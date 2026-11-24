Giảng viên môn thực hành tiếng Việt Lê Thị Bích Hường giới thiệu với sinh viên về món nem truyền thống của Việt Nam tại “Ngày tôn vinh tiếng Việt tại Italy” năm 2023. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Tại Italy - nơi cộng đồng người Việt có quy mô không lớn so với nhiều quốc gia châu Âu khác, hành trình gìn giữ bản sắc dân tộc và kết nối kiều bào với quê hương luôn mang một sức sống bền bỉ, lặng lẽ nhưng sâu sắc.

Từ những võ đường rực cháy đam mê vùng Veneto, giảng đường đại học ở Venice, tới những sàn trượt băng nghệ thuật đỉnh cao của châu Âu, nhiều thế hệ người Việt cùng những người bạn Italy yêu mến đất nước Việt Nam đang từng ngày vun đắp những "nhịp cầu" văn hóa đáng tự hào. Với họ, văn hóa không chỉ là ký ức để hoài niệm, mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng người Việt nơi xa xứ với nguồn cội, đồng thời mở ra cánh cửa để bạn bè quốc tế chạm vào tâm hồn Việt Nam.

Nơi lưu giữ cội nguồn văn hóa

Trong hành trình gieo mầm văn hóa Việt trên đất Italy hơn nửa thế kỷ qua, không thể không nhắc tới võ đường Việt Võ Đạo tại thành phố Padua (Padova), vùng Veneto. Được thành lập từ năm 1974 và hơn 50 năm bền bỉ hoạt động, võ đường Bảo Lan đã phát triển thành một hệ thống rộng lớn với hơn 14 trung tâm trong vùng Veneto, thu hút khoảng 700 môn sinh chuyên tâm tập luyện Việt Võ Đạo cùng hơn 1.000 người theo học thể dục và dưỡng sinh.

Không dừng lại ở phong trào quần chúng, võ đường Bảo Lan còn nhiều lần giành chức vô địch Việt Võ Đạo Italy và ba lần góp mặt tại Giải Võ cổ truyền thế giới, trong đó có kỳ thi đấu tại Hà Nội mà tổng đoàn Italy xuất sắc xếp thứ hai chung cuộc với 30 huy chương, chỉ đứng sau đoàn chủ nhà Việt Nam.

Thế nhưng, đằng sau những tấm huy chương ấy là một giá trị sâu xa hơn mà võ sư Bảo Lan luôn tâm niệm, khi coi võ thuật là phương tiện chuyên chở văn hóa và triết lý sống của người Việt. Ông chia sẻ rằng Việt Võ Đạo được xây dựng trên nền tảng của chữ "nhân hòa," tức là sống hài hòa với môi trường, thế giới và thiên nhiên, cùng phương châm "khỏe để phục vụ", mà trong tiếng Italy được diễn đạt đầy hình tượng là "bàn tay thép và trái tim từ ái."

Thông qua từng thế võ, môn sinh không chỉ rèn luyện thể chất mà còn thấm nhuần triết lý Á Đông và tinh hoa quân sự Việt Nam như "dĩ nhược thắng cường," "dĩ âm chế dương" mà cha ông đã vận dụng suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.

Nhớ lại những ngày đầu đặt chân tới Italy cách đây 50 năm, khi người dân bản xứ hầu như chưa biết nhiều về Việt Nam, thầy Bảo Lan xúc động nhìn nhận chính sự đam mê võ thuật đã thôi thúc nhiều người Italy tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và tìm đường tới du lịch Việt Nam, còn với cộng đồng người Việt, võ đường trở thành niềm hãnh diện tiếp nối truyền thống tổ tiên nơi xứ người.

Giá trị của không gian văn hóa ấy càng trở nên thiêng liêng đối với những thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên ngay trên đất Italy. Chị Bao Pha Le, người bắt đầu tập võ tại đây từ năm lên 4 tuổi, bộc bạch rằng khi còn nhỏ chị từng nghĩ mình là người Italy. Thế nhưng, chính Việt Võ Đạo đã giúp chị nhận ra hướng đi và căn tính của bản thân, để rồi khi trở về Việt Nam ở tuổi 19, qua lăng kính võ thuật và tình cảm sẻ chia trong võ đường, chị mới thực sự thấu hiểu đất nước và con người Việt Nam.

