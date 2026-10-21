Giữ truyền thống, bắt nhịp thời đại

Giữa dòng chảy công nghệ và kinh tế số, sự cần cù, chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm vẫn là những giá trị bền vững của phụ nữ Cà Mau. Từ những công việc thầm lặng trong gia đình đến lao động sản xuất, công tác chuyên môn, phụ nữ ngày càng chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao hiệu quả công việc và mở rộng cơ hội phát triển. Sự đổi thay không làm phai nhạt nét đẹp truyền thống, mà tiếp thêm sức mạnh để người phụ nữ tự tin làm chủ cuộc sống, khẳng định năng lực và vai trò của mình.

Dù ở lĩnh vực nào, phụ nữ Cà Mau cũng đang góp sức bằng những việc làm thiết thực, bền bỉ. Họ vừa gìn giữ nếp quê, vun đắp gia đình, vừa tích cực lao động, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Sự giao hoà giữa nét đẹp truyền thống và tinh thần đổi mới đã tạo nên hình ảnh người phụ nữ Cà Mau hiện đại, giản dị mà bản lĩnh, nghĩa tình mà năng động, luôn vững vàng trên hành trình cùng quê hương vươn tới tương lai.

Gìn giữ ký ức lịch sử, bồi đắp tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ là một trong những cách phụ nữ góp phần trao truyền giá trị truyền thống. (Trong ảnh: Tuyên truyền, giáo dục lịch sử cho đoàn viên, thanh niên tại Khu Di tích Căn cứ Tỉnh uỷ ở Lung Lá - Nhà Thể, Xã Lương Thế Trân).

Ba thế hệ trong gia đình chị Cao Thị Thu Hồng, phường Tân Thành, nối tiếp nghề dệt chiếu truyền thống, gìn giữ nét đẹp lao động và giá trị nghề thủ công quê hương.

Nữ nhân viên y tế không ngừng nâng cao chuyên môn, ứng dụng kỹ thuật mới và công nghệ số, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ. (Trong ảnh: Nhân viên y tế Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau chăm sóc trẻ sinh non và ứng dụng bệnh án điện tử trong công tác chuyên môn).

Chủ động cập nhật quy định, nắm vững quy trình thủ tục hành chính, phụ nữ góp phần thực hiện hiệu quá công cuộc chuyển đổi số.

Tiếp cận thương mại điện tử, phụ nữ Cà Mau đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng. (Trong ảnh: Chị Trần Thị Xa, Giám đốc Hợp tác xã Ba khía Ðầm Dơi, quảng bá sản phẩm trên sàn thương mại điện tử).

Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật trong nhân giống cây trồng góp phần nâng cao chất lượng giống, mở ra hướng phát triển hiệu quả cho nông nghiệp địa phương. (Trong ảnh: Hoạt động nuôi cấy mô tại Trung tâm Ứng dụng khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau).

Bản lĩnh, tận tuỵ và trách nhiệm, nữ chiến sĩ Công an nhân dân tỉnh Cà Mau góp sức bảo đảm an ninh, trật tự, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.