“Giữ trọn lòng son” tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò
Hôm nay 24/11 là Ngày văn hóa Việt Nam, đây là dịp để mỗi người dân cùng nhìn lại, tự hào và gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc. Trong những ngày này, Thủ đô Hà Nội đang tưng bừng với hàng loạt hoạt động văn hóa ý nghĩa thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm. Một trong số đó là trưng bày chuyên đề “Giữ trọn lòng son” tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giu-tron-long-son-tai-di-tich-nha-tu-hoa-lo-246261124181415969.htm