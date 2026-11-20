Giữ trọn lòng son – Những mối tình đi qua song sắt
Giữa những bức tường đá từng chứng kiến bao năm tháng tù đày khắc nghiệt, có những câu chuyện tình yêu vẫn vẹn nguyên qua thời gian. Không chỉ là nỗi nhớ, sự chờ đợi hay những lời hẹn ước, tình yêu trong những năm tháng đấu tranh cách mạng còn là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để những người chiến sĩ giữ vững niềm tin và lý tưởng. Tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, trưng bày chuyên đề “Giữ trọn lòng son” đưa công chúng trở về với những mối tình đặc biệt ấy – những mối tình đã đi qua song sắt, thử thách và cả sự chia ly. Chương trình được thực hiện nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giu-tron-long-son-nhung-moi-tinh-di-qua-song-sat-246261120115703915.htm