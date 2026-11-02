'Giữ tốt, dùng bền' ở đơn vị kiểm soát quân sự Thủ đô

Chăm sóc tỉ mỉ “người bạn đồng hành”

Đều đặn vào cuối giờ chiều mỗi ngày, khu kỹ thuật của Tiểu đoàn Vệ binh-Kiểm soát quân sự (KSQS) lại rộn ràng tiếng thử máy, tiếng kim khí lách cách. Sau một ngày cơ động trên các tuyến đường Thủ đô, những chiếc mô tô đặc chủng, “người bạn đồng hành” thân thiết của cán bộ, chiến sĩ trong các buổi dẫn đoàn, tuần tra, KSQS, lại được bảo quản, bảo dưỡng tỉ mỉ, đúng quy trình. Cạnh đó, những chiếc ô tô đặc chủng, xe chở quân cũng được kiểm tra từ hệ thống điện, lốp đến động cơ, bảo đảm sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo.

Thượng úy Vũ Minh Quang, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 2 KSQS, chia sẻ: “Đặc thù công việc của lực lượng KSQS là thường xuyên di chuyển trên các tuyến phố có mật độ giao thông đông đúc, tính chất nhiệm vụ đòi hỏi sự chính xác tối đa. Chỉ một sơ suất nhỏ về kỹ thuật cũng có thể ảnh hưởng đến an toàn và kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn đơn vị. Vì vậy, trước khi cơ động, chúng tôi luôn kiểm tra kỹ các thông số kỹ thuật xe, nhất là hệ thống phanh, đèn tín hiệu, còi ưu tiên, áp suất lốp... Khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, xe máy phải được lau chùi, bảo dưỡng ngay. Việc cấp phát, sử dụng xăng dầu cũng được tính toán khoa học, định mức chặt chẽ để thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh-Kiểm soát quân sự bảo quản mô tô đặc chủng sau khi thực hiện nhiệm vụ.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của VKTBKT đối với sức mạnh chiến đấu, Đảng ủy Tiểu đoàn đưa nội dung thực hiện Cuộc vận động 50 vào nghị quyết lãnh đạo; xác định kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. Từ yêu cầu của cấp ủy, chỉ huy, việc giữ gìn, khai thác trang bị được cụ thể hóa trong từng công việc hằng ngày.

Thực hiện nền nếp 4 mục tiêu

Để Cuộc vận động 50 đi vào chiều sâu, trở thành hành động tự giác của mỗi quân nhân, Đảng ủy Tiểu đoàn phân công cấp ủy viên trực tiếp phụ trách, theo dõi từng khâu, từng bộ phận. Đơn vị gắn thực hiện Cuộc vận động 50 với Phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động, phong trào thi đua khác. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh, giúp bộ đội nắm chắc 4 mục tiêu: Quản lý tốt VKTBKT; khai thác VKTBKT tốt, bền; bảo đảm an toàn; thực hành tiết kiệm. Mỗi mục tiêu đều gắn với yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị.

Khắc sâu lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mỗi viên đạn, mỗi khẩu súng là mồ hôi nước mắt của đồng bào mình”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tài sản công. Tinh thần quý trọng, tiết kiệm được thể hiện từ việc chăm sóc từng phương tiện, sử dụng đúng quy trình đến quản lý chặt chẽ xăng dầu, vật tư kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ.

Thiếu tá Trịnh Trọng Nương, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Vệ binh-KSQS nhấn mạnh, thực hiện Cuộc vận động 50 góp phần quan trọng duy trì sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Để cụ thể hóa các mục tiêu, cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn gắn quản lý, khai thác VKTBKT với giáo dục ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật về giao thông đường bộ, xây dựng văn hóa giao thông cho bộ đội. Giữ tốt trang bị phải đi đôi với sử dụng đúng quy định, bảo đảm an toàn trong từng nhiệm vụ.

Bảo dưỡng mô tô, bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với duy trì nghiêm chế độ ngày kỹ thuật, giờ kỹ thuật, Tiểu đoàn chú trọng bảo đảm an toàn kho tàng, trạm xưởng, nhất là trạm cấp phát xăng dầu. Hệ thống nhà kho, trạm sửa chữa được củng cố theo yêu cầu xây dựng chính quy; vật tư, trang bị được sắp xếp khoa học, bảo đảm “dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra”. Hằng năm, đơn vị kiểm tra toàn bộ hệ thống chống sét, phương tiện phòng cháy, chữa cháy; duy trì nghiêm chế độ trực, tuần tra, canh gác. Các phương án bảo vệ, phòng, chống cháy, nổ, ứng phó thiên tai được rà soát, bổ sung phù hợp thực tế. Đơn vị tổ chức luyện tập, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, thuần thục động tác xử trí tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Những năm qua, Tiểu đoàn bảo đảm kịp thời trang bị, phương tiện có chất lượng tốt, phục vụ các đoàn quân sự quốc tế và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc với Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Đơn vị huy động hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ KSQS, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh quân nhân, người điều khiển phương tiện quân sự vi phạm quy định. Kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện.

Một ngày mới bắt đầu, những chiến sĩ KSQS Thủ đô lại lên đường làm nhiệm vụ cùng những chiếc mô tô đặc chủng sạch đẹp, sáng bừng dưới nắng. Công việc của họ dẫu thầm lặng nhưng đầy vinh dự: Kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật, điều lệnh Quân đội của quân nhân khi ra ngoài doanh trại; phối hợp điều tiết giao thông, bảo vệ các mục tiêu được giao... Tác phong chuẩn xác, chính quy của người lính cùng những phương tiện được giữ gìn tốt, vận hành an toàn đang góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô” trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.