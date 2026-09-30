Giữ thông suốt những tuyến đường phía Tây Quảng Ninh

Bám tuyến, kiểm soát chặt xe chở vật liệu

Tại khu vực phía Tây TP Quảng Ninh, nhiều dự án trọng điểm, khu công nghiệp quy mô lớn đang được triển khai. Để đáp ứng yêu cầu đó, số lượng phương tiện vận chuyển đất, đá, vật liệu xây dựng hoạt động thường xuyên trên các tuyến đường tăng mạnh. Do đó cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 kiểm tra kích thước thành thùng xe tải. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh.

Theo thống kê sơ bộ trên địa bàn do Đội CSGT đường bộ số 1 quản lý, số phương tiện vận chuyển đất, đá, vật liệu hiện dao động quanh mức 300 xe, tùy nhu cầu vận chuyển của các doanh nghiệp, mỏ và công trường.

Bám sát đặc điểm địa bàn, Đội CSGT đường bộ số 1 tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải. Trọng tâm là kiểm soát tải trọng, khổ giới hạn, kích thước thùng xe và việc chằng buộc hàng hóa, đồng thời gắn trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông với giữ gìn vệ sinh trên các tuyến vận chuyển.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đội CSGT đường bộ số 1 đã xử lý 1.287 trường hợp trong chuyên đề xe tải, phạt tiền hơn 4,15 tỷ đồng. Kết quả kiểm tra các nhóm hành vi ghi nhận 72 trường hợp vi phạm quá trọng tải, phạt tiền 464 triệu đồng; 14 trường hợp vi phạm kích thước thùng xe, phạt tiền 578,5 triệu đồng; 36 trường hợp vi phạm khổ giới hạn, phạt tiền 264,2 triệu đồng và 24 trường hợp vi phạm chằng buộc hàng hóa, phạt tiền 240 triệu đồng;…

Thượng tá Đào Công Hiểu, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, nhấn mạnh: Nhu cầu vận chuyển vật liệu phục vụ các dự án rất lớn, đòi hỏi đơn vị phải bám sát địa bàn, kiểm soát chặt những khu vực trọng điểm. Chúng tôi vừa tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, vừa phối hợp với Công an cơ sở yêu cầu doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm đối với phương tiện, người lái và vệ sinh tuyến vận chuyển. Mục tiêu là bảo đảm an toàn cho người dân, giữ giao thông thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai.

Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp với Công an các phường làm việc trực tiếp với các đơn vị vận tải, yêu cầu cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Tại các khu vực trọng điểm, đơn vị duy trì tổ công tác bám sát những khung giờ hoạt động vận tải diễn ra tập trung, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Đội CSGT đường bộ số 1 tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với phương tiện kinh doanh vận tải. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh.

Việc kiểm soát gắn với yêu cầu khắc phục ngay những điều kiện không bảo đảm an toàn. Với xe chở hàng vượt quá chiều cao cho phép hoặc kéo bùn đất ra đường, lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu hạ phần hàng vượt giới hạn, vệ sinh sạch sẽ trước khi tiếp tục lưu thông. Cách làm này góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh ngay trên tuyến vận chuyển, đồng thời nhắc nhở lái xe, doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm trong từng chuyến hàng.

Các đơn vị vận tải cũng được yêu cầu duy trì tưới nước, vệ sinh đường với tần suất 20–25 phút/lần tại khu vực cần xử lý bụi, bùn đất. Khi nắng khô hoặc mưa làm bẩn đường, phải tăng cường phương tiện tưới rửa, không để bùn đất tích tụ thành lớp dày dưới lòng đường. Việc làm sạch tuyến vận chuyển theo sát điều kiện thực tế, bảo đảm người dân đi lại an toàn.

Chủ động phòng ngừa, nâng ý thức người tham gia giao thông

Với hơn 60 cán bộ, chiến sĩ, Đội CSGT đường bộ số 1 bố trí từ 9 đến 12 tổ công tác theo yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm bao quát địa bàn. Trong đợt cao điểm đang triển khai, đơn vị duy trì 100% quân số ứng trực, tập trung kiểm soát xe tải, xe khách và vi phạm nồng độ cồn,.. hướng tới kiềm chế tai nạn giao thông những tháng cuối năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đội CSGT đường bộ số 1 đã xử lý 21.356 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt hơn 81,27 tỷ đồng; tạm giữ 6.018 phương tiện, tước quyền sử dụng 320 giấy phép lái xe và trừ điểm 2.995 giấy phép lái xe. Trong đó, đơn vị đã xử lý 6.950 trường hợp vi phạm tốc độ; 4.315 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; 215 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu; 1.597 trường hợp vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh; 526 trường hợp đi ngược chiều;….

Mô hình “CSGT từ xa” được đặt tại một số đoạn đường cong, khuất tầm nhìn, nơi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên địa bàn CSGT đường bộ số 1 quản lý. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh.

Gắn với tuần tra, xử lý, một cách làm trực quan được đơn vị triển khai hiệu quả là mô hình “CSGT từ xa”. Các mô hình chiến sĩ CSGT có kích thước tương đương người thật được đặt tại một số đoạn đường cong, khuất tầm nhìn, nơi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên địa bàn Đội quản lý. Hình ảnh trực quan giúp nhắc người điều khiển phương tiện giảm tốc độ, tăng quan sát khi đi qua. Đây là biện pháp bổ trợ cho hoạt động tuần tra, hướng tới phòng ngừa nguy cơ ngay trên tuyến đường.

Thượng tá Đào Công Hiểu, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, cho biết: Sau 2 tháng triển khai mô hình, qua theo dõi tại các vị trí thực hiện, chúng tôi ghi nhận người điều khiển phương tiện đã chú ý giảm tốc độ, quan sát hơn khi qua những đoạn đường tiềm ẩn nguy hiểm. Số vụ tai nạn giao thông tại các vị trí này giảm 35%, số trường hợp vi phạm tốc độ giảm 40%, đi không đúng phần đường, làn đường giảm 38%. Qua mô hình, chúng tôi mong muốn người dân dần hình thành thói quen chủ động quan sát, đi đúng tốc độ và tự giác chấp hành quy định giao thông, kể cả khi không có lực lượng làm nhiệm vụ.

Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp Công an phường Hiệp Hòa tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tặng mũ bảo hiểm cho người dân. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh.

Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho người dân, đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát gắn với tuyên truyền, Đội CSGT đường bộ số 1 tiếp tục tập trung phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn đi lại cho người dân và vận chuyển hàng hóa, vật liệu phục vụ các dự án phía Tây Quảng Ninh.