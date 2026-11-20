Giữ trọn lòng son – Khi di sản được kể bằng những câu chuyện tình yêu
Không chỉ tái hiện những câu chuyện tình yêu son sắt trong chiến tranh, trưng bày “Giữ trọn lòng son” tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò còn cho thấy nỗ lực đổi mới cách tiếp cận di sản. Thông qua cách kể chuyện giàu cảm xúc, kết hợp tư liệu lịch sử với công nghệ và các hoạt động tương tác, những ký ức của quá khứ được kết nối gần gũi hơn với công chúng hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ. Phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi với chị Lã Bích Thủy – Đại diện Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hoả Lò xoay quanh nội dung này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giu-tron-long-son-khi-di-san-duoc-ke-bang-nhung-cau-chuyen-tinh-yeu-246261120120255976.htm