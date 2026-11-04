Giữ trọn lời thề bằng những việc vì dân

THỂ THAO VÀ VĂN HÓA - LONGFORM

Sự trân trọng, lòng tri ân và những lời gửi gắm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành ở Hà Nội gợi lên mối gắn bó sâu sắc giữa các thế hệ. Từ những cuộc đời kiên trung, bài học về lý tưởng, danh dự và trách nhiệm phụng sự nhân dân tiếp tục được trao truyền.

Có những giá trị được bồi đắp qua cả một đời người. Bảy mươi, bảy mươi lăm, tám mươi năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là hành trình đi qua những thử thách của lịch sử, giữ vững niềm tin và lẽ sống đã lựa chọn từ thuở thanh xuân. Bởi vậy, lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành tại Hà Nội chiều 4/11 mang ý nghĩa của một cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ, nơi ký ức trở thành bài học và lòng biết ơn khơi dậy trách nhiệm.

Chiều 4/11/2026, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu. Ảnh: Thống Nhất, Văn Điệp – TTXVN

Trong không khí trang trọng ấy, lời thăm hỏi, chúc mừng và sự tri ân sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện tình cảm trân quý đối với những người đã dành cả cuộc đời cho Đảng, cho đất nước. Nhìn những tấm Huy hiệu trên ngực áo các đảng viên lão thành, đồng chí nhấn mạnh sự tôn vinh đối với cả một quá trình tận hiến, phấn đấu, hy sinh và giữ trọn lời thề từ thuở thanh xuân. Mỗi mốc tuổi Đảng vì thế mang theo chiều sâu của một cuộc đời, với những gian lao đã vượt qua và phẩm giá được gìn giữ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên được nhân Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tình cảm ấy còn được gửi tới gia đình, thân nhân các đảng viên lão thành — những hậu phương thủy chung, bền bỉ đã gánh vác, sẻ chia để người thân yên lòng phụng sự. Lời cảm ơn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm cho sự tri ân thêm đầy đặn, ấm áp. Bởi phía sau một đời cống hiến luôn có những hy sinh lặng thầm; phía sau sự vững vàng của người cán bộ còn có tình yêu thương, sự chờ đợi và đỡ đần của gia đình.

Từ lòng biết ơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi gắm sự tin cậy đối với các đảng viên lão thành, mong các đồng chí tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho tổ chức đảng, chính quyền cơ sở, đóng góp kinh nghiệm và tâm huyết cho công việc chung. Đó là sự trân trọng dành cho những giá trị đang tiếp tục được phát huy. Tuổi cao, sức khỏe có thể hạn chế, nhưng bản lĩnh, uy tín và tấm gương sống của người đi trước vẫn có sức nâng đỡ, nhắc nhở thế hệ hôm nay.

Sức lan tỏa ấy hiện lên qua lời chia sẻ của Trung tá Nghiêm Đào khi đón nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Nhớ những gia đình từng bất chấp hiểm nguy che chở cán bộ, ông đúc kết từ chính trải nghiệm của mình: “Có lòng dân là có tất cả; mất lòng dân là mất tất cả”.

Từ những năm tháng chiến đấu đến công cuộc xây dựng đất nước hôm nay, bài học ấy vẫn giữ nguyên sức nặng. Sự chở che của nhân dân từng giúp người chiến sĩ vượt qua hiểm nguy. Sự tin cậy, đồng lòng của nhân dân tiếp tục là nền tảng để mỗi chủ trương được thực hiện, mỗi khó khăn được tháo gỡ, mỗi khát vọng phát triển có thêm sức mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Bởi vậy, niềm xúc động trước những cuộc đời tận hiến cần được chuyển thành ý thức tự soi, tự sửa và hành động có trách nhiệm. Niềm tin được bồi đắp hằng ngày bằng cách cán bộ lắng nghe, giải quyết công việc và thực hiện cam kết trước nhân dân. Một thủ tục được xử lý đúng hẹn, một kiến nghị được trả lời thấu đáo, một việc tồn đọng được giải quyết đến cùng đều góp phần làm rõ ý nghĩa của hai chữ phụng sự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Với Hà Nội, yêu cầu tiếp nối càng đặt ra cụ thể trong những nhiệm vụ phát triển Thủ đô. Khi nhấn mạnh kỳ vọng của Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với thành phố: phát triển kinh tế gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới tư duy, cải cách hành chính gắn với bảo tồn, lan tỏa văn hóa Thăng Long – Hà Nội và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Bằng chứng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Đằng sau những yêu cầu ấy là mong muốn thành quả phát triển được hiện diện trong cuộc sống. Những công trình giao thông, thoát nước, chỉnh trang đô thị cần đem lại sự thuận tiện, an toàn; những đổi mới trong quản lý cần giúp người dân bớt thời gian chờ đợi, thêm cơ hội làm ăn, học tập và sáng tạo. Đó cũng là cách thế hệ hôm nay đáp lại công sức, hy sinh của người đi trước.

Chiều sâu văn hóa của một Thủ đô văn hiến hiện diện trong cách thực thi trách nhiệm ấy. Đó là sự tôn trọng khi tiếp nhận một hồ sơ; sự cầu thị trước một ý kiến góp ý; sự cẩn trọng trước quyết định tác động đến di sản, cảnh quan và đời sống cộng đồng. Một thành phố văn minh, hạnh phúc được bồi đắp từ những công trình lớn và từ từng ứng xử tận tâm.

Đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc chăm lo chu đáo cả vật chất lẫn tinh thần cho các đảng viên cao tuổi đã cụ thể hóa tình cảm tri ân thành trách nhiệm thường xuyên. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Đặc biệt, đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc chăm lo chu đáo cả vật chất lẫn tinh thần cho các đảng viên cao tuổi đã cụ thể hóa tình cảm tri ân thành trách nhiệm thường xuyên. Việc trao Huy hiệu tại gia đình đối với những đồng chí không thể dự lễ vì sức khỏe mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Sự quan tâm ấy cần được tiếp nối bằng những cuộc thăm hỏi, sự chăm sóc thiết thực và thái độ trân trọng lắng nghe ý kiến của người đi trước.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Ở tuổi cao, ông Nghiêm Đào vẫn tâm niệm còn sống ngày nào thì còn phấn đấu, làm việc có ích ngày ấy. Lời nói giản dị ấy gợi một chuẩn mực bền lâu: Lời thề của người đảng viên được giữ gìn qua suốt cuộc đời, trong từng lựa chọn và hành động.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Tình cảm trân quý và sự gửi gắm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nối sự tôn vinh hôm nay với trách nhiệm ngày mai. Đáp lại niềm tin ấy, mỗi cán bộ, đảng viên cần làm tốt phần việc của mình, giữ gìn danh dự, gần dân và hết lòng vì dân. Khi đó, những giá trị trên tấm Huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong cuộc sống, qua những việc làm xứng đáng với người đi trước và có ích cho các thế hệ mai sau.

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