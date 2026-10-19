Giữ sức khoẻ cho người lao động

Người lao động Công ty Hồng Sâm (xã Hữu Lũng) khám sức khoẻ tại Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng

Xã Hữu Lũng có số lượng cơ quan, đơn vị và cơ sở sản xuất, kinh doanh khá lớn; lực lượng lao động đông, phân bố tại nhiều khu vực. Theo kết quả rà soát, toàn xã có 1.119 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động, sử dụng trên 3.600 lao động. Thực hiện Kế hoạch số 299 ngày 28/7/2026 và Kế hoạch số 330 ngày 26/8/2026 của UBND tỉnh, UBND xã Hữu Lũng đã khẩn trương ban hành văn bản triển khai; phân công bộ phận chuyên môn rà soát các cơ quan, đơn vị, cơ sở sử dụng lao động và số người thuộc diện khám. Cùng với đó, xã tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị chủ động bố trí kinh phí, thời gian, liên hệ với cơ sở y tế đủ điều kiện để tổ chức khám sức khỏe.

Bà Từ Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Lũng cho biết: Ngay sau khi có kế hoạch của UBND tỉnh, xã đã rà soát từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và số lao động đang làm việc trên địa bàn. Đối với những đơn vị chưa tổ chức khám hoặc tỷ lệ người lao động được khám còn thấp, UBND xã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc xây dựng kế hoạch thực hiện. Mục tiêu là bảo đảm người lao động được khám đầy đủ, kết quả khám được quản lý, cập nhật, phục vụ theo dõi sức khỏe lâu dài.

Qua rà soát, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã có 601 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đến cuối tháng 9/2026, cả 601 người đã được khám sức khỏe, đạt 100%. Ở khối sản xuất, kinh doanh, việc tổ chức khám gặp nhiều khó khăn hơn do số lượng cơ sở lớn, phân bố rộng; quy mô hoạt động và số lao động tại mỗi đơn vị không đồng đều, UBND xã đã phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng và các doanh nghiệp thống nhất danh sách, thời gian, địa điểm khám; xây dựng phương án linh hoạt theo đặc thù sản xuất của từng đơn vị.

Bác sĩ Nguyễn Thế Độ, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng thông tin: Đối với doanh nghiệp tổ chức làm việc theo ca, kíp, trung tâm cử cán bộ đến tận nơi lấy mẫu máu đưa về xét nghiệm, sau đó bố trí khám sức khỏe theo từng ca. Cách làm này giúp người lao động được khám đầy đủ, thuận tiện, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Sự phối hợp chủ động, linh hoạt giữa chính quyền xã, cơ sở y tế và doanh nghiệp đã góp phần tháo gỡ khó khăn về thời gian, nhân lực, tạo điều kiện để người lao động tham gia khám. Nhờ đó, đến nay, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn xã đã tổ chức khám sức khỏe cho trên 2.500 người, đạt gần 70% tổng số lao động trên địa bàn.

Chị Lê Thị Châm, công nhân Công ty TNHH Hồng Sâm, xã Hữu Lũng chia sẻ: Được doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng giúp người lao động thuận lợi hơn, không ảnh hưởng nhiều đến công việc. Qua kiểm tra, chúng tôi biết rõ tình trạng sức khỏe của mình để chủ động điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt và điều trị kịp thời nếu phát hiện bất thường.

Thực tế cho thấy, khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện sớm một số bệnh thường gặp như: tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường, bệnh về mắt, tai, mũi, họng mà còn góp phần nhận diện các yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe do điều kiện lao động. Trên cơ sở kết quả khám, doanh nghiệp có thể bố trí công việc phù hợp, tư vấn điều trị, theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Để thực hiện mục tiêu khám sức khỏe toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 72 ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, thời gian tới, UBND xã Hữu Lũng tiếp tục rà soát chính xác số cơ sở đang hoạt động, số lao động đã và chưa được khám; tập trung đôn đốc những đơn vị còn chậm triển khai; phối hợp với các cơ sở y tế bố trí lịch khám phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng đơn vị; hướng dẫn quản lý, cập nhật kết quả vào sổ sức khỏe điện tử để theo dõi sức khỏe người lao động lâu dài.