Giữ sắc thổ cẩm của người Mạ vùng Cát Tiên ở Lâm Đồng

Phụ nữ Mạ ở vùng Cát Tiên sau những lúc làm nương rẫy, đồng ruộng có thêm nghề dệt thổ cẩm, vừa có thêm thu nhập, vừa giữ gìn văn hóa, nét đẹp truyền thống đồng bào Mạ. (Ảnh: Kha Phạ/TTXVN)

Phụ nữ Mạ ở bản Buôn Go, xã Cát Tiên (Lâm Đồng) cùng đến nhà rông để dệt thổ cẩm truyền thống. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Phụ nữ Mạ ở bản Buôn Go, xã Cát Tiên (Lâm Đồng) dệt thổ cẩm truyền thống. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Lớp hướng dẫn nghề dệt thủ công truyền thống cho phụ nữ người Mạ ở bản Buôn Go, xã Cát Tiên (Lâm Đồng) được tổ chức tại nhà truyền thống. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Lớp hướng dẫn nghề dệt thủ công truyền thống cho phụ nữ người Mạ ở bản Buôn Go, xã Cát Tiên (Lâm Đồng) được tổ chức tại nhà truyền thống. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Phụ nữ Mạ ở vùng Cát Tiên dệt thổ cẩm truyền thống. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Nghề dệt thủ công truyền thống của người Mạ, vùng Cát Tiên (Lâm Đồng) vẫn giữ gìn được nhiều bản sắc và sản phẩm truyền thống đặc sắc. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Nghề dệt thủ công truyền thống của người Mạ, vùng Cát Tiên (Lâm Đồng) vẫn giữ gìn được nhiều bản sắc và sản phẩm truyền thống đặc sắc. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Phụ nữ Mạ ở vùng Cát Tiên (Lâm Đồng) cùng nhau dệt thổ cẩm tạo nên sản phẩm truyền thống đặc sắc. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Phụ nữ Mạ ở vùng Cát Tiên dệt thổ cẩm truyền thống. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Phụ nữ Mạ ở vùng Cát Tiên (Lâm Đồng) cùng nhau dệt thổ cẩm truyền thống. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Những sản phẩm dệt thủ công bằng thổ cẩm của đồng bào Mạ, vùng Cát Tiên (Lâm Đồng) tuy gặp khó khăn đầu ra nhưng vẫn thu hút người tiêu dùng. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)