Với chị, tiếng nói gia đình giúp giữ ngôn ngữ, nhưng võ đường mới là nơi giúp những người con sinh ra ở nước ngoài "nhìn thấy quê hương mình, nhắc mình nhớ mình từ đâu tới." Cùng chung nhịp đập ấy, từ chỗ chỉ đến học kỹ thuật quyền cước hay binh khí như côn, kiếm từ năm 6 tuổi, nhiều môn sinh người Italy cũng dần bị cuốn hút bởi phần lý thuyết về lịch sử, y học cổ truyền, khí công và lối sống lành mạnh, chăm chỉ của người Việt, biến võ đường thành điểm hẹn giao thoa văn hóa tự nhiên giữa hai dân tộc.

Tiếng Việt và dân ca trên giảng đường

Nếu võ thuật chạm tới trái tim bằng tinh thần thượng võ và sự rèn luyện thân-tâm, thì ngôn ngữ và âm nhạc truyền thống lại là mạch nguồn nuôi dưỡng chiều sâu văn hóa Việt tại các trường đại học danh tiếng của Italy.

Theo cô Lê Thị Bích Hường - Chủ tịch Hiệp hội Nhịp cầu Văn hóa Italy-Việt Nam, đồng thời là giảng viên thực hành tiếng Việt tại Đại học Torino và Đại học Ca’ Foscari Venezia (Venice), ngôn ngữ và văn hóa Việt chính là những nhịp cầu bền vững nhất kết nối cộng đồng người Việt ở nước ngoài với quê hương, đồng thời đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Trong mỗi giờ lên lớp, bên cạnh việc truyền dạy ngữ pháp hay từ vựng, cô luôn nỗ lực lồng ghép các làn điệu dân ca, đặc biệt là dân ca Quan họ, để sinh viên cảm nhận một cách cụ thể, sống động những nét đẹp tinh tế của tâm hồn Việt. Với cô, dạy tiếng Việt ở nước ngoài không chỉ là giữ gìn tiếng mẹ đẻ, mà còn là một kênh ngoại giao văn hóa thiết thực góp phần nâng cao vị thế đất nước và vun đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Sức lan tỏa từ những bài giảng ấy được minh chứng rõ nét qua tình cảm của chính các sinh viên và cựu sinh viên Khoa Nghiên cứu châu Á và Bắc Phi, Đại học Ca’ Foscari Venezia. Với bạn Evelina dalla Zanna, khi biết nói tiếng Việt và hiểu văn hóa bản địa, Việt Nam không còn đơn thuần là một vùng đất xa lạ để khám phá mà đã trở thành "một phần quen thuộc và gần gũi trong trái tim."

Tương tự, bạn Michela Tonini cũng chia sẻ rằng sự am hiểu ngôn ngữ và văn hóa giúp em không còn mang tâm thế của du khách mỗi lần đặt chân tới Việt Nam, mà thực sự cảm thấy mình đã trở thành một phần của đất nước này.

Sâu sắc hơn cả là hành trình gắn bó của cựu sinh viên Nicola Danieletto - người từng sống, học tập tại Việt Nam ngay cả trong giai đoạn dịch COVID-19 đầy thử thách.

Trích dẫn câu tục ngữ "đi một ngày đàng, học một sàng khôn" cùng tinh thần "nhập gia tùy tục," Nicola cho biết anh tìm thấy sự đồng điệu đặc biệt với một Việt Nam cổ truyền của làng quê, sân đình và những câu hát dân ca, để từ đó cảm nhận rõ hơn tốc độ chuyển mình mạnh mẽ của đô thị Việt Nam hiện đại.

