Vườn sầu riêng của ông Đoàn Văn Thanh, xã Quảng Tín có tiềm năng trở thành điểm tham quan và giới thiệu mô hình canh tác

Đánh thức giá trị sản phẩm

Những vườn cây, làng nghề không chỉ mang lại nguồn thu từ sản xuất mà còn góp phần hình thành cảnh quan và nét đặc trưng cho mỗi xã, phường, đặc khu ở Lâm Đồng. Khi sản xuất được kết hợp với tham quan, trải nghiệm và giới thiệu đặc sản, giá trị của các sản phẩm địa phương càng được nâng cao.

Gia đình anh Trần Văn Khánh, ở thôn Lạc Thiện 2, xã D’ran, có hơn 1,5 ha hồng. Anh Khánh chú trọng chăm sóc vườn theo hướng hữu cơ, đồng thời bố trí không gian vườn cây hài hòa với cảnh quan chung, tạo điều kiện để du khách tham quan, trải nghiệm. “Chúng tôi phát triển vườn theo hướng hữu cơ, vừa tạo ra sản phẩm sạch, vừa bảo đảm môi trường an toàn khi có khách du lịch ghé thăm”, anh Khánh cho biết.

Theo UBND xã D’ran, với diện tích khoảng 1.200 ha, cây hồng ăn trái được xác định là cây trồng chủ lực, góp phần bảo đảm sinh kế cho người dân. Địa phương đã hoàn thiện dự thảo đề án “Xây dựng thương hiệu cây hồng D’ran chuyển đổi xanh gắn với du lịch canh nông”. Qua đó, hướng đến nâng cao chất lượng, giá trị trái hồng và kết nối các vườn cây với hoạt động tham quan, trải nghiệm của du khách.

Xã D'ran xây dựng thương hiệu sản phẩm trái hồng gắn với chuyển đổi xanh và du lịch canh nông

Không chỉ có trái hồng, Lâm Đồng còn sở hữu nguồn nông sản, đặc sản và nghề truyền thống phong phú. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh có 853 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, gồm 88 sản phẩm 4 sao và 765 sản phẩm 3 sao, với 480 chủ thể tham gia; 27 làng nghề, làng nghề truyền thống đang hoạt động. Đáng chú ý, tỉnh đã hình thành 428 chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản, với 47.590 hộ tham gia. Từ lợi thế đó, Lâm Đồng đã định hướng triển khai chương trình OCOP giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu mỗi năm phát triển thêm 1 - 2 sản phẩm OCOP thuộc nhóm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và du lịch nông thôn đạt từ 3 sao trở lên. Kế hoạch này hướng đến việc có ít nhất 30% chủ thể OCOP xây dựng chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định.

Giữ môi trường để phát triển bền vững

Khi cảnh quan nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng và đời sống làng quê trở thành nguồn lực du lịch, môi trường sẽ quyết định chất lượng điểm đến. Sức hấp dẫn ấy khó duy trì nếu rác thải tồn đọng, nguồn nước ô nhiễm và không gian sinh hoạt thiếu vệ sinh.

Theo số liệu ngành nông nghiệp và môi trường, 9 tháng năm 2026, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý ở khu vực nông thôn ước đạt 75,64%, thấp hơn mức 93,65% tại đô thị. Chênh lệch này cho thấy, hạn chế trong công tác thu gom, xử lý chất thải ở nông thôn. Áp lực càng lớn tại những địa bàn phát triển du lịch, khi hoạt động tham quan, ăn uống, lưu trú sẽ làm phát sinh thêm chất thải bên cạnh sản xuất và sinh hoạt thường ngày.

Vùng quê Lâm Đồng hấp dẫn du khách bởi cảnh quan thiên nhiên, nét sinh hoạt bình dị và hoạt động sản xuất đặc trưng của người dân

Vấn đề không dừng ở việc bố trí thùng rác hay vệ sinh cảnh quan, mà ở việc tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải thường xuyên. Trong đó, việc kiểm soát nước thải từ hoạt động dịch vụ, hạn chế ô nhiễm đất, nước và ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên được quan tâm từ đầu.

Trong định hướng phát triển OCOP giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh cũng chú trọng sản xuất hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ cảnh quan. Việc gắn sản phẩm với vùng nguyên liệu ổn định, nâng cao chất lượng và phát triển chuỗi liên kết sẽ tạo nền tảng để hoạt động du lịch không tách rời sản xuất, đồng thời hạn chế khai thác tài nguyên theo hướng ngắn hạn.

Theo ông Vũ Đình Cường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, tỉnh đang triển khai đề án Phát triển các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, ứng dụng công nghệ cao, sinh thái giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời phát triển du lịch canh nông với thông điệp “mỗi làng một điểm đến, mỗi sản phẩm một câu chuyện”, gắn với bảo tồn đa dạng sinh học Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang... Đây là cơ sở để khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển các mô hình du lịch nông thôn.