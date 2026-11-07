Giữ trọn lời thề dưới cờ Đảng

Nhiệt huyết tuổi trẻ

Cánh đồng thôn Sầy đang vào mùa gặt, trên những thửa ruộng lúa vàng óng ả, vài chiếc máy gặt hối hả chạy ngang dọc. Từng bao tải căng đầy thóc được bà con đưa lên con đường bê tông. Mùi thơm của rơm, tiếng nói cười vang khắp đồng như kể câu chuyện một mùa bội thu.

Bà Lào Thị Liệu cùng cán bộ xã Tuấn Đạo trên cánh đồng thôn Sầy, nơi bà được kết nạp Đảng năm 1979.

Ngôi nhà khung gỗ lợp ngói cổ kính của gia đình bà Lào Thị Liệu nhìn thẳng ra cánh đồng, tầm mắt bao quát hết “vựa lúa” của xã Tuấn Đạo, đúng như câu ví của người xưa: “Rộng nhất là đồng Quảng La, thứ nhì đồng Biển, thứ ba đồng Sầy”.

Ngồi bên hiên nhà, nhắc đến lá đơn xin vào Đảng được viết từ gần nửa thế kỷ trước, bà Liệu rưng rưng: “Tôi viết đơn xin vào Đảng trong mấy đêm liền, khi mọi người trong nhà ngủ hết, tôi pha ấm trà thật đặc để uống cho tỉnh táo, thắp đèn dầu và che bớt ánh sáng để nắn nót từng chữ. Mỗi chữ đều là tâm huyết, là nguyện vọng cao nhất của tôi nên phải nghiền ngẫm, cân nhắc sao cho thể hiện được ước nguyện đó”. Trong đơn, bà khẳng định niềm tin đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, bày tỏ mong muốn được trở thành người chiến sĩ cộng sản, “để cùng các đảng viên gánh vác sứ mệnh của đất nước, nặng nề nhưng rất vẻ vang”.

"Tôi viết lá đơn xin vào Đảng trong mấy đêm liền, khi mọi người trong nhà ngủ hết, tôi pha ấm trà thật đặc để uống cho tỉnh táo, thắp đèn dầu và che bớt ánh sáng để nắn nót từng chữ. Mỗi chữ đều là tâm huyết, là nguyện vọng cao nhất của tôi nên phải nghiền ngẫm, cân nhắc sao cho thể hiện được ước nguyện đó" - Bà Lào Thị Liệu.

Bà Liệu sinh năm 1956, chỉ học hết lớp 7 vì xã Tuấn Đạo những năm chiến tranh còn rất nhiều khó khăn, muốn học cao hơn phải vượt núi, băng rừng. Bà ở nhà làm ruộng giúp gia đình và tham gia phong trào Đoàn thanh niên ở thôn. Cô gái Lào Thị Liệu khi ấy bé nhỏ, chỉ nặng hơn 40 kg nhưng luôn nhiệt tình, có mặt trong mọi hoạt động Đoàn và được các bạn tín nhiệm bầu làm Phân đoàn trưởng của thôn.

Năm 1975, bà lập gia đình với ông La Thanh Năm và cũng chính năm đó ông nhận lệnh lên đường nhập ngũ. Ngày tiễn chồng đi bộ đội, ông bà đèo nhau bằng chiếc xe đạp đi gần một trăm cây số về tận thị xã Bắc Giang đến địa điểm ông lên xe vào Nam. Ông đi biền biệt, hết trong Nam lại ra Bắc chiến đấu bảo vệ biên giới.

Bà quay về chăm lo bố mẹ chồng và tiếp tục hòa mình, cống hiến cho công việc của thôn, xã. Hết lòng với việc chung, bà lần lượt đảm nhiệm các vị trí Trưởng ban thông tin xã, Phó Bí thư rồi Bí thư Đoàn xã.

Năm 1979, Đoàn xã mạnh dạn nhận công trình thanh niên cải tạo cánh đồng Sầy. Khi đó cả cánh đồng chưa bằng phẳng như hiện nay mà chỗ cao chỗ thấp, nhiều ruộng bậc thang, không thuận tiện cho việc lấy nước sản xuất. Để có số liệu, thông tin cho việc cải tạo đồng ruộng, từ sáng sớm, dù trời hè nóng bức hoặc mùa đông lạnh buốt, bà cùng với các đồng chí ở thôn đi đo đếm từng thửa ruộng. Thiếu thước để đo, bà lên rừng chặt các loại dây mọc hoang thay cho dây thừng.

