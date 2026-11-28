Vườn quốc gia Tà Đùng được gìn giữ, bảo vệ và trở thành lá phổi xanh của Lâm Đồng

Chuyện giữ rừng qua nhiều thế hệ

Hơn 15 năm đi giữ rừng, K’Măng đã quen để ý đến những dấu hiệu nhỏ trên đường tuần tra. Thấy dấu chân lạ hay vết bánh xe mới, K’Măng dừng lại kiểm tra và báo cho lực lượng chức năng khi cần.

K’Măng sống ở xã Đam Rông 1, hiện là Tổ trưởng Tổ nhận khoán bảo vệ rừng số 11, thuộc địa bàn Trạm Bảo vệ rừng số 4, Vườn quốc gia (VQG) Tà Đùng. Là người có uy tín trong cộng đồng người Mạ, K’Măng thường xuyên đi tuần cùng các thành viên trong tổ. K’Măng cũng vận động người thân, bà con cùng giữ rừng.

Cộng đồng các dân tộc Lâm Đồng cùng chung tay bảo vệ rừng tại VQG Tà Đùng

“Rừng Tà Đùng gần gũi như người thân. Khi nghe tin có người xâm nhập rừng, dù mưa gió hay đêm tối, mình cũng phải đi kiểm tra”, K’Măng chia sẻ.

Trong gia đình K’Măng, sự gắn bó với rừng đang được thế hệ sau tiếp nối. Con trai K’Măng theo học ngành quản lý tài nguyên rừng với mong muốn sau này góp sức bảo vệ rừng.

Đồng bào các xã của Lâm Đồng tham gia nhận khoán và thường xuyên tham gia hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng tại VQG Tà Đùng

Cùng ở xã Đam Rông 1, Tổ trưởng Tổ nhận khoán bảo vệ rừng số 8 K’Thanh cũng đã có hơn 15 năm giữ rừng. Từ nhỏ, K’Thanh đã nghe người đi trước kể về rừng thiêng Tà Đùng và cách dân làng thay nhau canh giữ.

“Ngày trước, khi cây rừng bị đốn hạ nhiều, dân làng từng thay phiên nhau lên rừng ngủ đêm, nếu có kẻ phá hoại thì đánh chiêng, đốt lửa báo hiệu. Khi kiểm lâm về xã, đồng bào Mạ lại cùng cán bộ tuần tra, tiếp nối công việc giữ rừng mà cha ông để lại”, K’Thanh kể.

Đồng bào các dân tộc cùng tham gia giữ rừng, góp phần quan trọng bảo vệ rừng tại VQG Tà Đùng (Lâm Đồng)

Ở thôn Đắk Som 2, xã Tà Đùng, K’Bằng Ben Bửu cũng lớn lên cùng những câu chuyện về rừng thiêng. Với người Mạ, rừng là nguồn sống và gắn với văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng.

Là người có uy tín tại địa phương, K’Bằng Ben Bửu đã tham gia nhận khoán bảo vệ rừng hơn 10 năm. Nhóm nhận khoán có 7 thành viên, mỗi hộ phụ trách khoảng 31 ha. Theo đánh giá của VQG Tà Đùng, đây là nhóm bảo vệ rừng rất tích cực.

Đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực nhận khoán, trở thành "cánh tay nối dài" bảo vệ VQG Tà Đùng (Lâm Đồng)

Năm 2026, Ban Quản lý VQG Tà Đùng phối hợp với các địa phương hoàn thành 33 công trình đèn đường năng lượng mặt trời tại 33 thôn, bon vùng đệm. Tổng kinh phí từ ngân sách nhà nước là 1,65 tỷ đồng.

Ban Quản lý VQG đã phối hợp với các đơn vị tặng cây giống, trồng phục hồi rừng và trao hàng trăm suất quà cho con em các hộ nhận khoán bảo vệ rừng và các hộ dân vùng đệm.

Vườn Quốc gia Tà Đùng tặng quà cho học sinh vùng đệm

Người dân cùng giữ rừng

VQG Tà Đùng hiện quản lý hơn 20.000 ha, trong đó hơn 16.000 ha là đất có rừng. Địa hình đồi núi chia cắt khiến việc tuần tra gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa.

Trên địa bàn rộng, các tổ nhận khoán cùng kiểm lâm theo dõi những khu vực có nguy cơ bị xâm hại. Việc giữ rừng có sự phối hợp của chủ rừng, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và các hộ sống gần rừng.