Nicola đã học được cách ứng xử trang nghiêm khi bước vào chùa, khi thắp hương tưởng nhớ tổ tiên hay hòa mình vào lễ hội truyền thống.

Không giữ tình yêu ấy cho riêng mình, Nicola chủ động đóng vai trò cầu nối giải thích văn hóa Việt cho những người Italy lần đầu đặt chân tới đây. Nhắc tới câu thơ nổi tiếng của Nguyễn Du trong Truyện Kiều "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài," Nicola khẳng định dù tiếng Việt của mình chưa hoàn hảo, nhưng bằng "cái tâm" yêu mến chân thành, anh sẽ tiếp tục hành trình khám phá và lan tỏa hình ảnh Việt Nam tới cộng đồng người Italy.

Trái tim luôn hướng về nguồn cội

Bên cạnh những nỗ lực bền bỉ của thế hệ đi trước, một làn gió mới đầy cảm hứng đang được thổi bùng lên bởi chính những người trẻ gốc Việt trưởng thành tại Italy. Câu chuyện của vận động viên trượt băng nghệ thuật Anna Uyen Borgo là một minh chứng xúc động cho khát vọng cống hiến và ý thức gìn giữ cội nguồn ấy.

Rời Việt Nam sang Italy khi mới 18 tháng tuổi và lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình cha mẹ nuôi nhưng luôn luôn trân trọng kể em nghe về quê hương gốc, Anna sớm nuôi dưỡng một tình yêu tự nhiên và sâu nặng dành cho Việt Nam.

Hai năm trước, chuyến trở về Thành phố Hồ Chí Minh thăm lại mái ấm từng cưu mang mình trong những tháng đầu đời và gặp lại những người đã chăm sóc mình đã trở thành ký ức không thể nào quên, mang lại cho cô bé 15 tuổi cảm giác thân thương như được trở về chính ngôi nhà ruột thịt.

Trên sàn băng, ý chí kiên cường của cô gái gốc Việt được tôi luyện qua lịch tập luyện khắc nghiệt từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần, kéo dài từ đầu giờ chiều tới tận tối muộn. Nỗ lực ấy đã đơm hoa kết trái khi em thi đấu trượt băng nghệ thuật ở hạng Elite và đại diện cho Italy giành ngôi Á quân châu Âu môn trượt patin nghệ thuật hồi tháng 9 vừa qua. Thế nhưng, đỉnh cao ấy chưa phải là đích đến cuối cùng, khi ước mơ lớn nhất của Anna hiện nay là được khoác áo đội tuyển Việt Nam thi đấu môn trượt băng nghệ thuật, góp phần phát triển bộ môn này tại quê nhà và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ Việt Nam.

Theo Anna, cách thức đẹp nhất để người trẻ xa xứ giữ gìn bản sắc là không ngần ngại chia sẻ con người thật của mình, khởi đầu từ những điều thật giản dị như trò chuyện với gia đình về nguồn gốc, học vài từ tiếng Việt, nấu một món ăn quê hương, nghe một bản nhạc Việt, rồi dùng chính tài năng trong học tập, thể thao hay nghệ thuật để đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới, tự hào mang trong mình cả hai nền văn hóa Việt Nam và Italy.

Từ đường quyền nơi võ đường Padova, câu hát Quan họ vang lên trên giảng đường Venezia cho tới những vòng xoay điệu nghệ trên mặt băng châu Âu mang theo giấc mơ cống hiến cho Tổ quốc Việt Nam, tất cả đã hợp thành một dòng chảy văn hóa xuyên thế hệ ở Italy.

Chính sự trân trọng cội nguồn của cộng đồng người Việt cùng sự đồng cảm chân thành của những người bạn Italy đã biến bản sắc văn hóa dân tộc thành sức mạnh mềm bền bỉ, giữ cho con người Việt dù ở bất cứ phương trời nào vẫn luôn luôn tìm thấy được đường về quê hương, và để thế giới thêm yêu mến một Việt Nam giàu truyền thống, nhân văn và tràn đầy khát vọng./.