Có số liệu để quy hoạch rồi, lực lượng thanh niên bắt tay vào lao động, chỉ bằng cuốc xẻng, những đôi tay và sức trẻ, bà và các đoàn viên làm việc ròng rã nhiều tháng, vận chuyển hàng nghìn khối đất, san gạt cho cánh đồng không còn chênh lệch độ cao. Cả cánh đồng như được lột xác, khắp cánh đồng được cắm những lá cờ đỏ thắm, gần 100 mẫu ruộng trở nên bằng phẳng, thuận tiện cho cấy trồng, tưới tiêu.

Sáng 29/12/1979 trở thành kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời bà. Giữa lúc đoàn viên thanh niên đang lao động, các đồng chí ở Huyện ủy Sơn Động về trực tiếp tổ chức Lễ kết nạp đảng viên. Ngay tại công trường, bà Lào Thị Liệu đứng dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc nghe đọc quyết định kết nạp đảng viên, xúc động đan xen vinh dự, tự hào. “Khi đưa nắm tay lên thề với Đảng, tôi không kìm được nước mắt. Lời thề hết lòng hết sức phục vụ quần chúng, đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân đã đi theo tôi suốt gần 50 năm qua, chưa khi nào ngần ngại trước khó khăn” – bà Liệu bồi hồi nhớ lại.

Trọn đời cống hiến

Những phong trào của Đoàn thanh niên như “3 xung kích”, “5 xung phong” rồi đảm nhận làm kênh mương thủy lợi, đắp đập tích nước… cuốn bà theo những năm tháng sôi nổi. Cấp trên muốn đưa bà lên huyện công tác nhưng vì chồng đang trong quân ngũ, bố mẹ chồng nhiều tuổi, bà xin ở lại xã để chăm lo gia đình.

Bà Lào Thị Liệu trao đổi với Bí thư Chi bộ thôn Sầy.

6 năm sau kết hôn, ông bà vui mừng đón con đầu lòng khi ông ra quân trở về quê nhà. Bà chuyển sang công tác ở Hội Phụ nữ và Hợp tác xã Tuấn Đạo.

Với phong trào phụ nữ của xã, bà cùng các cán bộ Hội quan tâm thu hút hội viên tham gia sinh hoạt Hội bằng các hoạt động thiết thực; vận động chị em tích cực học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế; tiết kiệm, tái chế rác thải để có kinh phí giúp đỡ hàng trăm lượt phụ nữ, trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Bà cùng tập thể Hội giới thiệu việc làm cho lao động nữ, giúp các hội viên nghèo vay hàng tỷ đồng vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua hình thức tín chấp. Các cấp Hội phụ nữ trong xã đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ xã Tuấn Đạo thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và “Thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”…

Miệt mài với công tác ở địa phương hàng chục năm, đến tuổi nghỉ hưu, bà tiếp tục tham gia sinh hoạt trong Hội Người cao tuổi. Từ năm 2016 đến nay, bà là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tuấn Đạo. Là “đầu tàu” của Hội, bà khẳng định vai trò nòng cốt trong việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội. Đơn vị đã thu hút, kết nạp hàng trăm hội viên, trong đó có nhiều người là dân tộc thiểu số, bảo đảm 100% người từ 60 tuổi trở lên trên địa bàn tham gia sinh hoạt Hội. Hiện nay, tổng số hội viên lên đến hơn 800 người.

Hội Người cao tuổi xã Tuấn Đạo là điểm sáng trong toàn thành phố với các hoạt động như mừng thọ, phối hợp khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi, hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, xóa nhà tạm cho người cao tuổi nghèo, cô đơn; vận động người cao tuổi tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường giao thông. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sôi nổi với 18 câu lạc bộ duy trì hoạt động thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Khuê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuấn Đạo cho biết: “Dù đã 70 tuổi nhưng bà Lào Thị Liệu vẫn tiếp tục góp sức cho phong trào ở địa phương, giữ gìn những giá trị tốt đẹp và truyền lại tinh thần trách nhiệm cho các thế hệ sau, là tấm gương sáng đối với cộng đồng”.

Với tinh thần trách nhiệm và tận tụy cống hiến, bà Lào Thị Liệu là một trong đại diện tiêu biểu cho thế hệ trưởng thành trong những năm tháng chiến tranh gian khó, luôn giữ vững ngọn lửa cách mạng, tiếp tục đóng góp công sức xây dựng quê hương trong thời bình và công cuộc đổi mới. Ngọn lửa cách mạng ấy đang được trao truyền cho thế hệ trẻ hôm nay.