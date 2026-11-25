Lớp trẻ tham gia Đội cồng chiêng để gìn giữ một phần văn hóa của bà con

Giữ gìn tiếng cồng, tiếng chiêng

Ở Bảo Lâm 4, tiếng cồng chiêng từ lâu đã gắn bó với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Mạ, hiện diện trong các dịp lễ hội và sinh hoạt cộng đồng. Thế nhưng, cùng với những đổi thay của cuộc sống, số người biết đánh chiêng ngày càng ít, khiến những người gắn bó lâu năm với loại hình nghệ thuật dân gian này không khỏi trăn trở.

Già làng K’Manh (68 tuổi), hiện là Đội trưởng đội cồng chiêng vẫn nhớ những ngày đầu làm quen với cồng chiêng. Ông kể, năm 15 tuổi, ông bắt đầu học đánh chiêng từ bạn bè và các già làng trong thôn. Không qua trường lớp bài bản, ông học bằng cách quan sát, lắng nghe rồi tập theo từng nhịp đánh. Qua những lần tham gia sinh hoạt cộng đồng, tình yêu với tiếng chiêng gắn bó suốt hơn nửa thế kỷ.

Với người Mạ, cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ trong những ngày hội mà còn gắn với phong tục, tập quán và đời sống tinh thần của cộng đồng. Khi được bà con tin tưởng giao trách nhiệm tổ trưởng đội chiêng, ông K’Manh luôn xem việc duy trì hoạt động của đội là cách góp phần gìn giữ vốn văn hóa của dân tộc mình.

Điều khiến ông lo lắng là lớp trẻ hiện nay ít có điều kiện tiếp xúc với cồng chiêng như trước. Cuộc sống có nhiều thay đổi, người trẻ bận rộn với công việc, học tập và những mối quan tâm riêng. Trong khi đó, học đánh chiêng cần thời gian, sự kiên trì và khả năng phối hợp với các thành viên trong đội.

Đội cồng chiêng của ông K’Manh diễn tại Ngày hội văn hóa

Ông K’Manh mong muốn, ngày càng có nhiều thanh niên tham gia học đánh chiêng, được những người lớn tuổi hướng dẫn để hiểu và tiếp nối nét văn hóa của dân tộc. Bởi theo ông, nếu không có người kế tục, những kinh nghiệm, cách đánh chiêng được tích lũy qua nhiều thế hệ có thể dần mai một.

Người trẻ nối nhịp chiêng, giữ điệu xoang

Những trăn trở của người đi trước cũng là động lực để các hoạt động truyền dạy cồng chiêng được duy trì. Tại Bảo Lâm 4, lớp học cồng chiêng hiện có 15 thành viên, chủ yếu là người trẻ. Không chỉ học cách đánh chiêng, các thành viên còn được hướng dẫn múa xoang, từng bước làm quen với những sinh hoạt văn hóa truyền thống của dân tộc Mạ.

Ông K'Manh chỉ dạy cồng chiêng cho Ka Yên

Tham gia lớp học, Ka Yên cảm nhận được niềm vui khi được trực tiếp tìm hiểu văn hóa của dân tộc mình. Những buổi đầu, việc ghi nhớ nhịp chiêng, phối hợp với các thành viên và thực hiện động tác múa xoang còn nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, qua từng buổi tập, được người đi trước hướng dẫn và cùng các bạn thực hành, Ka Yên dần tự tin hơn.

Những buổi tập cũng là dịp để người trẻ gặp gỡ, gắn kết và cùng nhau gìn giữ bản sắc dân tộc. Dù việc sắp xếp thời gian tham gia tập luyện đôi lúc còn khó khăn, Ka Yên mong muốn lớp học tiếp tục được duy trì, thu hút thêm nhiều bạn trẻ để tiếng chiêng và điệu xoang không bị lãng quên.

Từ tâm huyết của già làng K’Manh đến sự tham gia của 15 thành viên trẻ, việc truyền dạy cồng chiêng ở Bảo Lâm 4 đang mở thêm cơ hội để văn hóa truyền thống được tiếp nối. Đối với người trẻ hôm nay vẫn cần nhiều thời gian để thành thạo từng nhịp chiêng, điệu múa, nhưng sự quan tâm và chủ động học hỏi của họ đã là tín hiệu đáng mừng. Bởi khi tiếng chiêng được cất lên và có người trẻ sẵn lòng học hỏi, những giá trị văn hóa của đồng bào Mạ vẫn còn cơ hội được gìn giữ, trao truyền cho các thế hệ mai sau.