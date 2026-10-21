Giữ trật tự đô thị sau giải tỏa

Khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn vẫn xảy ra tình trạng bán hàng lấn chiếm vỉa hè.

Tại khu vực chợ Đức Xuân, ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, thuộc phường Đức Xuân, tình trạng bày bán hàng hóa trên vỉa hè thường xuyên diễn ra. Trung tá Trương Khánh Hưng, Phó Trưởng Công an phường Đức Xuân, cho biết: Lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra tại những khu vực trọng điểm, kết hợp tuyên truyền, vận động với xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức tự giác của các hộ kinh doanh, chấm dứt tình trạng sử dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi bày bán hàng hóa trái quy định. Đáng chú ý, sau các đợt giải tỏa, việc kiểm tra, giám sát vẫn được duy trì để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm.

Tại phường Bắc Kạn, khu vực ngã tư Quang Sơn, nơi trước đây thường xuyên diễn ra hoạt động họp chợ, buôn bán tự phát, cũng được tập trung chấn chỉnh. Công tác xử lý vi phạm lấn chiếm được triển khai đồng bộ với quản lý vỉa hè, sắp xếp không gian công cộng, vệ sinh môi trường và chỉnh trang đường phố.

Thực hiện kế hoạch giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị, từ ngày 29-5 đến 30/9/2026, phường Bắc Kạn đã rà soát 13 tuyến đường cần quản lý vỉa hè, lòng đường; kẻ vạch tại 6/7 tuyến đủ điều kiện; tổng khối lượng kẻ vạch và sơn gờ giảm tốc đạt 4.823m; toàn bộ 15 điểm tập kết rác được xử lý.

Trong thời gian này, Công an phường tổ chức 28 ca tuần tra, kiểm soát, xử lý 29 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, thu nộp ngân sách nhà nước 12,65 triệu đồng.

Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân bán hàng, họp chợ không đúng nơi quy định tại khu vực ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đức Xuân.

Ông Vi Văn Thuấn, Quyền Trưởng phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường Bắc Kạn, cho biết: Địa phương xác định lập lại trật tự đô thị phải gắn với quản lý thường xuyên, liên tục. Bên cạnh vận động người dân tự giác khắc phục vi phạm, các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của tổ dân phố trong phát hiện, phản ánh những trường hợp tái lấn chiếm. Đây là nhiệm vụ cần duy trì nhằm giữ gìn đường phố thông thoáng, sạch đẹp, tránh tình trạng vi phạm tái diễn sau các đợt ra quân.

Ở khu vực nông thôn, tình trạng họp chợ tự phát, buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông cũng đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý. Tại xã Tân Kỳ, Công an xã phối hợp với chính quyền địa phương vận động các hộ dân, cơ sở kinh doanh ven đường chấp hành quy định về hành lang an toàn giao thông. Những vị trí có nguy cơ phát sinh họp chợ, buôn bán tự phát được chú trọng kiểm tra để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh.

Đại úy Đàm Anh Tú, Phó Trưởng Công an xã Tân Kỳ, cho biết: Lực lượng Công an chủ động nắm tình hình, phối hợp tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng lòng đường, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán gây cản trở giao thông; đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, giải tỏa vi phạm mới là bước đầu; duy trì trật tự sau giải tỏa mới là yêu cầu quan trọng để tạo chuyển biến bền vững. Vì vậy, chính quyền và lực lượng chức năng cần duy trì kiểm tra, kịp thời xử lý các trường hợp tái phạm, đồng thời tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu, tự giác chấp hành quy định về sử dụng lòng đường, vỉa hè.