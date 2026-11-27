Hiện, TP.HCM có 7.677 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM - là một không gian tiêu biểu. Ảnh: Khương Nguyễn.

Sáng 27/11, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức tọa đàm “Lấy ý kiến góp ý bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tiêu biểu trên địa bàn TP.HCM”.

Các đại biểu đã góp ý cho dự thảo của bộ tiêu chí. Chuyên gia cho rằng đây sẽ là công cụ tiềm năng để đánh giá hiệu quả thực chất, tăng cường tác động tích cực của các Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố.

Dự kiến triển khai thí điểm Bộ tiêu chí vào năm 2027

Tại tọa đàm, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết thành phố hiện có 7.677 mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Quy mô triển khai lớn đặt ra yêu cầu chuyển từ xây dựng mô hình sang duy trì hoạt động, phát huy sức sống và tác động thực chất đến đời sống người dân.

Theo bà, quá trình triển khai rộng rãi Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố cho thấy tình cảm đặc biệt cũng như niềm tự hào của người dân ở thành phố mang tên Bác. Thành ủy và UBND TP.HCM đã giao nhiệm vụ hình thành các Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với sức sống, bền bỉ và có tác động tích cực với đời sống tinh thần của người dân thành phố.

“Các không gian này cần có sức lan tỏa đến nhiều lực lượng, từ cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học đến các mô hình tại cộng đồng và khu dân cư. Đây cũng là những yêu cầu mà cán bộ, lãnh đạo thành phố đặt ra trong quá trình triển khai”, bà Trần Thị Thu Hiền chia sẻ.

(Từ trái qua) Bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, bà Trần Thị Thu Hiền - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, TS Phạm Ngọc Lợi - Phó giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM - chủ trì tọa đàm.

Bà nhấn mạnh bộ tiêu chí cần được xây dựng trên cơ sở khoa học, phù hợp thực tiễn và có tính khả thi. Các đại biểu tham dự tọa đàm được đề nghị góp ý về kết cấu, nội dung tiêu chí, những yêu cầu thực tế tại cơ sở cũng như giải pháp tổ chức thực hiện, lộ trình và mô hình công nhận.

Theo dự thảo được trình bày tại tọa đàm, bộ tiêu chí đánh giá Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gồm 5 nhóm, 20 nội dung và 52 tiêu chí thành phần. Các nhóm tập trung đánh giá chất lượng nội dung, hiệu quả hoạt động, tác động xã hội, cơ sở vật chất và năng lực quản lý, vận hành không gian.

Dự thảo đề xuất cơ cấu đánh giá theo hướng coi trọng hiệu quả thực chất. Trong đó, nhóm chất lượng nội dung chiếm 25%, hiệu quả hoạt động 30%, tác động xã hội 25%, cơ sở vật chất 10% và năng lực quản lý, vận hành 10%.

Về lộ trình, dự thảo đề xuất triển khai thí điểm trong năm 2027, mở rộng trong giai đoạn 2028-2029 và tổ chức rà soát, đánh giá vào năm 2030. Các ý kiến tại tọa đàm sẽ được tổng hợp để tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí và kế hoạch thực hiện trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Đại diện Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình - Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - chia sẻ về dự thảo Bộ tiêu chí.

Bộ tiêu chí cần đo hiệu quả thực chất, tránh chạy theo hình thức

Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Đình Linh, Phó trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, cho rằng bộ tiêu chí cần giải quyết những bất cập trong quá trình triển khai Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Sau ba năm thực hiện, nhiều mô hình đã hình thành nhưng chất lượng hoạt động chưa đồng đều.

Theo ông Linh, bộ tiêu chí cần trở thành công cụ giúp cơ sở xác định hướng phát triển, cơ quan quản lý đánh giá hiệu quả và phân bổ nguồn lực phù hợp. Việc cần có thước đo khách quan về chất lượng hoạt động, sự chuyển biến và tác động đối với cộng đồng.

Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy đề xuất hoàn thiện các tiêu chí theo hướng coi trọng hiệu quả thực chất, hạn chế sự trùng lặp giữa các tiêu chí thành phần. Đồng thời, cần phân biệt số lượng hoạt động được tổ chức với giá trị thực tế mà hoạt động mang lại, từ mức độ tham gia đến khả năng thụ hưởng của từng nhóm đối tượng.

Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phát biểu tại tọa đàm.

Ông Linh cũng lưu ý bộ tiêu chí cần có khung đánh giá chung nhưng linh hoạt theo từng loại hình. Quá trình đánh giá cần có hướng dẫn minh chứng, thẩm định thực tế và cơ chế kiểm tra định kỳ sau công nhận.

Góp ý tại tọa đàm, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho rằng việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là quyết sách độc đáo của Đảng bộ thành phố, được triển khai qua nhiều năm. Bà đánh giá các mô hình hiện nay khá phong phú nhưng có nơi vẫn nặng về trưng bày, thiếu hoạt động thường xuyên.

Bà đề nghị nội dung Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cần gắn chặt với đặc thù ngành nghề, đối tượng và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Thay vì chỉ giới thiệu chung về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, các mô hình có thể khai thác những lời dạy, tư tưởng phù hợp với công việc cụ thể, qua đó gắn việc tìm hiểu với thực hành trong đời sống hàng ngày.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, góp ý cho bộ tiêu chí.

Về các nhóm tiêu chí, bà đồng tình với việc đánh giá hiệu quả hoạt động, chất lượng trải nghiệm và tác động xã hội. Theo bà, sức lan tỏa của không gian văn hóa cần thể hiện qua những chuyển biến cụ thể trong ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự, xây dựng nếp sống văn minh và văn hóa ứng xử. Bà cũng đề xuất phát triển các thiết chế theo hướng mở, thân thiện, tiết kiệm. Đồng thời, các không gian cần có người phụ trách, tổ chức hoạt động thường xuyên, phù hợp điều kiện từng cơ sở.