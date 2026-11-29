Tận tâm với người bệnh

Chúng tôi gặp Thượng tá, Bác sĩ CKII Lê Thị Ánh Như vào một sáng thứ Sáu tại Bệnh viện Quân y 121. Khoa khám bệnh khá đông, chị vẫn kiên nhẫn thăm khám, hỏi han từng người. Ngay cả khi trò chuyện với chúng tôi, những cuộc điện thoại trao đổi về tình trạng bệnh nhân vẫn liên tục xen ngang. Ở đầu dây bên kia, chị nhẹ nhàng lắng nghe, hướng dẫn đồng nghiệp cách theo dõi và xử trí từng trường hợp.

Sinh ra trong gia đình làm nông ở phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long, từ nhỏ, chị Như thường xuyên đau bệnh, có nhiều dịp tiếp xúc với các y, bác sĩ. Những lần đến bệnh viện đã nuôi dưỡng trong chị ước mơ trở thành người thầy thuốc. Tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, chị về công tác tại Bệnh viện Quân y 121, từng bước hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ CKI, CKII và nhiều khóa đào tạo chuyên sâu về Nội tiêu hóa.

Thượng tá, Bác sĩ CKII Lê Thị Ánh Như, Chủ nhiệm Khoa Nội tiêu hóa-Huyết học lâm sàng (Bệnh viện Quân y 121)

Trải qua nhiều vị trí công tác, chị được tin tưởng giao đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm Khoa Nội tiêu hóa-Huyết học lâm sàng. Đây là khoa tiếp nhận, cấp cứu và điều trị nhiều bệnh lý phức tạp về tiêu hóa, huyết học, ung thư, ngộ độc… Bên cạnh công tác quản lý, chị vẫn tham gia khám, điều trị và xử trí những ca bệnh khó.

Trong công việc, chị chú trọng khai thác tiền sử, theo dõi sát diễn biến để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Với những trường hợp phức tạp, chị chủ động phối hợp đồng nghiệp hội chẩn; khi bệnh vượt quá khả năng điều trị của đơn vị, kịp thời đề xuất chuyển tuyến.

Chị vẫn nhớ những lời người bệnh từng nói: “Cô Như, tôi thấy cô là tôi biết tôi hết bệnh”. Với chị, đó là sự tin tưởng đáng quý nhưng cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của người thầy thuốc. Bởi không phải ca bệnh nào cũng có kết quả như mong muốn. Có những trường hợp, chị cùng đồng nghiệp phải dành nhiều thời gian nghiên cứu hồ sơ, trao đổi chuyên môn, tham khảo ý kiến chuyên gia để tìm hướng điều trị tốt nhất.

“Làm nghề y, mình phải luôn ý thức được giới hạn chuyên môn của bản thân, không ngừng học hỏi và biết phối hợp với các cơ sở y tế khi cần thiết. Điều quan trọng nhất vẫn là sự an toàn của người bệnh”, chị Như chia sẻ.

Bền bỉ học tập, vun đắp thế hệ trẻ

Với chị Như, những ca bệnh khó cũng là động lực để không ngừng học tập. Y học luôn phát triển, phương pháp chẩn đoán và điều trị liên tục được cập nhật, vì vậy người thầy thuốc không thể bằng lòng với kiến thức đã có.

Dù đảm nhiệm công tác chuyên môn và quản lý khoa, chị vẫn dành thời gian nghiên cứu tài liệu, các công trình khoa học trong và ngoài nước. Qua những lần tham dự hội nghị, hội thảo chuyên ngành, chị chủ động học hỏi, tìm hiểu khả năng ứng dụng kỹ thuật mới phù hợp với điều kiện thực tế của bệnh viện.

Thượng tá, Bác sĩ CKII Lê Thị Ánh Như thăm, khám bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

“Có những lúc tôi cảm thấy áp lực, trăn trở khi nhận thấy khoảng cách về kỹ thuật, điều kiện triển khai. Nhưng thay vì dừng lại ở suy nghĩ đó, tôi tìm cách học hỏi, trao đổi với đồng nghiệp, nghiên cứu khả năng áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của bệnh viện”, chị Như tâm sự.

Từ năm 2016, chị chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được Quân khu 9 và Bệnh viện nghiệm thu, ứng dụng trong thực tiễn, tiêu biểu như: “Nghiên cứu hình ảnh nội soi đường tiêu hóa trên và đặc điểm lâm sàng bệnh trào ngược dạ dày-thực quản”, “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học và kết quả điều trị polyp đại trực tràng”. Chị cũng phối hợp cùng tập thể khoa thực hiện 5 đề tài được Hội đồng Khoa học Bệnh viện công nhận.

“Đối với tôi, nghiên cứu không phải để có thêm thành tích, mà quan trọng là kiến thức thu được phải được vận dụng vào thực tế, giúp người bệnh được điều trị tốt hơn”, chị Như nhấn mạnh.

Không chỉ chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, chị còn dành nhiều tâm huyết hướng dẫn bác sĩ trẻ. Từ cách tiếp cận bệnh nhân, xử trí chuyên môn đến thái độ giao tiếp với người bệnh và thân nhân, chị đều tận tình chia sẻ kinh nghiệm. Khi có ca bệnh khó, chị sẵn sàng cùng đồng nghiệp tìm hướng giải quyết; khi triển khai kỹ thuật mới, chị tạo điều kiện để bác sĩ trẻ được học tập, thực hành.

Thượng tá, Bác sĩ CKII Lê Thị Ánh Như thăm, khám bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Trong quá trình công tác, chị Như luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng đội ngũ bác sĩ trẻ. Chị cho rằng, bên cạnh kiến thức chuyên môn, người thầy thuốc cần có y đức, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm. Vì vậy, chị không chỉ chia sẻ kinh nghiệm mà còn khuyến khích đồng nghiệp trẻ chủ động học hỏi, mạnh dạn thực hành, từng bước làm chủ chuyên môn. Với chị, xây dựng đội ngũ kế cận vững vàng chính là nền tảng để khoa phát triển ổn định.

Đại tá, Bác sĩ CKII, Thầy thuốc Ưu tú Đặng Ngọc Thuyết, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 121 cho biết, Thượng tá Lê Thị Ánh Như có nền tảng chuyên môn vững, tư duy quản lý linh hoạt, luôn chủ động thúc đẩy phát triển kỹ thuật mới và nghiên cứu khoa học. Trong công tác cũng như sinh hoạt, đồng chí giữ lối sống giản dị, gần gũi, gương mẫu; tích cực tham gia phong trào Hội Phụ nữ bệnh viện và chu toàn trách nhiệm gia đình.

Với những nỗ lực trong công tác, chị Như được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2018, nhiều bằng khen của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Quân khu 9; nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phía sau những danh hiệu, phần thưởng là hành trình bền bỉ với nghề, là những bệnh nhân được chăm sóc, điều trị tận tình và những đồng nghiệp trẻ từng bước trưởng thành. Hơn 23 năm công tác trong môi trường Quân đội, Thượng tá, Bác sĩ CKII Lê Thị Ánh Như vẫn giữ vững tinh thần trách nhiệm, không ngừng trau dồi chuyên môn, cùng tập thể Bệnh viện Quân y 121 nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.