển du lịch

Tại thôn Bình Tiên, bên cạnh lượng rác phát sinh từ hoạt động tham quan, du lịch còn có rác thải từ sinh hoạt hằng ngày, hoạt động kinh doanh và nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, công tác thu gom, xử lý rác trong khu dân cư được địa phương chú trọng. Từ đầu năm 2026, UBND xã Công Hải đã ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Riêng tại thôn Bình Tiên, xã bố trí các xe đẩy tay ở những vị trí thuận tiện để người dân tập kết rác. Hằng tuần, Nhà máy xử lý rác Nam Thành tổ chức thu gom, vận chuyển rác về nhà máy xử lý theo quy định.

Các lực lượng xã Công Hải ra quân thu gom rác làm sạch bãi biển Bình Tiên.

Bà Phạm Thị Thiên Lý - Phó Phòng Kinh tế xã Công Hải cho biết, bãi biển Bình Tiên là một trong những lợi thế của địa phương trong phát triển du lịch. Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, việc bảo vệ môi trường cần được thực hiện thường xuyên, có sự tham gia của chính quyền, DN và người dân. Giữ gìn bãi biển sạch đẹp không chỉ phục vụ du khách mà còn góp phần bảo đảm môi trường sống cho người dân địa phương.

Thời gian tới, xã tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại thôn Bình Tiên. Trong đó, chú trọng bố trí các điểm tập kết, thùng chứa rác phù hợp, bảo đảm rác được thu gom thường xuyên, không để tồn đọng gây ô nhiễm môi trường. Địa phương cũng phối hợp với ban quản lý thôn, các đoàn thể và DN du lịch duy trì những đợt ra quân tổng vệ sinh, làm sạch bãi biển; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách giữ gìn vệ sinh môi trường. Đối với các hộ khai thác, nuôi trồng thủy sản, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không vứt bỏ lưới, ngư cụ và những vật dụng phục vụ sản xuất xuống biển hoặc khu vực ven bờ mà thu gom, đưa về điểm tập kết rác của thôn để xử lý theo quy định, tránh ảnh hưởng đến cảnh quan và hệ sinh thái biển. Các DN du lịch cũng được vận động bố trí phương tiện thu gom rác, giữ vệ sinh tại khu vực kinh doanh, phối hợp với địa phương bảo vệ môi trường... “Mỗi người có thể góp sức bằng những việc làm đơn giản như hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần, bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác xuống biển. Những việc làm hằng ngày ấy sẽ góp phần giữ cho Bình Tiên vẻ đẹp nguyên sơ vốn có, tạo điều kiện để địa phương phát triển du lịch bền vững”, bà Phạm Thị Thiên Lý nhấn mạnh.