VQG Tà Đùng (Lâm Đồng) có diện tích rừng lớn, địa hình chia cắt nên gặp không ít khó khăn trong quản lý, bảo vệ

Từ năm 2011, Ban Quản lý VQG Tà Đùng giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ dân vùng đệm. Giai đoạn 2021 - 2025, có 148 hộ tham gia, chia thành 14 tổ.

Phần lớn là hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở 2 xã Tà Đùng và Đam Rông 1. Diện tích giao khoán mỗi năm hơn 3.000 ha.

Đồng bào các dân tộc thiểu số nhận khoán và cùng tham gia bảo vệ rừng tại VQG Tà Đùng (Lâm Đồng)

Theo thống kê của VQG Tà Đùng, trong 5 năm gần nhất, các tổ nhận khoán đã cùng kiểm lâm thực hiện hơn 6.000 lượt tuần tra, với trên 25.000 lượt người tham gia.

Qua tuần tra, các lực lượng đã tháo gỡ hơn 1.300 bẫy thú, phá bỏ hàng chục lán trại trái phép và thu giữ nhiều súng tự chế. Kết quả này góp phần ngăn chặn tình trạng săn bắt động vật hoang dã và khai thác lâm sản trái phép.

Lực lượng quản lý bảo vệ rừng của VQGTà Đùng (Lâm Đồng) cùng người dân tích cực tuần tra, bảo vệ rừng

Ban Quản lý VQG cũng ưu tiên thuê người dân sống gần rừng tham gia trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh và làm các công trình phòng, chống cháy rừng.

Khi công việc bảo vệ rừng mang lại thu nhập, bà con có thêm điều kiện để gắn bó lâu dài với phần rừng mình chăm giữ.

Nhiều năm liền, VQG Tà Đùng (Lâm Đồng) không để xảy ra vi phạm phá rừng và các vụ việc cháy rừng

Theo Giám đốc Ban Quản lý VQG Tà Đùng Khương Thanh Long, cùng với người Mạ, đồng bào Mông, Tày, Nùng, K’Ho và nhiều dân tộc khác cũng tham gia bảo vệ rừng.

Đến từ nhiều vùng miền, bà con dần hiểu rõ giá trị của rừng qua quá trình sinh sống ở vùng đệm. Sự gắn bó ấy thể hiện qua việc các hộ nhận khoán, cùng kiểm lâm tuần tra và vận động nhau giữ rừng.

Đồng bào các dân tộc chung tay vào các hoạt động bảo vệ, phát triển rừng tại VQG Tà Đùng (Lâm Đồng)

Tại các buổi họp thôn, bon, cán bộ của Vườn trao đổi với bà con về vai trò của rừng và tác hại của việc khai thác lâm sản trái phép.

Theo Giám đốc Ban Quản lý VQG Tà Đùng Khương Thanh Long, những người có uy tín giữ vai trò quan trọng trong việc vận động bà con cùng bảo vệ rừng.

Sự chung tay của người dân đã và đang góp phần quan trọng trong bảo vệ, giữ gìn và phát triển rừng tại VQG Tà Đùng (Lâm Đồng)

Điều này góp phần lan tỏa từ mỗi cánh rừng đến từng buôn làng, để màu xanh đại ngàn được gìn giữ không chỉ hôm nay mà cho cả những thế hệ mai sau.

Giám đốc Ban Quản lý VQG Tà Đùng Khương Thanh Long

Với chúng tôi, đồng bào các dân tộc như một gia đình lớn. Mọi người cùng đoàn kết, góp sức vun đắp, gìn giữ và phát triển màu xanh của Tà Đùng.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Ban Quản lý VQG Tà Đùng tiếp tục xây dựng phương án giao khoán bảo vệ rừng. Phương án dựa trên sự tham gia của các hộ vùng đệm, hướng tới bảo tồn rừng lâu dài và tạo sinh kế ổn định cho người dân sống gần rừng.

Đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Tà Đùng:

VQG Tà Đùng nằm ở vùng giao thoa địa lý và sinh học giữa Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Vườn quản lý hơn 20.000 ha, với tỷ lệ che phủ rừng ở vùng lõi đạt 85%. Các hệ sinh thái và sinh cảnh đa dạng là nơi sinh sống của 1.432 loài thực vật và 639 loài động vật.

VQG Tà Đùng là nơi giao thoa và khá đa dạng sinh học của Lâm Đồng