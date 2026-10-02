Giữ sự yêu thương, tôn trọng trong mỗi gia đình

Ngay từ tên nhóm đã cho thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa con và cha mẹ - một mối quan hệ thiêng liêng trong gia đình và xã hội. Giữa cha mẹ và con không chỉ có mối quan hệ trực hệ huyết thống mà còn là cái nôi đầu tiên, quan trọng nhất nuôi dưỡng nhân cách, đạo đức, tâm lý hành vi, phát triển bản thân một cách toàn diện. Không chỉ có tình yêu thương, truyền thống văn hóa, chuẩn mực đạo đức quy định, điều chỉnh hành vi, ứng xử giữa cha mẹ và con, mà mối quan hệ này đã được luật hóa bằng hành lang pháp lý như: Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật Trẻ em năm 2016…

Theo đó, trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đó là: thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội…; đồng thời cũng quy định rõ quyền và nghĩa vụ của con là: được cha mẹ thương yêu, tôn trọng, thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản theo quy định của pháp luật; được học tập và giáo dục; được phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức. Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Trước hiện tượng “Con ghét bố mẹ” với hàng trăm ngàn thành viên không nên vội dùng lăng kính đạo đức xã hội truyền thống để quy kết “vô ơn”, “bất hiếu”, “ngỗ nghịch”… mà quan trọng hơn là cần có cái nhìn đa chiều để phân tích, đánh giá đúng, trúng vấn đề, từ đó có giải pháp hiệu quả củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa cha mẹ và con, cũng như giữa con và cha mẹ. Điều gì đang xảy ra khi con “ghét”, nguyên nhân vì sao con “ghét”, con đã có người, có nơi để lắng nghe, được chia sẻ, được an toàn giãi bày những điều con “ghét” ấy hay chưa… Đằng sau những câu trả lời ấy vẫn là một khoảng trống khiến trẻ phải tìm nơi giãi bày trên mạng xã hội - vốn dĩ ẩn danh nhưng chắc chắn không hoàn toàn an toàn cho trẻ.

Giáo dục con trẻ và giữ gìn hạnh phúc gia đình luôn là một hành trình không hề đơn giản, nhất là trong xã hội hiện đại vốn có nhiều áp lực và cạm bẫy. Thế nhưng với tình yêu thương, sự tôn trọng, chia sẻ và đồng cảm của cha mẹ dành cho con và của con dành cho cha mẹ, chắc chắn những hành vi, cảm xúc… chưa tích cực sẽ được điều chỉnh, để đi đến sự thấu hiểu, cảm thông. Có như thế, mỗi gia đình mới trở thành tế bào tốt của xã hội.