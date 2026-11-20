Bạn tôi định cư ở Mỹ. Mỗi năm, anh ấy đều sắp xếp thời gian về nước. Lần nào cũng nhất định ghé qua Đồng Hới vài ngày. Với anh, miền đất này là thiên đường để thả lỏng sau những ngày làm việc căng thẳng nơi xứ người: Ăn ngon, ngủ đẹp, chơi vui, con người thân thiện.